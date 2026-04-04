Tiembla Europa: Un nombre que no figuraba en ningún radar hasta el 9 de marzo, Ashab al-Yamin (o Hayi), se convirtió en la pesadilla de las agencias de inteligencia desde Londres hasta Lieja. No es una célula terrorista clásica; es una estructura diseñada en los laboratorios de guerra híbrida de Irán para desestabilizar Occidente atacando objetivos civiles y financieros.
"MIREN DE LO QUE SOY CAPAZ"
¿Zarpazo de Irán? El misterioso grupo "Ashab al-Yamin" siembra el terror en Europa
Grupo vinculado a Irán ya atacó sinagogas, bancos y ambulancias en Londres, París y Rotterdam. ¿Guerra híbrida o delincuencia tercerizada?
Desde su aparición en canales de Telegram pro-iraníes, el grupo se ha adjudicado ataques incendiarios contra ambulancias judías en el Reino Unido, intentos de bomba en el Bank of America de París y atentados contra escuelas y sinagogas en los Países Bajos. El patrón es alarmante: objetivos judíos e intereses estadounidenses, todo bajo el paraguas del conflicto de Israel y USA contra Irán.
Agentes de "un solo uso" van por Europa: El reclutamiento por Snapchat
Lo que más inquieta a los investigadores es la "mano de obra". No son yihadistas entrenados en campos de batalla, sino jóvenes de entre 14 y 23 años reclutados por redes sociales como Snapchat, TikTok y Telegram.
En Francia, uno de los detenidos confesó que fue contactado por un desconocido que le ofreció entre 500 y 1.000 euros para detonar un artefacto. ¿La excusa? Una supuesta venganza contra una novia infiel. La realidad: el objetivo era una entidad financiera de primer nivel. Es la tercerización del terror: agentes desechables que permiten a Irán una "negación plausible" ante cualquier acusación internacional.
¿Proyecto de la inteligencia de Irán o banda criminal?
Mientras la Embajada de Irán en Londres se lava las manos apelando al "derecho internacional", expertos como Julian Lanchès (ICCT) no tienen dudas: "Es un proyecto de la inteligencia iraní". El uso de técnicas de guerra híbrida —similares a las de Rusia— busca crear confusión y desestabilizar sociedades mediante el miedo, más que por el número de víctimas.
La conexión es evidente. El grupo declaró sus "operaciones militares" en un canal de Telegram afiliado a milicias iraquíes pro-iraníes. Para Sanam Vakil, de Chatham House, estamos ante una versión a gran escala del modelo que Irán ya usaba para perseguir disidentes: pagar a criminales comunes para hacer el trabajo sucio.
El sistema financiero y las comunidades en alerta
El impacto ya se siente en la City londinense y en el distrito financiero de París. Tras el ataque frustrado contra el Bank of America, gigantes como Citi y Goldman Sachs permitieron a sus empleados trabajar desde sus casas.
La ola antisemita, potenciada desde el 7 de octubre, encuentra en Ashab al-Yamin un brazo ejecutor que no necesita grandes estructuras, solo una lata de combustible, un teléfono con datos y un joven dispuesto a todo por unos pocos euros. Europa se enfrenta a un enemigo fantasma que, según el periodista Potkin Azarmehr, fue creado para decir: "Miren de lo que soy capaz".
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