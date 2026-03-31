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UN CONSUMO QUE CRECE

Huevos: En la Argentina pobre, somos los mayores consumidores del mundo (y contrabandistas)

"El que no puede comprar un kilo de carne, sabe que si come huevos se alimenta...". El furor por los huevos es tal que nos convertimos en los mayores consumidores del mundo. Pero, ¿también en contrabandistas?

31 de marzo de 2026 - 10:40
Decomiso de huevos.

Decomiso de huevos.

El crecimiento más fuerte del consumo de huevos en la Argentina se da en las clases altas, pero también en los niveles socioeconómicos más bajos pasó a ser la opción más económica ante los altos precios de la carne:

"El huevo paso de ser el enemigo público número uno a ser la proteína más económica consumida por sus enormes beneficios. El que no puede comprar un kilo de carne, sabe que si come huevos se alimenta. Si bien la reventa de huevos explotó con la pandemia, se mantuvo y está en crecimiento", cuenta la productora avícola Jesica Bruzzone.

Tanto es así que la Argentina se ha transformado en el país con mayor consumo del mundo: Consumimos 398 huevos per capita al año.

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Según la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), en 2024 se consumieron 363 unidades per cápita, mientras que en 2025 se consumieron 398 huevos per cápita, esto es, 35 huevos más por persona.

Y con esas cifras, la Argentina se convirtió en el país que más consume huevos de todo el mundo.

Claro que ese dato no viene solo... Muchos supieron sacar provecho a ese furor por los huevos y se generaron varios negocios.

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Los números crecen y los huevos no solo dan proteína, también dan trabajo

Según datos de CAPIA:

- la producción de huevos creció más del 18% en los últimos dos años al pasar de 17.433 millones de huevos en 2024 a casi 19.000 millones en 2025, lo que equivale a subir de 553 a 610 huevos por segundo, con un aumento del 8,82%

- el parque productivo creció de 57,7 millones de aves en 2024 a 62,71 millones en 2025, un incremento del 8,68%, con predominio de producción de huevo blanco (74%) frente al marrón (26%)

Pero además de este crecimiento, según dijo al medio porteño 'BAE Negocios', Javier Prida, presidente de CAPIA:

La venta de huevos crece, hay 1.500 locales exclusivos de dueños de avícolas. Algunos hasta ofrecen la modalidad de franquicia. A eso se suma la comercialización informal de gente que pierde su trabajo y sale en su moto o auto a vender huevos, si bien siempre existió ahora se ve más en todos lados La venta de huevos crece, hay 1.500 locales exclusivos de dueños de avícolas. Algunos hasta ofrecen la modalidad de franquicia. A eso se suma la comercialización informal de gente que pierde su trabajo y sale en su moto o auto a vender huevos, si bien siempre existió ahora se ve más en todos lados

Contrabando, "la otra cara"

Pero también ocurre que, en medio del furor por el huevo, crece el contrabando en la frontera con maples y cajones. Según CAPIA:

Crece el aumento de importaciones formales e informales: el ingreso de huevos desde países vecinos -incluido contrabando- representó el 0,7% de la producción nacional, equivalente a 133 millones de huevos, con un salto del 665%, situación que el sector vincula con riesgos sanitarios, impacto social en pequeñas economías y competencia desleal. Están llegando huevos de Bolivia, Paraguay y algo de Brasil. Si bien han bajado un poco, entran volúmenes considerables de Bolivia y Paraguay Crece el aumento de importaciones formales e informales: el ingreso de huevos desde países vecinos -incluido contrabando- representó el 0,7% de la producción nacional, equivalente a 133 millones de huevos, con un salto del 665%, situación que el sector vincula con riesgos sanitarios, impacto social en pequeñas economías y competencia desleal. Están llegando huevos de Bolivia, Paraguay y algo de Brasil. Si bien han bajado un poco, entran volúmenes considerables de Bolivia y Paraguay

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