Maltrato animal: Impulsan una nueva ley con penas más duras y multas millonarias

La iniciativa establece que quienes inflijan malos tratos podrían enfrentar penas de prisión de 15 días a un año cuando se trate de conductas cometidas por negligencia, imprudencia o incumplimiento de obligaciones.

Sin embargo, cuando el maltrato sea intencional, la pena podría elevarse hasta tres años de prisión.

Además, el proyecto incorpora multas económicas como sanción adicional. En ese sentido, prevé multas de hasta 50 salarios mínimos vitales y móviles, con el objetivo de reforzar el carácter disuasivo de la norma.

Qué se considera maltrato o crueldad

El texto también busca precisar y ampliar las conductas consideradas maltrato animal, con el objetivo de evitar interpretaciones ambiguas en la aplicación de la ley.

Entre otras situaciones, el proyecto considera maltrato:

No alimentar adecuadamente a los animales domésticos o cautivos

Someterlos a jornadas de trabajo excesivas sin descanso

Utilizar instrumentos que provoquen castigos o dolor innecesario

Hacerlos trabajar cuando no se encuentran en condiciones físicas adecuadas

Administrar drogas sin fines terapéuticos

También se enumeran conductas consideradas actos de crueldad, como la tortura, la mutilación injustificada o la organización de espectáculos con riñas de animales.

El proyecto además establece que será considerado crueldad “lastimar o matar animales por espíritu de perversidad”, así como envenenarlos o someterlos a sufrimientos innecesarios.

Excepciones para actividades productivas

La iniciativa también contempla excepciones vinculadas a la actividad agropecuaria, uno de los puntos sensibles del debate.

En ese sentido, el proyecto aclara que no se considerarán actos de maltrato o crueldad las prácticas productivas o sanitarias realizadas de acuerdo con la normativa vigente, como la marca o identificación del ganado.

También regula la castración de animales de producción, estableciendo que puede ser realizada por personal idóneo del establecimiento siempre que se respeten condiciones sanitarias adecuadas.

Multas millonarias y cambios en la ley vigente

En los fundamentos del proyecto se explica que la normativa actual, sancionada en 1954, fue importante en su momento, pero quedó desactualizada frente a los avances científicos y jurídicos en materia de bienestar animal.

“La Ley 14.346 constituyó en su momento un avance significativo, pero el desarrollo científico y social registrado en las últimas décadas torna necesaria su actualización”, señala el texto.

Además, se destaca que los avances en disciplinas como la etología y la neurociencia consolidaron el reconocimiento de los animales como seres capaces de sentir dolor y estrés, lo que obliga a adaptar el marco legal.

La propuesta busca, según sus impulsores, equilibrar la protección de los animales con las actividades productivas reguladas, como la producción agropecuaria y los controles sanitarios.

El proyecto completo a continuación:

