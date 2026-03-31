Desde junio de 2025, y tras el mínimo de 1,6% en mayo, la inflación cambió su tendencia y lejos de las promesas de Javier Milei, desde entonces retomó la carrera ascendente y marcó nueve meses sin desinflar hasta tocar un 2,9% en enero y febrero. En 15 días, estiman que el Indec anunciará por décima vez una nueva aceleración, pero para hoy tiene preparado el dato de la pobreza del segundo semestre de 2025, que aún no mostraría el impacto de aquella escalada.
BAJO POLÉMICA
Pobreza, el último dato "positivo" del Indec antes que se cumpla el décimo mes sin desinflación
El INDEC da a conocer la pobreza del cierre de 2025, y las consultoras privadas esperan un número similar al del primer semestre o una leve mejora, con poco futuro.
Al menos así lo calculan las estimaciones privadas que indican una nueva mejora del indicador, aunque lo acontecido en el tercer trimestre no le dejaría mucho margen para subsistir.
Según un informe de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la pobreza habría finalizado el año en torno al 30%. Aunque, si se descomponen los trimestres se observa un avance sobre los últimos tres meses del año.
El el economista Martín González Rozada de la UTDT destacó que: "La incidencia proyectada se puede descomponer mecánicamente en un promedio ponderado de una tasa de pobreza de 28,7% para el tercer trimestre y 32,5% para el cuarto trimestre de 2025".
El deterioro de los últimos meses de 2025
Si bien el cambio de tendencia hacia la baja de la inflación en 2025 comenzó un poco antes, desde septiembre se recalentó y se mantuvo por encima del 2% mensual, a la vez que el costo de las canastas básicas llegó incluso a mostrar variaciones superiores. En ese marco, los salarios reales de los trabajadores formales perdieron 2,5% en el último cuatrimestre.
A la vez, el INDEC informó hace dos semanas que el desempleo saltó del 6,4% al 7,5% al cierre de 2025. Asimismo, las jubilaciones mínimas profundizaron bajas en el acumulado anual y el poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo (AUH) mostró un virtual estancamiento.
Por ello también, este informe es esperado con mucha expectativa para el Gobierno, ya que un dato favorable significaría un respaldo importante tras un periodo de intensas discusiones sobre el rumbo económico.
Polémica por las estadísticas del Indec
Ello, sin tener en cuenta la decisión de Javier Milei y Luis Caputo de "manipular" la inflación al negarse a actualizar la canasta de consumo, que pone en entredicho varios índices clave medidos por el Indec, no sólo el de la Pobreza.
Incluso, para la pobreza también se debe mencionar que pese a que el presidente Javier Milei afirma haber sacado a 15 millones de personas de la pobreza, los números reales muestran que, si se compara el primer semestre de 2025 con el último de 2023, son algo más de 5 millones. Y si la comparación es contra los primeros seis meses de la gestión libertaria (los más duros), la cifra asciende a la zona de los 10 millones.
Pero, si bien los últimos datos de la pobreza e indigencia entraron en un camino descendente, esa baja que estaría llevando recién ahora a los niveles en que se encontraban cuando javier Milei asumió y tras lo cual se disparó por la fuerte devaluación del 100% que impuso y el ajuste que lleva adelante, ahora prometen subir nuevamente...
Pobreza: Advertencias del Celag
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) es una de las instituciones que viene advirtiendo que la medición de la pobreza que publica el Indec está disociada de la realidad argentina.
Afirma que no considera algo básico y elemental como los patrones de consumo de los hogares que cambiaron desde el año 2004/5 hasta la actualidad, algo determinante para obtener la línea de pobreza, y en consecuencia, condiciona significativamente su medición.
Pero además, sostiene que la pobreza que mide el Indec desconoce la importancia que tiene el alquiler de la vivienda para el 20% de los hogares que están en esta situación (valor muy subestimado según otras investigaciones que apuntan a un 40-50% de hogares que viven en alquiler).
El precio de los alquileres se multiplicó 97 veces en la última década según el Indec. Y pese a ello, el mismo Indec no considera este gasto en el cálculo de la línea de pobreza para la población inquilina.
De acuerdo con el Celag "si actualizamos la línea de pobreza en base a los patrones de consumo 2017/18 y restauramos la línea de pobreza para los hogares que viven en alquiler, entonces, la pobreza real en Argentina es del 39% y no del 20% como se indica oficialmente". Eso significa que habría 4 millones de hogares pobres en realidad, y no 2,1 millones como dice el Indec.
Y este 39% de hogares pobres, en términos de personas, equivale al 48%. Así hablamos de que casi la mitad de los argentinos es pobre.
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