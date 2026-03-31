Pobreza, el último dato "positivo" del Indec antes que se cumpla el décimo mes sin desinflación

A la vez, el INDEC informó hace dos semanas que el desempleo saltó del 6,4% al 7,5% al cierre de 2025. Asimismo, las jubilaciones mínimas profundizaron bajas en el acumulado anual y el poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo (AUH) mostró un virtual estancamiento.

Por ello también, este informe es esperado con mucha expectativa para el Gobierno, ya que un dato favorable significaría un respaldo importante tras un periodo de intensas discusiones sobre el rumbo económico.

Polémica por las estadísticas del Indec

Javier Milei y Luis Caputo Luis Caputo y Javier Milei se resisten a actualizar la canasta de consumo, que pone en entredicho varios índices clave como el de la pobreza.

Ello, sin tener en cuenta la decisión de Javier Milei y Luis Caputo de "manipular" la inflación al negarse a actualizar la canasta de consumo, que pone en entredicho varios índices clave medidos por el Indec, no sólo el de la Pobreza.

Incluso, para la pobreza también se debe mencionar que pese a que el presidente Javier Milei afirma haber sacado a 15 millones de personas de la pobreza, los números reales muestran que, si se compara el primer semestre de 2025 con el último de 2023, son algo más de 5 millones. Y si la comparación es contra los primeros seis meses de la gestión libertaria (los más duros), la cifra asciende a la zona de los 10 millones.

Pero, si bien los últimos datos de la pobreza e indigencia entraron en un camino descendente, esa baja que estaría llevando recién ahora a los niveles en que se encontraban cuando javier Milei asumió y tras lo cual se disparó por la fuerte devaluación del 100% que impuso y el ajuste que lleva adelante, ahora prometen subir nuevamente...

Pobreza: Advertencias del Celag

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) es una de las instituciones que viene advirtiendo que la medición de la pobreza que publica el Indec está disociada de la realidad argentina.

Afirma que no considera algo básico y elemental como los patrones de consumo de los hogares que cambiaron desde el año 2004/5 hasta la actualidad, algo determinante para obtener la línea de pobreza, y en consecuencia, condiciona significativamente su medición.

Esto es, se calcula una pobreza que no es real porque presupone que las familias gastan su dinero como lo hacían hace dos décadas, lo cual genera un fuerte sesgo que distorsiona mucho la medición... Esto es, se calcula una pobreza que no es real porque presupone que las familias gastan su dinero como lo hacían hace dos décadas, lo cual genera un fuerte sesgo que distorsiona mucho la medición...

Pero además, sostiene que la pobreza que mide el Indec desconoce la importancia que tiene el alquiler de la vivienda para el 20% de los hogares que están en esta situación (valor muy subestimado según otras investigaciones que apuntan a un 40-50% de hogares que viven en alquiler).

El precio de los alquileres se multiplicó 97 veces en la última década según el Indec. Y pese a ello, el mismo Indec no considera este gasto en el cálculo de la línea de pobreza para la población inquilina.

De acuerdo con el Celag "si actualizamos la línea de pobreza en base a los patrones de consumo 2017/18 y restauramos la línea de pobreza para los hogares que viven en alquiler, entonces, la pobreza real en Argentina es del 39% y no del 20% como se indica oficialmente". Eso significa que habría 4 millones de hogares pobres en realidad, y no 2,1 millones como dice el Indec.

Y este 39% de hogares pobres, en términos de personas, equivale al 48%. Así hablamos de que casi la mitad de los argentinos es pobre.

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