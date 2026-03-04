Milei le baja el tono a las especulaciones sobre una reforma constitucional

Al hablar el Presidente de una batería de proyectos de ley, la interpretación ya no necesariamente conduce a la posibilidad de un reforma constitucional. Al menos inmediatamente.

Embed - Discurso del Presidente Milei en su visita al Centro de Monitoreo de VISA Argentina

En otro orden, Milei destacó la desregulación llevada a cabo por su Gobierno como "una forma de devolver propiedad privada" y pidió a las empresas apostar por la Argentina para "ser pioneros en este cambio de época”.

El mandatario visitó el Centro de Monitoreo de Transacciones de Visa Argentina, en el marco de la adquisición de Prisma y Newpay, por parte de la empresa y celebró su inversión en el país.

Autoridades de Visa habían sido recibidas por el jefe de Estado en la Casa Rosada.

"Nuestro objetivo es volver a ser, como en nuestra época dorada, un país con reglas claras y un respeto inclaudicable por la propiedad privada", señaló, al tiempo que explicó su afirmación: "Cuando ustedes desregulan y quitan impuestos están devolviéndole al sector privado, que es el verdadero creador de riqueza, la propiedad privada”.

“Eso es ideal para que funcione el sistema de precios, que es a la economía lo que el sistema nervioso al cuerpo humano”, afirmó.

De vuelta a Visa, el Presidente aseguró que en este marco económico "el crédito se convierte en una poderosa herramienta de ascenso social", ya que permite a las personas "acceder a financiamiento sin necesidad de cumplir con los avales de entidades bancarias tradicionales”.

Lo curioso es que lo dice cuando por el aumento de la tasa de interés que dictó su gobierno, el crédito se volvió inaccesible y creció la mora en las empresas y las familias.

