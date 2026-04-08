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"NO PUEDE SER REAL"

Sturzenegger y Milei prometen "salto cuántico" en rutas y transporte (y arde X)

Muchos acusan al Gobierno de vivir en una burbuja y, a veces, el relato libertario justifica sospechas. Arde X con promesa de Sturzenegger y Javier Milei.

08 de abril de 2026 - 13:16
Federico Sturzenegger y Javier Milei, con una promesa que desató enojo en X.

Federico Sturzenegger y Javier Milei, con una promesa que desató enojo en X.

En el último tiempo, la Rosada lanzó licitaciones masivas para concesionar a privados las rutas nacionales. La intención es privatizar todo lo posible. Pero el punto que genera más polémica es que en muchas de las licitaciones se autoriza a las manos privadas instalar nuevas cabinas de peajes y, a cambio, no exigen obras significativas.

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Parece chiste: Sturzenegger y Milei prometen "salto cuántico" en rutas y transporte

En este contexto, resultó llamativo (y generó mucha bronca en la red social X), un posteo del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que fue compartido por Javier Milei en su cuenta oficial.

"Cuando termine el 1er mandato de Javier Milei la infraestructura logística del país habrá dado un salto cuántico: rutas, trenes, camiones, cabotaje, prácticos, RTO, RUTA, y mucho más", dice el mensaje en tono de promesa del funcionario, retuiteado por el Presidente.

Cuando van más de 2 años de gestión libertaria y aún no se ha hecho nada en ese sentido, parece extraño (y poco creíble) que logren ese "salto cuántico" en lo que queda de Gobierno.

Muchos vienen acusando al Gobierno de "vivir en una burbuja" y, a veces, el relato libertario justifica las sospechas.

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Arde X con promesa de Federico Sturzenegger y Javier Milei

Como era de esperar, el posteo mencionado obtuvo muchísimas respuestas, la mayoría negativas. Las críticas se hacen sentir en X. Veamos algunas de ellas:

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FUENTE: Urgente24

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