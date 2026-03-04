En plena guerra, Milei viaja a USA para otra foto con Trump

Live Blog Post

El Congreso de USA podría limitar poderes a Trump

El Senado de Estados Unidos prevé votar este miércoles una resolución promovida por el Partido Demócrata que intenta frenar la intervención militar estadounidense en Irán, que ha desatado una escalada regional, y la situación en Venezuela, donde la administración de Donald Trump ha bombardeado Caracas para arrestar a Nicolás Maduro, mientras crecen las dudas dentro de la propia bancada republicana sobre la legalidad de los ataques en el Caribe, el Pacífico Oriental y Medio Oriente.

La resolución, impulsada por el senador demócrata Tim Kaine, pretende forzar el final de la Operación Furia Épica, que está llevando a cabo la administración de Trump sobre Irán.

La medida espera “retirar” a las Fuerzas Armadas estadounidenses de las “hostilidades” contra Irán “que no hayan sido autorizadas por el Congreso”, ya que únicamente el Capitolio tiene la potestad constitucional para declarar la guerra a otro país.

Pero no solo los demócratas han expresado su rechazo a la guerra que Estados Unidos está librando contra Irán. Tras recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que sugirieron que USA se vio obligado a atacar Irán porque Israel planeaba lanzar ataques primero, varios congresistas se han mostrado indignados, incluida la excongresista Marjorie Taylor Greene (MTG), quien rompió hace poco con la administración Trump al acusarla de querer encubrir la supuesta implicación del presidente en la red de pederastia de Jeffrey Epstein.

“No había ninguna amenaza inminente para los Estados Unidos de América por parte de los iraníes”, manifestó visiblemente enojado Mark Warner, el vicepresidente demócrata del comité de inteligencia del Senado.

De igual forma, el silencio del vicepresidente de Trump, J.D. Vance, hasta este martes, sobre la operación estadounidense en Irán, demostró que no estaría encantado con la iniciativa de Trump de una guerra en Irán.

VER NOTA