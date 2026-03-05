Carlos Presti desafía al Congreso con un Acuerdo Militar de alcance desconocido

Para estas cuestiones USA tiene una legislación preparada que le permite a cualquier unidad naval de la US Navy cambiar de señal identificatoria y convertise en buque policial (United States Coast Guard o Guardia Costera).

Así fue como USA utilizó buques de guerra para la tarea policial de reprimir embarcaciones de narcotráfico en el Mar del Caribe.

Estas acrobacias legislativas no aparecen hasta ahora en la Argentina.

En el Pentágono

Infobae afirma: "La participación de Argentina constituye un respaldo político explícito del gobierno de Milei a la estrategia de seguridad regional encabezada por Trump."

La pregunta de Urgente24: ¿Está 'pintado' el Congreso de la Nación en esas cuestiones? ¿Podría hacerlo Javier Milei por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)?

Para el Departamento de Defensa estadounidense, el narcoterrorismo es una amenaza compartida por las naciones americanas y, durante décadas, las organizaciones criminales expandieron sus operaciones a través de las fronteras regionales.

Sin embargo hay quienes afirman que hay que leer la 'letra chica' de lo que estaría firmando Presti para conocer el verdadero alcance.

