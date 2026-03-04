Peabody, en crisis, y la multinacional con la que compite, va con nuevo plan de retiros voluntarios

La empresa multinacional sueca Electrolux, líder a nivel mundial en el segmento de "línea blanca" (heladeras, lavarropas, cocinas) y que compite en pequeños electrodomésticos con la local Peabody (que solicitó la apertura de un concurso de acreedores), ya redujo su plantel de 700 a 200 trabajadores y ahora impulsa un retiro voluntario para quedarse con solo un centenar de trabajadores, muy lejos de aquellos 700 de hasta hace poco más de un año.
La decisión se toma tras comenzar a importar productos desde Brasil y en medio de temores por posibles despidos y un futuro incierto para la planta local.
Los electrodomésticos vienen ahora de Brasil
Según trascendió, el recorte comenzó cuando la empresa, a partir de la apertura de importaciones, incrementó el ingreso de electrodomésticos fabricados en Brasil, lo que impactó de lleno en la actividad local. La caída en el volumen de producción derivó en una primera ola de desvinculaciones que redujo el plantel a unos 350 trabajadores en la planta del barrio Las Delicias, en Rosario.
El ajuste continuó en los meses siguientes hasta alcanzar la cifra actual de 200 empleados. Según informaron en 'C5N', ahora, la compañía abrió un nuevo programa de retiros voluntarios con el objetivo de reducir otros 100 puestos de trabajo.
La decisión de abastecer el mercado con productos importados responde a una estrategia de reducción de costos. Sin embargo, el impacto social de la medida se hace sentir en las familias que dependen de esos ingresos y en la cadena de proveedores vinculada a la planta.
