¿Zarpazo de Irán? El misterioso grupo "Ashab al-Yamin" siembra el terror en Europa

La conexión es evidente. El grupo declaró sus "operaciones militares" en un canal de Telegram afiliado a milicias iraquíes pro-iraníes. Para Sanam Vakil, de Chatham House, estamos ante una versión a gran escala del modelo que Irán ya usaba para perseguir disidentes: pagar a criminales comunes para hacer el trabajo sucio.

El sistema financiero y las comunidades en alerta

El impacto ya se siente en la City londinense y en el distrito financiero de París. Tras el ataque frustrado contra el Bank of America, gigantes como Citi y Goldman Sachs permitieron a sus empleados trabajar desde sus casas.

La ola antisemita, potenciada desde el 7 de octubre, encuentra en Ashab al-Yamin un brazo ejecutor que no necesita grandes estructuras, solo una lata de combustible, un teléfono con datos y un joven dispuesto a todo por unos pocos euros. Europa se enfrenta a un enemigo fantasma que, según el periodista Potkin Azarmehr, fue creado para decir: "Miren de lo que soy capaz".

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