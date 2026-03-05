América TV dio a conocer un bombazo sobre River y Mauro Icardi que rompe todo

El 3 de marzo, el periodista Germán García Grova señaló que el representante del delantero, Elio Letterio Pino, le confirmó que nadie de River se comunicó con él.

En contraposición, en América TV, Damián Iribarren aseguró contar con una “primicia internacional”. El periodista —también parte de ESPN— afirmó que a partir de junio Mauro Icardi jugará en River y añadió: “Hoy en River nadie lo descarta. Nadie desmiente la noticia y es un secreto a voces”.

Cabe recordar que el contrato del delantero en Europa finaliza en junio de 2026, por lo que, en caso de no renovar, podría arribar al Millonario en condición de libre.

River de Chacho Coudet

Ayer, miércoles 4 de marzo, se oficializó la llegada de Chacho Coudet a River Plate. El ex entrenador del Alavés fue presentado en el estadio Monumental en una conferencia de prensa junto a Enzo Francescoli y Stéfano Di Carlo.

Esa misma tarde dirigió su primera práctica y, según trascendió, fue uno de los últimos en retirarse del predio, marcando desde el inicio su impronta de trabajo.

El debut de Coudet será el jueves 12 de marzo a las 21:30, cuando visite a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó. Además, cuenta con la “ventaja” de la suspensión de la fecha 9, lo que le permitirá disponer de más días de entrenamiento antes de su primer compromiso oficial.

El gran desafío para el nuevo cuerpo técnico será levantar futbolística y anímicamente a un plantel que no mostró buenos rendimientos en el segundo ciclo de Marcelo Gallardo al frente del Millonario.

