Irán rechaza el ultimátum de Donald Trump, y lo califica de "indefenso y nervioso"

Trump escribió en su red Truth Social: «¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que LLEGARA A UN ACUERDO o ABRIERA EL ESTRECHO DE HORMUZ? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!».

La invocación a Dios resulta casi ridícula de parte de Trump: termina imitando a los propios chiíes. Muy extraño todo.

En respuesta, Aliabadi advirtió que “el simple significado de este mensaje es que las puertas del infierno se abrirán para ti”.

El mensaje de Trump sobre la guerra ha oscilado entre insinuar avances diplomáticos y lanzar amenazas de bombardear la República Islámica para reducirla "a la Edad de Piedra".

En un aparente intento de aumentar la presión sobre Teherán tras el último ultimátum de Trump, un alto funcionario de defensa israelí declaró que Israel se estaba preparando para atacar las instalaciones energéticas iraníes y que esperaba la autorización de USA.

Trump ya había amenazado con atacar las centrales eléctricas iraníes si no se cumplían sus exigencias.

La presión

Trump ha enviado mensajes contradictorios desde que comenzó el conflicto con un bombardeo conjunto estadounidense-israelí contra Irán el 28/02, le dijo a Teherán que su último plazo para un acuerdo que pusiera fin a la guerra se acercaba rápidamente.

En Truth Social, Trump compartió un video de explosiones nocturnas en la capital de Irán, acompañado de este texto:

“¡Muchos de los líderes militares de Irán, que los han dirigido de forma deficiente e imprudente, han sido eliminados, junto con muchas otras cosas, con este ataque masivo en Teherán!”.

La guerra ha causado

miles de muertos,

una crisis energética y

daños irreparables a la economía mundial.

Irán prácticamente ha cerrado el estrecho de Ormuz, por donde transita 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

Irán ha lanzado drones y misiles contra Israel, y también ha puesto en el punto de mira a los países del Golfo aliados de USA, que hasta ahora se han abstenido de unirse directamente a la guerra por temor a una mayor escalada.

TRUMP Triunfalismo torpe de Donald Trump en una imagen de ficción. FOTO: IA

Contra Israel

Los hutíes afirman que han ejecutado un ataque coordinado contra Israel, con la Guardia Revolucionaria Islámica y Hezbolá. No está claro qué tipo de comunicación se produjo, pero es posible identificar a Irán y a todos sus aliados involucrados en Yemen, Irak y Líbano.

Según los hutíes es una guerra total contra los sionistas.

Ellos afirman que 1 misil y varios drones atacaron a Israel en lo que describen como la 6ta. oleada de ataques.

Sin embargo, no hablan de extender la guerra más allá de Israel, y no se han registrado ataques hutíes contra objetivos estadounidenses ni de los estados del Golfo.

Pero las tensiones van en aumento, lo cual es motivo de grave preocupación, ya que el 10% del tráfico marítimo mundial transita por el Mar Rojo. Un ataque contra los hutíes plantea interrogantes sobre cuál sería su respuesta.

Problemas en WDC

Washington DC se enfrenta a una situación cada vez más delicada al entrar el conflicto en su 6ta. semana, con la posibilidad de que un militar estadounidense se encuentre vivo y huyendo en Irán, escasas probabilidades de conversaciones de paz y encuestas que exhiben un bajo apoyo público a la guerra.

"Estamos profundamente agradecidos a Pakistán por sus esfuerzos y nunca nos hemos negado a ir a Islamabad. Lo que nos importa son los términos para un FIN definitivo y duradero a la guerra ilegal que se nos impone", posteó el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, en X.

La televisión estatal iraní afirmó que sus fuerzas armadas habían lanzado drones contra instalaciones de radar estadounidenses y una planta de aluminio vinculada a USA en Emiratos Árabes Unidos, así como contra el cuartel general militar estadounidense en Kuwait, en represalia por los ataques mortales contra centros industriales iraníes.

