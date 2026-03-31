El crecimiento más fuerte del consumo de huevos en la Argentina se da en las clases altas, pero también en los niveles socioeconómicos más bajos pasó a ser la opción más económica ante los altos precios de la carne:
UN CONSUMO QUE CRECE
Huevos: En la Argentina pobre, somos los mayores consumidores del mundo (y contrabandistas)
"El que no puede comprar un kilo de carne, sabe que si come huevos se alimenta...". El furor por los huevos es tal que nos convertimos en los mayores consumidores del mundo. Pero, ¿también en contrabandistas?
"El huevo paso de ser el enemigo público número uno a ser la proteína más económica consumida por sus enormes beneficios. El que no puede comprar un kilo de carne, sabe que si come huevos se alimenta. Si bien la reventa de huevos explotó con la pandemia, se mantuvo y está en crecimiento", cuenta la productora avícola Jesica Bruzzone.
Tanto es así que la Argentina se ha transformado en el país con mayor consumo del mundo: Consumimos 398 huevos per capita al año.
Según la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), en 2024 se consumieron 363 unidades per cápita, mientras que en 2025 se consumieron 398 huevos per cápita, esto es, 35 huevos más por persona.
Y con esas cifras, la Argentina se convirtió en el país que más consume huevos de todo el mundo.
Claro que ese dato no viene solo... Muchos supieron sacar provecho a ese furor por los huevos y se generaron varios negocios.
Los números crecen y los huevos no solo dan proteína, también dan trabajo
Según datos de CAPIA:
- la producción de huevos creció más del 18% en los últimos dos años al pasar de 17.433 millones de huevos en 2024 a casi 19.000 millones en 2025, lo que equivale a subir de 553 a 610 huevos por segundo, con un aumento del 8,82%
- el parque productivo creció de 57,7 millones de aves en 2024 a 62,71 millones en 2025, un incremento del 8,68%, con predominio de producción de huevo blanco (74%) frente al marrón (26%)
Pero además de este crecimiento, según dijo al medio porteño 'BAE Negocios', Javier Prida, presidente de CAPIA:
Contrabando, "la otra cara"
Pero también ocurre que, en medio del furor por el huevo, crece el contrabando en la frontera con maples y cajones. Según CAPIA:
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