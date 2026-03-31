Una de las mayores y más histórica fábrica de vidrios de Argentina será una planta importadora

Durante el último año, Rigolleau apagó tres de sus hornos de producción, una medida que refleja la contracción de la actividad industrial dentro de la planta, y a consecuencia de ello, redujo su planta en aproximadamente 100 trabajadores, lo que generó preocupación entre los empleados sobre la posibilidad de nuevos recortes.

Sin embargo, por el momento no habrían despidos adicionales previstos, al menos no, de forma inmediata.

La compañía estaría enfocando su reestructuración principalmente en la reconversión de algunas líneas de negocio, especialmente las vinculadas a productos de uso doméstico y vajilla, cuya fabricación resulta actualmente más costosa a nivel local que su importación con embalaje incluido.

Deterioro financiero

Rigolleau viene acumulando en los últimos dos años pérdidas mayores a los $7.000 millones Rigolleau viene acumulando en los últimos dos años pérdidas mayores a los $7.000 millones

image Por ahora, afirman que no habrá despidos en la fábrica.

Durante 2025, Rigolleau registró una pérdida neta de 5.596 millones de pesos, más del doble de los 2.599 millones de pesos negativos registrados el año anterior.

En paralelo, las ventas totales alcanzaron los 112.088 millones de pesos, lo que representa una caída real del 19% en comparación con el ejercicio previo. En términos productivos, la firma despachó 117.452 toneladas de vidrio, un 11% menos en la comparación interanual, mientras que la producción total fue de 114.305 toneladas.

Actualmente, la compañía opera con cerca del 60% de su capacidad instalada, indicador que evidencia el freno en la actividad.

En tanto, otro de los factores que impactaron en el desempeño de la empresa fue la caída de las exportaciones. Según la compañía, las ventas al exterior registraron una baja interanual del 37,8%, lo que profundizó el ya crítico escenario...

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