AFA vs. River: Doble Amarilla busca incoherencias y La Página Millonaria distancia

El mandatario riverplatense había mostrado sus diferencias en una entrevista con ESPN con la medida de AFA de ir a un paro como represalia por la investigación de la Justicia sobre Tapia y Toviggino. Además, River no emitió ningún mensaje solidarizándose con ambos dirigentes, como sí lo hicieron tantísimos otros clubes.

River vs. AFA, La Página Millonaria vs. Doble Amarilla

La disputa se juega también en el terreno mediático. Ambas partes -AFA por un lado y River por el otro-, echan mano de sus herramientas comunicativas para incidir en la arena pública.

Las posturas quedan claras observando los abordajes de La Página Millonaria y de Doble Amarilla. Mientras de un lado insisten con marcar la brecha que existe ahora entre el club y la Asociación, del otro acercan posturas y plantean incongruencias.

La Página Millonaria -LPM- es el bastión mediático de River, con una fuerte influencia de la dirigencia de Núñez en las decisiones editoriales del medio.

LPM fue contundente. Publicó una nota contando la decisión pero con un claro énfasis en Chiqui Tapia; un hincapié directo en que la distancia de River era, primero, con el mandatario.

Captura de pantalla (347) La nota de La Página Millonaria

"River se distancia del Chiqui Tapia y anunció que no participará más del Comité Ejecutivo de la AFA: los fuertes motivos que esgrimió", tituló el artículo.

Enfrente, Doble Amarilla, la espada mediática de AFA con Pablo Toviggino tras bambalinas, apostó por generar ruido en la decisión que tomó River. Motorizar la idea de cierta incoherencia. Su nota acerca del tema la tituló así: "River anunció que no irá a las reuniones del Comité Ejecutivo, aunque elogió la batalla de la AFA contra el Gobierno por el 1212 y las SAD".

Captura de pantalla (346) La nota de Doble Amarilla

"Más allá de estos cuestionamientos, lo cierto es que el club millonario también elogió la gestión encabezada por Claudio Tapia, con foco en lo que fueron las defensas de la AFA al modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y al sostenimiento del Decreto 1212, medida que el Gobierno de Javier Milei intentó eliminar", desarrolló en el artículo.

El comunicado completo de River sobre la salida del Comité Ejecutivo de AFA

COMUNICADO OFICIAL

Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde el año 2013, River Plate ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país. En ese sentido, el Club ha promovido de forma permanente, entre otras cosas, la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes que integran nuestro fútbol.

Quizás también te interese leer: Revolución en River por lo que se confirmó de Ledesma tras la lesión de Armani

Asimismo, River Plate ratifica su histórica defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y, al mismo tiempo, expresa su reconocimiento a la Asociación del Fútbol Argentino en la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad.

River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo.

Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva.

Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.

+ de Golazo24