En momentos en que el deterioro de las rutas nacionales-por la paralización de la obra pública durante la gestión de Javier Milei- es una crítica unánime, y cuando los colectivos reducen frecuencias y hablan de "colapso inminente", Federico Sturzenegger promete un "salto cuántico" en la "infraestructura logística del país" cuando termine el "1er. mandato" libertario.
"NO PUEDE SER REAL"
Sturzenegger y Milei prometen "salto cuántico" en rutas y transporte (y arde X)
Muchos acusan al Gobierno de vivir en una burbuja y, a veces, el relato libertario justifica sospechas. Arde X con promesa de Sturzenegger y Javier Milei.
Recordemos que el Gobierno nacional, en el marco de su plan 'motosierra', frenó la obra pública: Javier Milei es el primer presidente que no inauguró ni un kilómetro de ruta.
En el último tiempo, la Rosada lanzó licitaciones masivas para concesionar a privados las rutas nacionales. La intención es privatizar todo lo posible. Pero el punto que genera más polémica es que en muchas de las licitaciones se autoriza a las manos privadas instalar nuevas cabinas de peajes y, a cambio, no exigen obras significativas.
De hecho, la baja exigencia de obras en las rutas es uno de los atractivos más importantes (para los privados) que tienen las licitaciones, tal como informó Urgente24. Eso sí: los usuarios terminarán pagando más (y más caros) peajes para transitar...
Parece chiste: Sturzenegger y Milei prometen "salto cuántico" en rutas y transporte
En este contexto, resultó llamativo (y generó mucha bronca en la red social X), un posteo del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que fue compartido por Javier Milei en su cuenta oficial.
"Cuando termine el 1er mandato de Javier Milei la infraestructura logística del país habrá dado un salto cuántico: rutas, trenes, camiones, cabotaje, prácticos, RTO, RUTA, y mucho más", dice el mensaje en tono de promesa del funcionario, retuiteado por el Presidente.
Cuando van más de 2 años de gestión libertaria y aún no se ha hecho nada en ese sentido, parece extraño (y poco creíble) que logren ese "salto cuántico" en lo que queda de Gobierno.
Muchos vienen acusando al Gobierno de "vivir en una burbuja" y, a veces, el relato libertario justifica las sospechas.
Arde X con promesa de Federico Sturzenegger y Javier Milei
Como era de esperar, el posteo mencionado obtuvo muchísimas respuestas, la mayoría negativas. Las críticas se hacen sentir en X. Veamos algunas de ellas:
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