Israel derriba avión iraní YAK-130, "salven sus vidas" en Líbano y represalia misilística de Irán

Advertencia urgente a los residentes del sur del Líbano: deben continuar evacuando de inmediato hacia el norte del río Litani

Horas después del comunicado, cientos de miles de libaneses comenzaron a aglomerarse en las calles corriendo por sus vidas ante inminentes ataques israelíes, mientras algunos vecinos disparaban al aire para urgir a que los residentes salieran de sus hogares cuanto antes, en un momento de marcada angustia por tener que abandonar sus ciudades y debido a los embotellamientos en el tránsito ,que generaron retrasos en la evacuación, según reporta la agencia de noticias AFP.

Hasta el momento, más de 83.000 personas han sido desplazadas dentro del Líbano, mientras que al menos 38.000 —en su mayoría sirios— han cruzado hacia Siria, según informó la agencia de refugiados de la ONU, en un contexto signado por los focos de escalada con Irán, que han desembocado en tensiones entre el islam chiita y el sunita, grupo de países del Golfo Pérsico que albergan bases militares estadounidenses.

El Ejército de Israel dijo haber haber golpeado a un miembro de Hezbollah, sin dar más detalles, y haber llevado a cabo un ataque en el campo de refugiados palestinos de Beddawi, cerca de Trípoli, que mató a un alto funcionario de Hamas y a su esposa.

En tanto, las sirenas en Israel han sonado en las últimas horas, obligando a la población judia a refugiarse en sus búnkeres ante las distintas hordas de misiles iraníes, muchos de los cuales han sido neutralizados por el Domo de Hierro. Algunos ellos, lamentablemente, han impactado de lleno en algunos rascacielos, viviendas y en zonas densamente pobladas de Jerusalén, Beit Shemesh y Tel Aviv, dejando destrozos mobiliarios, generando focos de incendios, lesionando a distintas personas y asesinando a decenas de israelíes.

La guerra es oficial: avión israelí se enfrenta con uno de Irán (VIDEO)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) viralizaron este jueves el momento exacto en que uno de sus aviones F-35 derribó a la aeronave de combate iraní Yak-130, marcando el primer enfrentamiento aéreo entre aviones de guerra en medio de la escalada con Irán, iniciada el sábado por los bombardeos israelíes y estadounidenses que buscan desmantelar el programa nuclear del país persa.

La grabación, publicada por el Ministerio de Defensa israelí, muestra el momento en que un caza F-35 abatió un avión militar iraní Yak-130 durante un combate aire-aire sobre Teherán.

“Imágenes del histórico derribo de un avión de combate iraní Yak-130 por un avión de combate F-35I ‘Adir’ de la IAF”, escribió Israel en un breve mensaje difundido en la red social X.

Lo último de la escalada en Medio Oriente entre Irán, Estados Unidos, Israel y 16 países árabes

OTAN calificó como "serio" el incidente con misiles iraníes sobre Turquía, aunque Irán niega responsabilidad. (VER MÁS)

Azerbaiyán amenaza con devolver el golpe a Irán después de que dos aviones no tripulados iraníes alcanzaran este jueves su aeropuerto militar de Nakhchivan, un aeródromo civil y militar una región enclavada entre Armenia e Irán. (VER MÁS)

CNN: Estados Unidos arma a los rebeldes kurdos para un estallido en Irán (VER MÁS)

Buque de guerra de Irán se hunde cerca de Sri Lanka, mientras el conflicto en Medio Oriente escala, amenazando el suministro mundial del petróleo: cierre total del Estrecho de Ormuz, la vía donde fluye el crudo blobal, y “ni una sola gota de petróleo”. (VER MÁS)

España contesta a Trump y condena la guerra en Irán: “No vamos a ser cómplices de algo malo para el mundo por miedo a las represalias de alguno”. China sale en defensa de Madrid y el Golfo Pérsico continúa bajo fuego. (VER MÁS)

Bombardeos masivos de la Fuerza Aérea de Israel (junto a Estados Unidos) sobre Teherán (VER MÁS)

Las declaraciones de Marco Rubio, en las que aseguró que Estados Unidos se vio obligado a atacar primero a Irán debido a las pretensiones de Israel, han desatado la furia entre los congresistas estadounidenses e indignado a varios republicanos. (VER MÁS)

