Javier Milei pareció bajarle este miércoles el tono a las especulaciones que se dispararon el domingo en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
EN VISA
Milei le baja el tono a las especulaciones sobre una reforma constitucional
El mandatario pareció aclarar sus palabras en el Congreso, cuando dijo que se buscaba una "nueva arquitectura jurídica" para el país.
El Presidente había dicho entonces: "Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica e institucional que nos trajo hasta aquí y construir una arquitectura nueva; la arquitectura que tendrá el Estado argentino los próximos 50 años, teniendo la moral occidental como política de estado. Es la hora de la visión, es la hora de pensar como nación y no solo como gobierno".
A partir de esas palabras asomaron las elucubraciones respecto de si el mandatario estaba adelantando su intención de avanzar en una reforma constitucional.
Pero el discurso que Milei dio este miércoles en centro de monitoreo de Visa Argentina podría servir de aclaración en un sentido contrario.
El Presidente volvió a hablar de "crear la arquitectura jurídica de la Argentina libre" de los "próximos 50, 100 años", pero metió un matiz al detallar que se hará a través de "90 proyectos" de ley que se presentarán este año en el Parlamento.
Al hablar el Presidente de una batería de proyectos de ley, la interpretación ya no necesariamente conduce a la posibilidad de un reforma constitucional. Al menos inmediatamente.
Crédito
En otro orden, Milei destacó la desregulación llevada a cabo por su Gobierno como "una forma de devolver propiedad privada" y pidió a las empresas apostar por la Argentina para "ser pioneros en este cambio de época”.
El mandatario visitó el Centro de Monitoreo de Transacciones de Visa Argentina, en el marco de la adquisición de Prisma y Newpay, por parte de la empresa y celebró su inversión en el país.
Autoridades de Visa habían sido recibidas por el jefe de Estado en la Casa Rosada.
"Nuestro objetivo es volver a ser, como en nuestra época dorada, un país con reglas claras y un respeto inclaudicable por la propiedad privada", señaló, al tiempo que explicó su afirmación: "Cuando ustedes desregulan y quitan impuestos están devolviéndole al sector privado, que es el verdadero creador de riqueza, la propiedad privada”.
“Eso es ideal para que funcione el sistema de precios, que es a la economía lo que el sistema nervioso al cuerpo humano”, afirmó.
De vuelta a Visa, el Presidente aseguró que en este marco económico "el crédito se convierte en una poderosa herramienta de ascenso social", ya que permite a las personas "acceder a financiamiento sin necesidad de cumplir con los avales de entidades bancarias tradicionales”.
Lo curioso es que lo dice cuando por el aumento de la tasa de interés que dictó su gobierno, el crédito se volvió inaccesible y creció la mora en las empresas y las familias.
