Peabody, en crisis, y la multinacional con la que compite, va con nuevo plan de retiros voluntarios

La multinacional sueca que compite con la local Peabody, que solicitó la apertura de un concurso de acreedores, ya redujo su plantel de 700 a 200 trabajadores y ahora impulsa un retiro voluntario para quedarse con solo 100. Y temen por despidos...

04 de marzo de 2026 - 12:00
Electrolux avanza con un programa de retiros voluntarios, y hay temor por despidos directos...
La empresa multinacional sueca Electrolux, líder a nivel mundial en el segmento de "línea blanca" (heladeras, lavarropas, cocinas) y que compite en pequeños electrodomésticos con la local Peabody (que solicitó la apertura de un concurso de acreedores), ya redujo su plantel de 700 a 200 trabajadores y ahora impulsa un retiro voluntario para quedarse con solo un centenar de trabajadores, muy lejos de aquellos 700 de hasta hace poco más de un año.

La decisión se toma tras comenzar a importar productos desde Brasil y en medio de temores por posibles despidos y un futuro incierto para la planta local.

Cabe recordar que la planta de Electrolux atraviesa un profundo proceso de reducción de personal que encendió alarmas entre sus trabajadores. De una dotación inicial de 700 empleados, la compañía redujo su plantel a la mitad a mediados de 2025 y actualmente mantiene apenas 200 puestos activos, en un contexto marcado por la importación de productos desde Brasil y la reestructuración de su esquema productivo

Los electrodomésticos vienen ahora de Brasil

Según trascendió, el recorte comenzó cuando la empresa, a partir de la apertura de importaciones, incrementó el ingreso de electrodomésticos fabricados en Brasil, lo que impactó de lleno en la actividad local. La caída en el volumen de producción derivó en una primera ola de desvinculaciones que redujo el plantel a unos 350 trabajadores en la planta del barrio Las Delicias, en Rosario.

El ajuste continuó en los meses siguientes hasta alcanzar la cifra actual de 200 empleados. Según informaron en 'C5N', ahora, la compañía abrió un nuevo programa de retiros voluntarios con el objetivo de reducir otros 100 puestos de trabajo.

Y ahora el temor entre los operarios es que ante la posibilidad de que no se cubra ese cupo, se avance con despidos directos

La decisión de abastecer el mercado con productos importados responde a una estrategia de reducción de costos. Sin embargo, el impacto social de la medida se hace sentir en las familias que dependen de esos ingresos y en la cadena de proveedores vinculada a la planta.

