"La Argentina formalizará su adhesión, durante la 1ra. Conferencia Anticárteles de las Américas, un encuentro convocado y presidido por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que se desarrollará en la ciudad de Doral, Florida, en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos. El país estará representado por el teniente general Carlos Presti, ministro de Defensa, (...) "El Departamento está uniendo a socios en todo el hemisferio occidental para detectar, desmantelar y destruir organizaciones terroristas designadas que alimentan la violencia y la corrupción", indicó el Pentágono en su comunicado oficial. (...)"
FURIA ANTI CHINA
Carlos Presti desafía al Congreso con un Acuerdo Militar de alcance desconocido
Carlos Presti firma un Acuerdo Militar con USA y otros países cuyo alcance desconoce el Congreso de la Nación. Se supone que es sólo contra el narcotráfico....
Así Javier Milei retoma con Carlos Presti lo que intentó con el anterior ministro, Luis Petri: involucrar a las FFAA en la lucha contra el narcotráfico, hasta ahora un objetivo de las fuerzas que comanda el Ministerio de Seguridad.
En su discurso ante el Congreso, el Presidente mencionó su decisión de avanzar en acuerdos de seguridad e inteligencia con USA como parte de una estrategia hemisférica que eso quiere decir 'excluir a China de la región', que resulta la obsesión de Donald Trump.
Sin embargo es bastante esquizofrénico porque, a la vez, la Argentina intenta que China continúe con el proyecto de financiar la construcciones de represas en Santa Cruz, por ejemplo.
United States Coast Guard
De todos modos, el acuerdo anti cárteles de Presti, en teoría, parece acotado al narcotráfico.
Para estas cuestiones USA tiene una legislación preparada que le permite a cualquier unidad naval de la US Navy cambiar de señal identificatoria y convertise en buque policial (United States Coast Guard o Guardia Costera).
Así fue como USA utilizó buques de guerra para la tarea policial de reprimir embarcaciones de narcotráfico en el Mar del Caribe.
Estas acrobacias legislativas no aparecen hasta ahora en la Argentina.
En el Pentágono
Infobae afirma: "La participación de Argentina constituye un respaldo político explícito del gobierno de Milei a la estrategia de seguridad regional encabezada por Trump."
La pregunta de Urgente24: ¿Está 'pintado' el Congreso de la Nación en esas cuestiones? ¿Podría hacerlo Javier Milei por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)?
Para el Departamento de Defensa estadounidense, el narcoterrorismo es una amenaza compartida por las naciones americanas y, durante décadas, las organizaciones criminales expandieron sus operaciones a través de las fronteras regionales.
Sin embargo hay quienes afirman que hay que leer la 'letra chica' de lo que estaría firmando Presti para conocer el verdadero alcance.
