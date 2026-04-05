Francisco de Narváez no pudo: Carrefour frenó la venta y cambia de CEO

Desde la compañía señalaron que su misión será “encaminar nuevamente a Carrefour Argentina hacia una trayectoria de crecimiento en un entorno desafiante”, lo que refleja tanto el potencial del mercado como las dificultades actuales del consumo masivo.

La pausa en la venta de Carrefour, de Narvaez no logró quedarse con la cadena francesa

El viraje estratégico se explica, en parte, por el fallido proceso de venta de la filial local. Entre los interesados se destacó Francisco De Narváez, propietario de la cadena Changomas, quien habría presentado una oferta cercana a los US$ 1.000 millones junto al fondo L. Catterton, según el mismo medio. Juan Pazo, exdirector de ARCA.

Sin embargo, las negociaciones no prosperaron. Según el propio Bompard, las propuestas recibidas “no reflejan el potencial de creación de valor” de la operación argentina, lo que llevó a priorizar la continuidad del negocio. En otras palabras, las ofertas eran muy bajas.

Detrás de esa decisión hay factores estructurales. En el sector destacan que el valor de Carrefour en la Argentina no radica solo en su red de tiendas, sino también en los inmuebles que ocupa, un activo estratégico en un mercado con barreras de entrada elevadas.

Además, el contexto macroeconómico, con inflación en desaceleración pero consumo aún débil, complejiza la valuación de activos.

Los resultados de Carrefour y el contexto en Argentina

Los números recientes muestran una dinámica mixta. A nivel global, Carrefour reportó ventas por 24.300 millones de euros en el cuarto trimestre de 2025, con un crecimiento moderado del 1,6%.

En contraste, la filial argentina registró un aumento del 33,6% en ventas comparables, impulsado en gran parte por la nominalidad de los precios en un entorno inflacionario. No obstante, la compañía advirtió sobre la “presión en los volúmenes de alimentos”, un indicador clave que refleja la caída del consumo real.

En este escenario, el desafío para la nueva conducción será sostener la posición de mercado y adaptarse a un consumidor más cauteloso. La apuesta de Carrefour es quedarse, redoblar la gestión local, optimizar la operación y capturar el potencial de recuperación de la economía argentina.

Así, con un nuevo CEO y una estrategia redefinida, la compañía francesa inicia una etapa en la que el foco estará puesto en transformar incertidumbre en crecimiento, aunque no depende solo de ellos.

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