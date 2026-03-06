ROSARIO. La crisis económica golpea de lleno los bolsillos de los argentinos. En la ciudad, una familia tipo, necesita más de $3,5 millones por mes para cubrir la canasta básica y no caer por debajo de la línea de pobreza.
DEMOLEDOR
Línea de pobreza al rojo vivo: Más familias sobreendeudadas y una canasta básica inaccesible
La crisis económica golpea de lleno. En Rosario, una familia tipo necesita más de 3,5 millones por mes para cubrir la canasta básica y no caer en la pobreza.
Sobre ese marco, ingresó al Concejo un proyecto de ordenanza para asistir a quienes atraviesen situaciones de sobreendeudamiento derivado de deudas de consumo.
Línea de pobreza en la ciudad
De acuerdo a un relevamiento realizado en supermercados rosarino, durante febrero, una familia compuesta por dos adultos y dos hijos tuvo que destinar $1.212.216,76 sólo para comprar alimentos, lo que corresponde al costo de la canasta básica alimentaria.
A partir de ese valor, los especialistas calcularon el resto de los gastos del hogar, ya sea indumentaria, transporte, servicios, educación, salud y mantenimiento de la vivienda. En promedio, representan alrededor del 66% del presupuesto familiar.
En base a ello, el ingreso total necesario que se requiere para cubrir lo esencial se ubicó en $3.565.343,41, cifra que corresponde a la llamada Canasta Básica Total, indicador que marca el umbral mínimo para no ser considerado pobre.
El cálculo de la canasta básica
La encuesta fue realizada teniendo en consideración los valores de 24 productos que integran la canasta alimentaria básica, tomando como referencia los parámetros nutricionales utilizados para estimar el consumo mensual de un hogar tipo.
Para poder llevar adelante el cálculo, se relevaron tres supermercados, donde los importes registrados para la canasta alimentaria oscilaron entre $1.032.391 y $1.312.510, con un promedio superior a los $1,2 millones.
Al respecto, los autores del informe aclararon que los precios corresponden a comercios de la zona céntrica de la ciudad, donde, por lo general, son más altos que en otros sectores, lo que también expone las diferencias de costos dentro del propio mercado local.
Familias sobreendeudadas: Proyecto en el Concejo
Teniendo en consideración el panorama crítico, esta semana se presentó en el Concejo una iniciativa que plantea crear un programa para acompañar a familias endeudadas a través de herramientas de financiamiento y educación financiera.
La iniciativa es autoría de la edila peronista, Norma López, y la suscriben Fernanda Gigliani, Leonardo Caruana, Mariano Romero, María José Poncino y Pablo Basso.
López advirtió ante el "gravísimo y altísimo" nivel de endeudamiento que atraviesan muchas familias.
Ante esta realidad, la concejala impulsa el "Programa para el Desendeudamiento Familia", el cual busca coordinar esfuerzos entre el intendente, Pablo Javkin, el Banco Municipal de Rosario, mutuales y cooperativas para ofrecer alternativas financieras con conducción social.
La rosarina no solo pretende brindar una salida económica, también incorpora un eje fundamental de educación crediticia y financiera para orientar a las familias en la gestión de sus deudas. A su vez, propuso una línea de créditos específica del Banco Municipal destinada a cancelar expensas atrasadas, donde la entidad realizaría el desembolso directamente a la administración del consorcio para aliviar la situación habitacional.
Más contenidos en Urgente24
Impacto absoluto en Boca por la última novedad sobre Exequiel Zeballos
La estafa de la "llamada perdida" que alarma a toda Argentina
Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."
Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos
Coudet aceleró y le saca una figura a San Lorenzo para sumarlo a River