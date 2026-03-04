Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso propone penas más dura para el maltrato animal en Argentina, reemplazando la histórica Ley 14.346, vigente desde 1954. Es un pedido recurrente por diversos diputados, siendo la más mediática la famosa Ley Connan, a la que Javier Milei le dio el visto bueno y pidió que se trate pero quedó en el olvido.
Maltrato animal: Impulsan una nueva ley con penas más duras y multas millonarias
Diputados insistirá con modernizar la ley de maltrato animal actual y que las penas sean mucho más duras. El proyecto se presentó en las últimas horas.
La iniciativa que ingresó a Diputados en las últimas horas busca actualizar la normativa frente a los avances científicos y sociales en materia de bienestar animal y establecer penas más claras y severas para quienes cometan actos de maltrato o crueldad.
El proyecto fue impulsado por el diputado Pablo Juliano y plantea reconocer legalmente a los animales como “seres sintientes”, es decir, capaces de experimentar dolor, sufrimiento y estrés. En ese marco, la propuesta busca garantizar el respeto por su vida y su integridad física y psíquica.
Según establece el texto, el objetivo es “establecer un régimen integral de protección y bienestar animal, reconociendo a los animales como seres sintientes, garantizando el respeto por su vida, integridad física y psíquica”.
Penas más duras por maltrato animal
Uno de los puntos centrales del proyecto es la actualización de las penas para quienes cometan maltrato animal.
La iniciativa establece que quienes inflijan malos tratos podrían enfrentar penas de prisión de 15 días a un año cuando se trate de conductas cometidas por negligencia, imprudencia o incumplimiento de obligaciones.
Sin embargo, cuando el maltrato sea intencional, la pena podría elevarse hasta tres años de prisión.
Además, el proyecto incorpora multas económicas como sanción adicional. En ese sentido, prevé multas de hasta 50 salarios mínimos vitales y móviles, con el objetivo de reforzar el carácter disuasivo de la norma.
Qué se considera maltrato o crueldad
El texto también busca precisar y ampliar las conductas consideradas maltrato animal, con el objetivo de evitar interpretaciones ambiguas en la aplicación de la ley.
Entre otras situaciones, el proyecto considera maltrato:
- No alimentar adecuadamente a los animales domésticos o cautivos
- Someterlos a jornadas de trabajo excesivas sin descanso
- Utilizar instrumentos que provoquen castigos o dolor innecesario
- Hacerlos trabajar cuando no se encuentran en condiciones físicas adecuadas
- Administrar drogas sin fines terapéuticos
También se enumeran conductas consideradas actos de crueldad, como la tortura, la mutilación injustificada o la organización de espectáculos con riñas de animales.
El proyecto además establece que será considerado crueldad “lastimar o matar animales por espíritu de perversidad”, así como envenenarlos o someterlos a sufrimientos innecesarios.
Excepciones para actividades productivas
La iniciativa también contempla excepciones vinculadas a la actividad agropecuaria, uno de los puntos sensibles del debate.
En ese sentido, el proyecto aclara que no se considerarán actos de maltrato o crueldad las prácticas productivas o sanitarias realizadas de acuerdo con la normativa vigente, como la marca o identificación del ganado.
También regula la castración de animales de producción, estableciendo que puede ser realizada por personal idóneo del establecimiento siempre que se respeten condiciones sanitarias adecuadas.
Multas millonarias y cambios en la ley vigente
En los fundamentos del proyecto se explica que la normativa actual, sancionada en 1954, fue importante en su momento, pero quedó desactualizada frente a los avances científicos y jurídicos en materia de bienestar animal.
“La Ley 14.346 constituyó en su momento un avance significativo, pero el desarrollo científico y social registrado en las últimas décadas torna necesaria su actualización”, señala el texto.
Además, se destaca que los avances en disciplinas como la etología y la neurociencia consolidaron el reconocimiento de los animales como seres capaces de sentir dolor y estrés, lo que obliga a adaptar el marco legal.
La propuesta busca, según sus impulsores, equilibrar la protección de los animales con las actividades productivas reguladas, como la producción agropecuaria y los controles sanitarios.
El proyecto completo a continuación:
