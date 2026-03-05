SANTA FE. En el marco del trabajo iniciado por el Ministerio de Desarrollo Productivo para que empresas santafesinas puedan ser proveedoras de servicios e insumos en Vaca Muerta, el gobernador, Maximiliano Pullaro, viajará este jueves (05/03) a Neuquén para firmar un convenio con su par, Rolando Figueroa.
NEGOCIOS
Misión comercial a la vista: Santa Fe busca hacer pie en Vaca Muerta
Junto a Maximiliano Pullaro, más de 20 empresas de Santa Fe viajarán a Neuquén para convertirse en proveedoras de Vaca Muerta.
Santa Fe desembarca en Vaca Muerta
La rúbrica tendrá lugar a las 13 en la Agencia de Desarrollo Económico y contará con la participación del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, junto a más de 20 industriales de la Provincia.
Precisamente serán 22 las compañías que harán pie en suelo neuquino como parte de la comitiva que presenciará el mandatario santafesino. Son del rubro metalmecánico, de transporte y servicios profesionales. Algunas ya tienen experiencia en el segmento energético y antecedentes en obras asociadas al desarrollo no convencional, mientras que otras buscan dar el salto e ingresar por primera vez al circuito de proveedores.
En tanto, los funcionarios locales presentarán los beneficios del programa Invierta en Neuquén, una suerte de RIGI provincial para proyectos de menor escala.
Según lo comunicado por el sitio Río Negro, el listado de firmas que visitarán la Provincia incluye a ANDES (grasas y lubricantes), Anpec-Cort (metalurgia y fundición), Arsemet (servicios metalúrgicos), ByG Emprendimientos (tratamientos térmicos), Caniflex (oleohidráulica), Comat (metalmecánica) y Domingo Bisio (transporte de cargas).
También las empresas Dima Metal (semirremolques y equipos especiales), EMU (metalúrgica), Grupo SIE (ingeniería), Grupo SIT (servicios topográficos), Incarvitt (fábrica de carrocerías), Ingeap (topografía), Kaizen Lonas (lonas de PVC), Metalúrgica Sarmiento (metalmecánica), Proind Ingeniería (fabricantes de resistencias eléctricas), WK-Topline (repuestos especiales).
El listado concluye con Remolques OMBU (fabricación de remolques), Ribron (andamios multidireccionales y pintura industrial), Strada (tuberías), ZLT Inversiones (desarrollo inmobiliario) y Ebinox (ingeniería y montaje).
Desarrollo de proveedores y transferencia tecnológica
El acuerdo prevé la promoción del desarrollo de empresas proveedoras, capacitación mutua e intercambio de tecnologías, en el marco de una estrategia que busca posicionar a firmas santafesinas en el sector del petróleo y gas.
En ese sentido, desde el Ejecutivo provincial indicaron que la propuesta forma parte del trabajo iniciado por el Ministerio de Desarrollo Productivo para que compañías locales puedan ofrecer servicios e insumos en Vaca Muerta, uno de los principales polos energéticos del país.
De esta manera, la gestión provincial continúa mostrando la logística santafesina, el poder de sus empresas y su potencial, en rubros ligados al agro, pero con la capacidad y experiencia suficiente para ser proveedores del sector minero o petrolero.
Networking y visita a YPF
La agenda, coordinada por el Centro Pyme-Adeneu de Neuquén, incluye luego del acto un networking con industriales santafesinos y neuquinos, para buscar posibles proveedores para ambas provincias.
Además, el viernes funcionarios e industriales santafesinos visitarán Loma Campana de YPF, uno de los desarrollos más importantes de Vaca Muerta.
Una estrategia iniciada al comienzo de la gestión
Sobre este marco, vale recordar que la administración de Pullaro creó la Mesa de Gas, Petróleo y Minería. Tal informó Urgente24, se trata de un espacio de articulación público-privada impulsado por el Ministerio de Desarrollo Productivo. Su fin es fortalecer la cadena de proveedores locales, generar empleo y posicionar a Santa Fe como actor estratégico en proyectos energéticos y mineros nacionales e internacionales.
En tanto, a partir de este viaje, la Provincia busca consolidar esa estrategia y ampliar la participación santafesina en el desarrollo del complejo hidrocarburífero de la Patagonia. La misión se inscribe en una estrategia más amplia de internacionalización y expansión de mercados para el entramado productivo santafesino, en un contexto donde la demanda de bienes y servicios especializados en el sector energético continúa en crecimiento.
Más contenidos en Urgente24
Revolución en Boca Juniors por lo que comentan sobre Exequiel Zeballos
Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."
A bayoneta calada contra el diputado cosplayer Luis Petri
Masacre laboral en supermercados y el efecto que perjudica a ChangoMás
Coudet aceleró y le saca una figura a San Lorenzo para sumarlo a River