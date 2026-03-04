En plena guerra, Milei viaja a USA para otra foto con Trump

Mientras recrudece la guerra en Medio Oriente, tras los ataques iniciados por USA e Israel contra Irán (que ha respondido con fuerza), Javier Milei arma las valijas para viajar a Estados Unidos y ratificar su alineamiento total con Donald Trump.
El Presidente partirá el viernes rumbo a Miami, para el sábado participar de una cumbre con líderes latinoamericanos organizado por el presidente estadounidense. Hasta el momento no se ha confirmado si la misma sigue en pie, dados los acontecimientos bélicos0 sobre todo luego de que Irán atacara las sedes diplomáticas estadounidenses de Arabia Saudita e Irak. Ese es el primer interrogante por estas horas.
Pese a que el encuentro se promocionó como una cumbre de mandatarios latinoamericanos, las invitaciones marcan que, en rigor, estarán solamente los aliados de la Casa Blanca en la región. Además de Javier Milei, fueron invitados Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras). La intención de Trump es contrarrestar la influencia de China en la región.
Luego de encontrarse con Trump, Milei viajará a Nueva York para inaugurar el Argentina Week, que se desarrollará entre el 9 y 12 de marzo, y que el Gobierno organiza junto a importantes empresas de Estados Unidos para mostrar las potencialidades que nuestro país puede ofrecer para inversiones energéticas, financieras y en tecnología, entre otras.
Las versiones indican que Milei no se quedará mucho tiempo más en Nueva York, dado que está previsto que asista a la asunción de su amigo y presidente electo de Chile, José Antonio Kast, el miércoles 11 de marzo.
El otro gran interrogante es si Karina Milei lo acompañará en este nueva gira internacional, dado que, hasta ahora, no se la ha mencionado como parte de la comitiva presidencial. De acuerdo a los trascendidos, el Presidente estará acompañado por Manuel Adorni, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno y Santiago Bausili.
Irán amenazó con atacar las embajadas de Israel en todo el mundo
Las fuerzas armadas de Irán amenazaron este miércoles con atacar las embajadas de Israel en todo el mundo si ese país golpea la misión diplomática de Teherán en el Líbano, en medio de la escalada del conflicto entre ambos países.
Abolfazl Shekarchi, vocero del Ejército iraní, advirtió en la televisión estatal que “si Israel comete ese crimen, nos forzará a considerar a las embajadas israelíes en todo el mundo como blancos legítimos”.
La advertencia llega después de que Israel amenazara con atacar posiciones vinculadas al régimen iraní en territorio libanés.
04-03-2026 18:21
¿Reforma constitucional? Milei le baja el tono
Javier Milei pareció bajarle el tono a las especulaciones que se dispararon el domingo en su discurso ante la Asamblea Legislativa. El Presidente había dicho entonces: "Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica e institucional que nos trajo hasta aquí y construir una arquitectura nueva; la arquitectura que tendrá el Estado argentino los próximos 50 años, teniendo la moral occidental como política de estado. Es la hora de la visión, es la hora de pensar como nación y no solo como gobierno".
A partir de esas palabras asomaron las elucubraciones respecto de si el mandatario estaba adelantando su intención de avanzar en una reforma constitucional.
Pero el discurso que Milei dio este miércoles en centro de monitoreo de Visa Argentina podrían servir de aclaración en un sentido contrario.
El Presidente volvió a hablar de "crear la arquitectura jurídica de la Argentina libre" de los "próximos 50, 100 años", pero metió un matiz al detallar que se hará a través de "90 proyectos" de ley que se presentarán este año en el Parlamento.
Al hablar el Presidente de una batería de proyectos de ley, la interpretación ya no necesariamente conduce a la posibilidad de un reforma constitucional. Al menos inmediatamente.
El Senado deEstados Unidos prevé votar este miércoles una resolución promovida por el Partido Demócrata que intenta frenar la intervención militar estadounidense en Irán, que ha desatado una escalada regional, y la situación en Venezuela, donde la administración de Donald Trump ha bombardeado Caracas para arrestar a Nicolás Maduro, mientras crecen las dudas dentro de la propia bancada republicana sobre la legalidad de los ataques en el Caribe, el Pacífico Oriental y Medio Oriente.
