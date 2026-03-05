Tras la inversión en vano de US$ 70 millones, River responsabiliza a AFA y deja Comité Ejecutivo

-Germán Pezella: US$ 5 millones

-Fabricio Bustos: casi US$ 5 millones

-Maximiliano Meza: más de US$ 2 millones

-Marcos Acuña: más de US$ 1 millón

-Sebastián Driussi: más de US$ 10 millones

-Lucas Martínez Quarta: más de US$ 8 millones

-Gonzalo Montiel: más de US$ 5 millones

-Kevin Castaño: más de US$ 14 millones

-Maximiliano Salas: más de US$ 9 millones

-Juan Carlos Portillo: más de US$ 5 millones

-Matías Galarza: casi US$ 5 millones

-Juanfer Quinteros: casi US$ 5 millones.

Marcelo Gallardo Marcelo Gallardo, ex DT de River Plate

¿Y, dónde están los títulos?

Con Marcelo Gallardo en el banco y 70 palos verdes en la cancha, parecía que el “súper River” iba a arrasar a nivel local y continental.

Pero, no consiguió una sola copa durante un año y pico donde salieron campeones equipos considerados más chicos que el de Nuñez.

En Argentina: Platense, Estudiantes, Rosario Central e Independiente Rivadavia de Mendoza.

En la Sudamericana y la Recopa: Lanús.

La canción más emblemática del grupo “Zas” y Miguel Mateos decía: “ ya no podrás quejarte si no encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón. Si no ves la salida, tirá para arriba y que venga lo que venga para bien o mal”.

River-Cerveza-Monumental Estadio Monumental de River Plate

Ante la desesperación por los silbidos de la tribuna local, el presidente de la entidad anunció un nuevo estadio Monumental para más de 100.000 espectadores y techado. Quiere superar al mítico Maracaná de Rio de Janeiro y acercarse a los máximos templos de Europa. Todo vale para que se hable de otra cosa que no sea uno de los más gigantescos fracasos deportivos de la rica historia riverplatense. Ante la desesperación por los silbidos de la tribuna local, el presidente de la entidad anunció un nuevo estadio Monumental para más de 100.000 espectadores y techado. Quiere superar al mítico Maracaná de Rio de Janeiro y acercarse a los máximos templos de Europa. Todo vale para que se hable de otra cosa que no sea uno de los más gigantescos fracasos deportivos de la rica historia riverplatense.

Hay que remontarse a los 18 años sin títulos (1957-1975) para encontrar un desastre similar.

En esas casi dos décadas de fracasos (con varias finales perdidas) apareció un mote descalificador: “las gallinas”.

Lo que hace hoy Di Carlo lo acerca mucho más a esa época que nadie quiere recordar que a las páginas de gloria cercanas cuando el rojiblanco imponía el máximo respeto en cualquier cancha que se presentara.