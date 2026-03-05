AFA suma de sponsor una IA y sella acuerdo con empresa "más importante del mundo"

AFA selló un acuerdo con la empresa Google, compañía líder en la industria tecnológica. Así lo anunció la casa madre del fútbol nacional, que a partir de ahora llevará el nombre del gigante norteamericano en la indumentaria de todas las Selecciones Naciones, desde la Selección Argentina Mayor hasta las categorías juveniles.
Google se convierte así en Main Sponsor Global de las Selecciones Nacionales y lo hará a través de Gemini, el asistente IA de Google, que estará presente como patrocinador en la vestimenta de los futbolistas.
Google Gemini, nuevo aliado de AFA
El acuerdo le permite a AFA consolidar un vínculo estratégico en términos de marketing deportivo, para reforzar la presencia de su marca a nivel internacional. La empresa de tecnología se suma a una cartera de más de 80 marcas aliadas que la institución que preside Chiqui Tapia ya tiene.
"Esta alianza estratégica une al campeón del mundo con la empresa líder global en innovación y representa un hito significativo que acerca al deporte con la tecnología, integrando los beneficios de la IA en la cultura del fútbol", explicaron desde la AFA en un comunicado oficial.
"Para la AFA, esta incorporación representa la consolidación de más de ocho años de expansión comercial ininterrumpida y reafirma el lugar que hoy ocupa la Selección Argentina como una plataforma de alcance mundial", sostuvo.
Quien celebró el acuerdo fue Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de AFA. "El acuerdo comercial más importante y estratégico de los últimos años. La expansión global de la marca AFA suma a la compañía más grande del mundo", sostuvo en un tuit publicado en su cuenta personal de X.
"Con la incorporación de Google como socio estratégico y Main Sponsor Global de Argentina, el plan de expansión de nuestra marca se consolida de la mano de la compañía más importante del mundo. Este proceso de posicionamiento internacional que comenzamos en 2017 sigue sumando multinacionales líderes que confían en nuestros proyectos. Gracias Google por la confianza", aseguró.
"Un orgullo y una motivación seguir creciendo", añadió Petersen.