Confirmado el anticipo de Urgente24: Bye bye Daniel Vitolo, nuevos aires en la IGJ

En el caso específico de AFA, la negativa de IGJ al traslado del domicilio desde CABA a Provincia de Buenos Aires -un derecho de la asociación civil-, luego sumó el intento de ubicar veedores que no correspondían, pero provocaron el jolgorio de numerosos medios de comunicación y comunicadores.

La IGJ precisa cambios profundos. Ya cargaba el bochorno contra Santiago Maratea -una mentira alentada por los K contra Independiente de Avellaneda- y pasó al deterioro de su legitimidad al incurrir en decisiones reprocharle desde lo jurídico en el caso AFA.

Esto es lo que golpeó a Vítolo y a varios de sus colaboradores, y tiene que ver con los cambios que habrá en el organismo.

La presión sobre la afa y los clubes fue tremenda. Por momentos pareció que no había opciones. Sin embargo ahora hay un nuevo escenario en parte.

Nuevo sponsor

La desfinanciación de AFA fue un tema central y sobre el que no se informó mucho. En teoría, la posibilidad de procesamientos por corrupción y escándalos multimillonarios debía ahuyentar a los patrocinantes de AFA. Y a poco del Mundial FIFA 2026 era un anticipo del final de Tapia y Toviggino.

Probablemente el dato más relevante de todo lo que ha sucedido fue que AFA mantuvo todos sus patrocinantes, e inclusive acaba de sumar otro, según informó Golazo24: la empresa Google, compañía líder en la industria tecnológica.

Esto va más allá de los errores cometidos por el Consejo Ejecutivo de AFA, y la existencia de muchos protocolos por modificarse y acciones por corregirse.

Pero, antes de todo eso, una nueva IGJ.

