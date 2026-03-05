Misión comercial a la vista: Santa Fe busca hacer pie en Vaca Muerta

También las empresas Dima Metal (semirremolques y equipos especiales), EMU (metalúrgica), Grupo SIE (ingeniería), Grupo SIT (servicios topográficos), Incarvitt (fábrica de carrocerías), Ingeap (topografía), Kaizen Lonas (lonas de PVC), Metalúrgica Sarmiento (metalmecánica), Proind Ingeniería (fabricantes de resistencias eléctricas), WK-Topline (repuestos especiales).

El listado concluye con Remolques OMBU (fabricación de remolques), Ribron (andamios multidireccionales y pintura industrial), Strada (tuberías), ZLT Inversiones (desarrollo inmobiliario) y Ebinox (ingeniería y montaje).

image Maximiliano Pullaro firma un convenio con Neuquén para promover el desarrollo de proveedores en el sector del petróleo y gas.

Desarrollo de proveedores y transferencia tecnológica

El acuerdo prevé la promoción del desarrollo de empresas proveedoras, capacitación mutua e intercambio de tecnologías, en el marco de una estrategia que busca posicionar a firmas santafesinas en el sector del petróleo y gas.

En ese sentido, desde el Ejecutivo provincial indicaron que la propuesta forma parte del trabajo iniciado por el Ministerio de Desarrollo Productivo para que compañías locales puedan ofrecer servicios e insumos en Vaca Muerta, uno de los principales polos energéticos del país.

De esta manera, la gestión provincial continúa mostrando la logística santafesina, el poder de sus empresas y su potencial, en rubros ligados al agro, pero con la capacidad y experiencia suficiente para ser proveedores del sector minero o petrolero.

Networking y visita a YPF

La agenda, coordinada por el Centro Pyme-Adeneu de Neuquén, incluye luego del acto un networking con industriales santafesinos y neuquinos, para buscar posibles proveedores para ambas provincias.

Además, el viernes funcionarios e industriales santafesinos visitarán Loma Campana de YPF, uno de los desarrollos más importantes de Vaca Muerta.

Una estrategia iniciada al comienzo de la gestión

Sobre este marco, vale recordar que la administración de Pullaro creó la Mesa de Gas, Petróleo y Minería. Tal informó Urgente24, se trata de un espacio de articulación público-privada impulsado por el Ministerio de Desarrollo Productivo. Su fin es fortalecer la cadena de proveedores locales, generar empleo y posicionar a Santa Fe como actor estratégico en proyectos energéticos y mineros nacionales e internacionales.

En tanto, a partir de este viaje, la Provincia busca consolidar esa estrategia y ampliar la participación santafesina en el desarrollo del complejo hidrocarburífero de la Patagonia. La misión se inscribe en una estrategia más amplia de internacionalización y expansión de mercados para el entramado productivo santafesino, en un contexto donde la demanda de bienes y servicios especializados en el sector energético continúa en crecimiento.

image Vínculo comercial con Neuquén.

