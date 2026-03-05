Mineras y petroleras construyen megaalambrado "anti-guanacos" de 400 km en la Patagonia

image Foto: Horacio Barbieri en Diario Río Negro.

En ese contexto, el proyecto santacruceño plantea incorporar eco-ductos o compuertas cada 5 a 10 kilómetros, con el objetivo de permitir el paso controlado de fauna y mantener la conectividad biológica del ecosistema.

Según sus impulsores, el objetivo no es eliminar la fauna silvestre, sino regular su densidad dentro de los límites productivos. El modelo propone que la carga de guanacos no supere el 10% de la capacidad de receptividad del suelo, mientras que el excedente podría destinarse a la faena de carne y fibra dentro del plan de manejo provincial.

La problemática de los productores

“Estamos en un punto de inflexión, el cambio climático nos está pegando feo, ahora atravesamos sequía, los mercados a nivel internacional remontan, pero no lo vemos reflejado localmente, tenemos predadores, guanacos, y si bien hay un Plan de Manejo del Guanaco, no alcanza si tomamos dimensión de lo que es la provincia de Santa Cruz”, explicó el productor y técnico agropecuario Sebastián Apesteguía, impulsor del proyecto, a La Nación.

Según el diagnóstico del sector, la combinación de predadores, sobrepastoreo de fauna silvestre y degradación del suelo provocó durante años la caída del stock ovino y el abandono de numerosos campos.

image Producción ovina en Santa Cruz

La propuesta busca revertir esa tendencia mediante un sistema de ganadería regenerativa, basado en la programación del pastoreo, la recuperación de suelos y la implementación de áreas de descanso ecológico dentro del clúster productivo.

Uno de los aspectos que llama la atención es el esquema de financiamiento ambiental. La infraestructura se financiaría mediante un sistema mixto: 50% de inversión privada, 30% del Estado y 20% de créditos blandos.

Apesteguía detalló:

El sistema se basa en un modelo de “insetting regional”, que propone que las compañías que generan emisiones dentro de Santa Cruz compensen su impacto ambiental financiando proyectos de captura de carbono en la propia provincia, en lugar de comprar créditos en mercados internacionales.

La estepa patagónica, explican los técnicos, posee una alta capacidad de captura de carbono en sus suelos, siempre que el manejo ganadero permita regenerar la vegetación natural. De esta manera, la restauración del ecosistema se convertiría en un activo financiero medible y certificable.

El beneficio de las empresas inversoras

Para garantizar la transparencia, el proyecto contempla el uso de tecnología de trazabilidad, con caravanas electrónicas en el ganado y monitoreo digital de la carga animal. Esto permitiría certificar productos con huella de carbono negativa y obtener sellos internacionales como “wildlife friendly”, que garantizan sistemas productivos compatibles con la fauna silvestre.

Con una vida útil estimada en 50 años y materiales provenientes de la economía circular —como tubing petrolero reciclado—, el proyecto apunta a convertirse en un modelo replicable de producción rural climáticamente inteligente.

