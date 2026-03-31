Huevos: En la Argentina pobre, somos los mayores consumidores del mundo (y contrabandistas)

Claro que ese dato no viene solo... Muchos supieron sacar provecho a ese furor por los huevos y se generaron varios negocios.

huevos_1.jpg

Los números crecen y los huevos no solo dan proteína, también dan trabajo

Según datos de CAPIA:

- la producción de huevos creció más del 18% en los últimos dos años al pasar de 17.433 millones de huevos en 2024 a casi 19.000 millones en 2025, lo que equivale a subir de 553 a 610 huevos por segundo, con un aumento del 8,82%

- el parque productivo creció de 57,7 millones de aves en 2024 a 62,71 millones en 2025, un incremento del 8,68%, con predominio de producción de huevo blanco (74%) frente al marrón (26%)

Pero además de este crecimiento, según dijo al medio porteño 'BAE Negocios', Javier Prida, presidente de CAPIA:

La venta de huevos crece, hay 1.500 locales exclusivos de dueños de avícolas. Algunos hasta ofrecen la modalidad de franquicia. A eso se suma la comercialización informal de gente que pierde su trabajo y sale en su moto o auto a vender huevos, si bien siempre existió ahora se ve más en todos lados La venta de huevos crece, hay 1.500 locales exclusivos de dueños de avícolas. Algunos hasta ofrecen la modalidad de franquicia. A eso se suma la comercialización informal de gente que pierde su trabajo y sale en su moto o auto a vender huevos, si bien siempre existió ahora se ve más en todos lados

Contrabando, "la otra cara"

Pero también ocurre que, en medio del furor por el huevo, crece el contrabando en la frontera con maples y cajones. Según CAPIA:

Crece el aumento de importaciones formales e informales: el ingreso de huevos desde países vecinos -incluido contrabando- representó el 0,7% de la producción nacional, equivalente a 133 millones de huevos, con un salto del 665%, situación que el sector vincula con riesgos sanitarios, impacto social en pequeñas economías y competencia desleal. Están llegando huevos de Bolivia, Paraguay y algo de Brasil. Si bien han bajado un poco, entran volúmenes considerables de Bolivia y Paraguay Crece el aumento de importaciones formales e informales: el ingreso de huevos desde países vecinos -incluido contrabando- representó el 0,7% de la producción nacional, equivalente a 133 millones de huevos, con un salto del 665%, situación que el sector vincula con riesgos sanitarios, impacto social en pequeñas economías y competencia desleal. Están llegando huevos de Bolivia, Paraguay y algo de Brasil. Si bien han bajado un poco, entran volúmenes considerables de Bolivia y Paraguay

image

Otras noticias de Urgente24

Pobreza, el último dato "positivo" del Indec antes que se cumpla el décimo mes sin desinflación

La imagen de Javier Milei cae como plomo y la bronca acelera el riesgo de estallido social

Aument a todo en abril: Desde el transporte a los servicios públicos y las comunicaciones

Caputo buscó dólares y el mercado le soltó la mano