La resolución, impulsada por el senador demócrata Tim Kaine, pretende forzar el final de la Operación Furia Épica, que está llevando a cabo la administración de Trump sobre Irán.
La medida espera “retirar” a las Fuerzas Armadas estadounidenses de las “hostilidades” contra Irán “que no hayan sido autorizadas por el Congreso”, ya que únicamente el Capitolio tiene la potestad constitucional para declarar la guerra a otro país.
Pero no solo los demócratas han expresado su rechazo a la guerra que Estados Unidos está librando contra Irán. Tras recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que sugirieron que USA se vio obligado a atacar Irán porque Israel planeaba lanzar ataques primero, varios congresistas se han mostrado indignados, incluida la excongresista Marjorie Taylor Greene (MTG), quien rompió hace poco con la administración Trump al acusarla de querer encubrir la supuesta implicación del presidente en la red de pederastia de Jeffrey Epstein.
“No había ninguna amenaza inminente para los Estados Unidos de América por parte de los iraníes”, manifestó visiblemente enojado Mark Warner, el vicepresidente demócrata del comité de inteligencia del Senado.
De igual forma, el silencio del vicepresidente de Trump, J.D. Vance, hasta este martes, sobre la operación estadounidense en Irán, demostró que no estaría encantado con la iniciativa de Trump de una guerra en Irán.
Cambios en Justicia: Santiago Caputo tuvo que desmentir su renuncia
Juan Bautista Mahiques pasó este miércoles por la Casa Rosada en lo que fue su primera visita como flamante ministro de Justicia. El actual fiscal general porteño fue recibido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien afirmó que compartieron "detalles de la nueva etapa que comienza".
Según trascendió, en la misma reunión Mahiques también se vio como Karina Milei, posibilitadora de su ingreso al gabinete, en una batalla ganada en la interna con Santiago Caputo, ya que la modificación implica la salida de Sebastián Amerio, protegido del asesor de Javier Milei, y quien era N°2 de la cartera que dejó Mariano Cúneo Libarona.
El desplazamiento de Amerio es una merma del poder de Caputo, que aún así mantiene su influencia política en estructuras como ARCA, la SIDE y la UIF. Y aseguran que la designación de Mahiques resultó sorpresiva para 'el Mago'.
La merma de poder de Caputo dio, por otro lado, rienda a especulaciones sobre su salida del Gobierno, por lo que se vio forzado a desmentirlas a través de su entorno. “No hay ninguna pérdida de poder. Son decisiones del presidente”, dijeron a lanación.com cerca del asesor, bajándole el tono a la polémica.
La reacción de Sebastian Amerio al enterarse de su despido en pleno zoom
La renuncia de Mariano Cúneo Libarona derivó en la salida obligada de su N°2, Sebastián Amerio, quien se enteró de su desplazamiento cuando presidía una reunión virtual del Consejo de la Magistratura, y debió abandonarla.
"Voy a pedir aquí, por circunstancias de público conocimiento, que el vicepresidente me reemplace ya que estamos siendo convocados a Olivos, o a Rosada, ahora veré...", dijo Amerio en plena reunión virtual, ante la sorpresa del resto de los participantes.
"Si Álvaro no tiene problemas y ustedes me disculpan, voy a usar la facultad de tener un muy buen vicepresidente que va a llevar adelante esta reunión, y después volveré. Gracias a todos y disculpen", se excusó y se levantó de la reunión.
¡Escandaloso! Sebastián Amerio se enteró en vivo que dejaba el Ministerio de Justicia. Nadie le avisó. Hasta minutos antes presidía la Comisión de Administración y Financiera en el Consejo de la Magistratura. Se levantó y se fue, sin explicación.Otra muestra de un gobierno de… pic.twitter.com/QxzW3TWpBD
Ha llamado mucho la atención (aunque no sorprende) que Quirno agradeciera a Estados Unidos e Israel por la liberación de Gallo, pero no mencionara a la AFA, que participó de las gestiones para la liberación, además de poner el avión que lo trasladó de vuelta a la Argentina.
