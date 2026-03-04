Peabody, en crisis, y la multinacional con la que compite, va con nuevo plan de retiros voluntarios

Y ahora el temor entre los operarios es que ante la posibilidad de que no se cubra ese cupo, se avance con despidos directos Y ahora el temor entre los operarios es que ante la posibilidad de que no se cubra ese cupo, se avance con despidos directos

La decisión de abastecer el mercado con productos importados responde a una estrategia de reducción de costos. Sin embargo, el impacto social de la medida se hace sentir en las familias que dependen de esos ingresos y en la cadena de proveedores vinculada a la planta.

image

