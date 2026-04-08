Sturzenegger y Milei prometen "salto cuántico" en rutas y transporte (y arde X)

"Cuando termine el 1er mandato de Javier Milei la infraestructura logística del país habrá dado un salto cuántico: rutas, trenes, camiones, cabotaje, prácticos, RTO, RUTA, y mucho más", dice el mensaje en tono de promesa del funcionario, retuiteado por el Presidente.

Cuando van más de 2 años de gestión libertaria y aún no se ha hecho nada en ese sentido, parece extraño (y poco creíble) que logren ese "salto cuántico" en lo que queda de Gobierno.

Muchos vienen acusando al Gobierno de "vivir en una burbuja" y, a veces, el relato libertario justifica las sospechas.

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Arde X con promesa de Federico Sturzenegger y Javier Milei

Como era de esperar, el posteo mencionado obtuvo muchísimas respuestas, la mayoría negativas. Las críticas se hacen sentir en X. Veamos algunas de ellas:

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