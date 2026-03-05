urgente24
Tras la inversión en vano de US$ 70 millones, River responsabiliza a AFA y deja Comité Ejecutivo

River Plate, a través de su presidente Stefano Di Carlo, comunicó que se aleja de AFA por considerar que sus mecanismos han sido “poco claros y previsibles”.

05 de marzo de 2026 - 20:29
River Plate anunció: “hasta tanto no se corrijan los mecanismos internos, el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino”.

El club de Núñez trajo a 2026 supuestos reclamos de 2013 cuando pedía “ la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes“.

Sin embargo, en 2018, por ejemplo, cuando salió campeón de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabeu de Madrid, nadie recuerda que River Plate hubiera despotricado contra los torneos de la AFA. Lo cierto es que los problemas de la institución se relacionan mucho más con la falta de resultados internos que con lo que ocurre con la entidad rectora del deporte más popular de Argentina.

Di Carlo tomó una serie de decisiones, en conjunto con Marcelo Gallardo, que lo llevaron a un año desastroso y un cambio de técnico en 2026 cuando apenas habían pasado 6 fechas del campeonato del primer semestre.

Los “millonarios” malgastaron recursos como nunca había ocurrido en su historia: US$ 70 millones para incorporar a:

-Germán Pezella: US$ 5 millones

-Fabricio Bustos: casi US$ 5 millones

-Maximiliano Meza: más de US$ 2 millones

-Marcos Acuña: más de US$ 1 millón

-Sebastián Driussi: más de US$ 10 millones

-Lucas Martínez Quarta: más de US$ 8 millones

-Gonzalo Montiel: más de US$ 5 millones

-Kevin Castaño: más de US$ 14 millones

-Maximiliano Salas: más de US$ 9 millones

-Juan Carlos Portillo: más de US$ 5 millones

-Matías Galarza: casi US$ 5 millones

-Juanfer Quinteros: casi US$ 5 millones.

¿Y, dónde están los títulos?

Con Marcelo Gallardo en el banco y 70 palos verdes en la cancha, parecía que el “súper River” iba a arrasar a nivel local y continental.

Pero, no consiguió una sola copa durante un año y pico donde salieron campeones equipos considerados más chicos que el de Nuñez.

En Argentina: Platense, Estudiantes, Rosario Central e Independiente Rivadavia de Mendoza.

En la Sudamericana y la Recopa: Lanús.

La canción más emblemática del grupo “Zas” y Miguel Mateos decía: “ ya no podrás quejarte si no encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón. Si no ves la salida, tirá para arriba y que venga lo que venga para bien o mal”.

Ante la desesperación por los silbidos de la tribuna local, el presidente de la entidad anunció un nuevo estadio Monumental para más de 100.000 espectadores y techado. Quiere superar al mítico Maracaná de Rio de Janeiro y acercarse a los máximos templos de Europa. Todo vale para que se hable de otra cosa que no sea uno de los más gigantescos fracasos deportivos de la rica historia riverplatense.

Hay que remontarse a los 18 años sin títulos (1957-1975) para encontrar un desastre similar.

En esas casi dos décadas de fracasos (con varias finales perdidas) apareció un mote descalificador: “las gallinas”.

Lo que hace hoy Di Carlo lo acerca mucho más a esa época que nadie quiere recordar que a las páginas de gloria cercanas cuando el rojiblanco imponía el máximo respeto en cualquier cancha que se presentara.

