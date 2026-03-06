Línea de pobreza al rojo vivo: Más familias sobreendeudadas y una canasta básica inaccesible

image Cada vez cuesta más.

El cálculo de la canasta básica

La encuesta fue realizada teniendo en consideración los valores de 24 productos que integran la canasta alimentaria básica, tomando como referencia los parámetros nutricionales utilizados para estimar el consumo mensual de un hogar tipo.

Para poder llevar adelante el cálculo, se relevaron tres supermercados, donde los importes registrados para la canasta alimentaria oscilaron entre $1.032.391 y $1.312.510, con un promedio superior a los $1,2 millones.

Al respecto, los autores del informe aclararon que los precios corresponden a comercios de la zona céntrica de la ciudad, donde, por lo general, son más altos que en otros sectores, lo que también expone las diferencias de costos dentro del propio mercado local.

Familias sobreendeudadas: Proyecto en el Concejo

Teniendo en consideración el panorama crítico, esta semana se presentó en el Concejo una iniciativa que plantea crear un programa para acompañar a familias endeudadas a través de herramientas de financiamiento y educación financiera.

La iniciativa es autoría de la edila peronista, Norma López, y la suscriben Fernanda Gigliani, Leonardo Caruana, Mariano Romero, María José Poncino y Pablo Basso.

image Norma López presentó un programa para acompañar a aquellas familias que no logran llegar ni a mitad de mes.

López advirtió ante el "gravísimo y altísimo" nivel de endeudamiento que atraviesan muchas familias.

"Los ciudadanos recurren cada vez más a créditos bancarios con tasas elevadas, billeteras virtuales y el pago mínimo de tarjetas de crédito para cubrir gastos cotidianos, llegando incluso a utilizar el plástico para la compra semanal en el supermercado". "Los ciudadanos recurren cada vez más a créditos bancarios con tasas elevadas, billeteras virtuales y el pago mínimo de tarjetas de crédito para cubrir gastos cotidianos, llegando incluso a utilizar el plástico para la compra semanal en el supermercado".

Ante esta realidad, la concejala impulsa el "Programa para el Desendeudamiento Familia", el cual busca coordinar esfuerzos entre el intendente, Pablo Javkin, el Banco Municipal de Rosario, mutuales y cooperativas para ofrecer alternativas financieras con conducción social.

La rosarina no solo pretende brindar una salida económica, también incorpora un eje fundamental de educación crediticia y financiera para orientar a las familias en la gestión de sus deudas. A su vez, propuso una línea de créditos específica del Banco Municipal destinada a cancelar expensas atrasadas, donde la entidad realizaría el desembolso directamente a la administración del consorcio para aliviar la situación habitacional.

