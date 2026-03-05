Utilizar a Daniel Vítolo en el comando de la IGJ (Inspección General de Justicia) para complicar a la AFA (Asociación del afútbol Argentino) fue una artimaña de la ofensiva de Clarín, Infobae y La Nación (sin olvidar a Juan Criz Ávila y otros confidentes del ahora menguado Santiago Caputo).
AFA SONRÍE EL ARRIBO DE GOOGLE
Confirmado el anticipo de Urgente24: Bye bye Daniel Vitolo, nuevos aires en la IGJ
Fue anticipo de Urgente24: Daniel Vítolo será removido de la IGJ. Dato: en la corrida, AFA no perdió sponsores e, inclusive, ahora acaba de sumar a Google.
Por momentos lo de Vítolo fue vergonzoso porque, con una larga trayectoria en los círculos docentes y profesionales del Derecho, él aceptó devenir en vocero de una maniobra que pretendía
- llevar a prisión a Claudio Tapia y Pablo Toviggino,
- desfinanciar a AFA por huida de patrocinantes,
- intervenir AFA, y ,
- quizás, modificar la estructura del fútbol argentino.
Ya no quedan dudas que esto fue así, probablemente con más opinión de 'Manu' Vidal -vocal titular de River Plate- que del ex secretario de Justicia, Sebastián Amerio, jefe directo de Vítolo.
IGJ y ARCA (Agencia de Recaudacion y Cintrol Aduanero) fueron las herramientas de la ofensiva pero el deterioro de Santiago Capito en el 'Mundo Milei' provoca ahora cambios que ya han comenzado y que podrían extenderse en las próximas semanas.
Urgente24 anticipó el miércoles 04/03 el final de Vítolo en IGJ, y el jueves 05/03 el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan Bautista Mahiques, confirmó que promueve cambios en la conducción de varios organismos que aparecen en su organigrama, incluyendo la IGJ.
En el caso específico de AFA, la negativa de IGJ al traslado del domicilio desde CABA a Provincia de Buenos Aires -un derecho de la asociación civil-, luego sumó el intento de ubicar veedores que no correspondían, pero provocaron el jolgorio de numerosos medios de comunicación y comunicadores.
La IGJ precisa cambios profundos. Ya cargaba el bochorno contra Santiago Maratea -una mentira alentada por los K contra Independiente de Avellaneda- y pasó al deterioro de su legitimidad al incurrir en decisiones reprocharle desde lo jurídico en el caso AFA.
Esto es lo que golpeó a Vítolo y a varios de sus colaboradores, y tiene que ver con los cambios que habrá en el organismo.
La presión sobre la afa y los clubes fue tremenda. Por momentos pareció que no había opciones. Sin embargo ahora hay un nuevo escenario en parte.
Nuevo sponsor
La desfinanciación de AFA fue un tema central y sobre el que no se informó mucho. En teoría, la posibilidad de procesamientos por corrupción y escándalos multimillonarios debía ahuyentar a los patrocinantes de AFA. Y a poco del Mundial FIFA 2026 era un anticipo del final de Tapia y Toviggino.
Probablemente el dato más relevante de todo lo que ha sucedido fue que AFA mantuvo todos sus patrocinantes, e inclusive acaba de sumar otro, según informó Golazo24: la empresa Google, compañía líder en la industria tecnológica.
Esto va más allá de los errores cometidos por el Consejo Ejecutivo de AFA, y la existencia de muchos protocolos por modificarse y acciones por corregirse.
Pero, antes de todo eso, una nueva IGJ.