Irán atacó previamente con un dron un buque vinculado a Israel en el estrecho, incendiando la embarcación, según informaron los medios estatales, citando al comandante de la armada de la Guardia Revolucionaria.

La foto permite entender de qué trata el angosto Estrecho de Ormuz. En la orilla, Irán. Estrecho de Ormuz.

Confusión total

2 hijas del difunto general iraní Qassem Soleimani han declarado que no tienen parentesco con las 2 mujeres iraníes arrestadas en USA, a quienes el Departamento de Estado estadounidense identificó como sobrina y sobrina nieta de Soleimani.

En una publicación compartida por la agencia de noticias iraní Fars, Zeinab, hija de Soleimani, declaró: “La afirmación del Departamento de Estado de EE. UU. es una mentira: las personas arrestadas en Estados Unidos no tienen ninguna relación con la familia”.

Otra de las hijas de Soleimani, Narjes, declaró a los medios estatales iraníes: "Hasta el día de hoy, ningún miembro de la familia ni ningún pariente del mártir Soleimani ha residido en los Estados Unidos".

El Departamento de Estado declaró que una mujer llamada Hamideh Soleimani Asfhar —identificada como sobrina de Soleimani— y su hija fueron detenidas tras la revocación de sus tarjetas de residencia.

El Departamento de Estado afirmó que Soleimani Asfhar había apoyado públicamente al gobierno iraní y había celebrado ataques contra soldados e instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio.

Los aviones

El comando militar conjunto Khatam al-Anbiya informó que utilizó un nuevo sistema de defensa aérea, que atacó un avión de combate estadounidense, tres drones y dos misiles de crucero.

"El enemigo debe saber que contamos con nuevos sistemas de defensa aérea construidos por los jóvenes, capacitados y orgullosos ciudadanos de este país, que estamos desplegando uno tras otro sobre el terreno", declaró un portavoz de Khatam al-Anbiya, según informaron los medios estatales iraníes.

El derribo de 2 aviones de guerra estadounidenses demuestra los riesgos que aún enfrentan las aeronaves estadounidenses e israelíes, a pesar de las afirmaciones de Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, de que las fuerzas estadounidenses tenían el control total del espacio aéreo iraní.

1 misil iraní derribó un avión F-15E estadounidense de 2 plazas, y 1 funcionario estadounidense declaró que las labores de búsqueda y rescate habían recuperado a 1 de los tripulantes.

En un incidente aparte, un avión de combate A-10 Warthog fue alcanzado y se estrelló sobre Kuwait, y el piloto logró eyectarse, según informaron funcionarios estadounidenses.

2 helicópteros Black Hawk que participaban en la búsqueda del miembro de la tripulación desaparecido fueron alcanzados por fuego iraní, pero lograron salir del espacio aéreo iraní, según informaron a Reuters 2 funcionarios estadounidenses.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dijo que estaba rastreando una zona del suroeste cerca de donde cayó el avión estadounidense, mientras que el gobernador regional prometió una condecoración para "cualquiera que capture o mate a "fuerzas del enemigo hostil".

f15.jpg 1 misil iraní derribó un avión F-15E estadounidense de 2 plazas.

Israel

Los medios estatales iraníes informaron de ataques aéreos en una zona petroquímica en el suroeste de Irán, donde 5 personas resultaron heridas. Posteriormente, indicaron que el incendio en la zona había sido extinguido.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel había atacado la planta, que según un portavoz militar israelí producía materiales para explosivos y misiles.

Israel ha estado librando una campaña paralela contra Hezbolá, grupo respaldado por Irán, en el Líbano, después de que el grupo militante disparara contra Israel en apoyo de Irán.

A primera hora del sábado, el ejército israelí anunció que estaba atacando las instalaciones de los milicianos en Beirut. Posteriormente, informó que un soldado israelí había muerto en combate en el sur del Líbano.

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