AFA suma de sponsor una IA y sella acuerdo con empresa "más importante del mundo"

WhatsApp-Image-2026-03-05-at-05.12.52-(3) Rodrigo De Paul, futbolista de la Selección Argentina FOTO AFA

Quien celebró el acuerdo fue Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de AFA. "El acuerdo comercial más importante y estratégico de los últimos años. La expansión global de la marca AFA suma a la compañía más grande del mundo", sostuvo en un tuit publicado en su cuenta personal de X.

"Con la incorporación de Google como socio estratégico y Main Sponsor Global de Argentina, el plan de expansión de nuestra marca se consolida de la mano de la compañía más importante del mundo. Este proceso de posicionamiento internacional que comenzamos en 2017 sigue sumando multinacionales líderes que confían en nuestros proyectos. Gracias Google por la confianza", aseguró.

"Un orgullo y una motivación seguir creciendo", añadió Petersen.

