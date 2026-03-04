De "héroes" a "empresaurios": El titular de la UIA cuestionó a Milei

Además, recordó: “Tenemos 600.000 empresas y 600.000 empresarios, y tenemos que apalancarnos en ese capital social que ya existe, en gente que sabe producir, que sabe hacer cosas, para construir esta nueva etapa y generar un crecimiento sostenible”, precisó.

Sobre la situación de la actividad puntualmente, Rappallini relató: “Estoy hablando con muchísimos empresarios que me dicen: ‘Mirá, me está yendo mal, o no vendo, pero quiero un país distinto. Quiero un país ordenado, con una economía que funcione’”.

“Creo que hay una conciencia muy importante en el empresariado sobre la necesidad de avanzar hacia un país estable y ordenado, con una economía que funcione normalmente, como sucede en Brasil o México, en términos de integración, importaciones y exportaciones”, indicó. Pero explicó que no están en las mismas condiciones, ya que hoy enfrentan un costo estructural argentino que condiciona la competitividad.

Al respecto, contó que desde 2023 se perdieron 60.000 puestos de trabajo en la industria y que hay sectores con caídas de hasta 25 puntos contra el 2022, como la construcción y los textiles.

“Nosotros estamos planteando, como propuestas, impulsar una reactivación más homogénea y, al mismo tiempo, generar condiciones para que la mayor cantidad posible de empresas argentinas pueda adaptarse a esta nueva etapa”, señaló el titular de la UIA.

Ejemplificó con la política implementada en Irlanda para mejorar condiciones y detalló que la economía transable de tecnología, como la producción de medicamentos, tiene un nivel de impuestos de alrededor del 12%, mientras que el resto de la economía enfrenta un promedio cercano al 40%. Es decir, “existe un desacople que no se trata de un privilegio, sino de darle al sector la posibilidad de vender a precios internacionales; de lo contrario, quedaría afuera del mercado”.

En ese contexto, el empresario consideró que “el Estado tiene que acompañar este proceso de reacomodamiento de la economía. También nosotros vemos con preocupación que en muchas áreas todavía la actividad está rezagada”.

“La única manera de que las economías se desarrollan es generando competencia, pero al mismo tiempo creando condiciones para que el empresario pueda adaptarse. De este modo, la competencia permite bajar los precios, la sociedad accede a bienes más económicos y, al mismo tiempo, se promueve el crecimiento y el desarrollo”, argumentó.

“Estamos convencidos de que la industria puede ser sustentable en el tiempo si existe un ordenamiento macroeconómico: una economía ordenada, con inflación controlada y crédito restablecido. No hay desarrollo industrial posible sin un país normalizado”, opinó Rappallini.

UIA: "Sin industria no hay nación"

Ayer, la UIA emitió un comunicado expresando su "preocupación" por la situación de las industrias y las pymes, muchas de las cuales "están atravesando una situación crítica, con bajo nivel de actividad, alta presión fiscal, dificultades para financiarse y caída del empleo".

La declaración también defendió al empresario, que fue duramente criticado por Javier Milei en su discurso ante la Asamblea Legislativa, al asegurar que “no diseñó el marco económico previo ni es responsable de las distorsiones estructurales acumuladas durante décadas”.

Y concluyó el comunicado con un pedido de "respeto": “En esta etapa de transformación, queremos ser claros: el respeto es condición básica del desarrollo. Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país. El respeto es el punto de partida para reconstruir la confianza que la Argentina necesita, tanto puertas adentro como frente al mundo”, sentenció el texto.

