El rescate de Amerio, la movida para contener a Santiago Caputo

En primer término, se dio la salida de Amerio como secretario de Justicia para ser reemplazado nada menos que por Santiago Viola, apoderado de LLA y un karinista paladar negro.

Este cambio fue lo que sacudió la estructura caputista, dado que si bien descontaban la salida de Mariano Cúneo Libarona como ministro, confiaban en la continuidad de Amerio como virtual vice. Incluso Amerio se enteró en medio de una reunión del Consejo de la Magistratura, donde representaba al Ejecutivo, y tuvo que abandonarla de emergencia.

El malestar de este movimiento fue palpable en Caputo este jueves cuando recibió de forma gélida el saludo de Karina Milei en la previa a la jura de Mahiques.

Una vez asumido, Mahiques fue por el resto de los cargos de Justicia y pidió las renuncias, entre otras dependencias, en la IGJ y la UIF, donde reinaba el caputismo.

Pero para que la sangre no llegue al río, y cuando hubo rumores de que el enojo del asesor sería tal que podría abandonar el Gobierno, Milei convierte a Amerio en Procurador del Tesoro.

El ofrecimiento, cuentan las crónicas, se lo hizo Mahiques cuando se encontró con el saliente secretario en la sede del ministerio de Justicia tras la jura.

En las Fuerzas del Cielo (el caputismo digital), intentaban instalar que el de Amerio era un ascenso y hasta agitaban que tendrá la potestad de sumariar a otros funcionarios. De esa forma lo elevaban a una suerte de auditor por encima del resto, incluso de Karina.

Con la designación de Amerio en la Procuración del Tesoro, Caputo acumularía influencia en YPF al quedar bajo su control político la estrategia judicial del proceso que se sigue en Nueva York, donde se intenta revertir una sentencia que ordena al país pagarle US$16 mil millones a un fondo de inversión por la expropiación irregular de la petrolera en 2012.

Caputo controla a través de Guillermo Garat la caja publicitaria de YPF, de la que sale la pauta que llega a distintos medios de comunicación. Garat era socio del estratega en la consultora Move, de donde salieron otros cuadros que orbitan alrededor de Caputo. Circuló como versión que Karina Milei también iría por la conquista de esa posición. Pero a esta hora la continuidad de Garat parece garantizada.

Pero lo cierto es que el lugar en el que Amerio sería oficializado la semana que viene no es el que el alguna vez soñaron él y Caputo: el de procurador general. O sea, el de jefe de los fiscales, un cargo vitalicio que está vacante (hay un interinato desde hace casi una década) y que tomará vital importancia cuando se ponga en vigencia el sistema acusatoria que le dará más poder a los investigadores.

Frente a esa aspiración, la Procuración del Tesoro -que está a tiro de decreto- luce como un premio consuelo.

