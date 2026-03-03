Como publicáramos en Urgente24, durante la mañana del martes 03/03, hubo un derrumbe en el sector 2 del desarrollo, ubicado en Mafalda 907, a pocos metros del estadio del Club Atlético Huracán. A pesar de que el hundimiento se produjo en solo una parte del lugar, la decisión fue evacuar de manera preventiva todas las torres del conjunto, por lo que cerca de 200 personas debieron abandonar sus departamentos en minutos. No hubo víctimas. A todo esto, la empresa que lo construyó informó que colaborará con la investigación.
COSUD INVESTIGA
Buscan las razones que provocaron el derrumbe en Parque Patricios
Constructora Sudamericana (Cosud) la empresa que levantó el complejo en Parque Patricios, comunicó que "inició una investigación para establecer las causas del derrumbe".
Plan Procrear
El complejo Estación Buenos Aires fue desarrollado por el Gobierno nacional a través del plan Procrear. La obra fue licitada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y las viviendas comenzaron a entregarse en 2021. Se trata del emprendimiento más grande construido por el Estado Nacional en el marco de Procrear II: cuenta con 2476 departamentos, con superficies que van desde los 32 hasta los 119 metros cuadrados.
Para realizar la obra, el Gobierno licitó la obra a diferentes constructoras. El edificio, en el sector 2, fue levantado por la Constructora Sudamericana (Cosud), que también realizó los edificios del sector 1 y 10 del complejo. Entre los tres, la superficie total ejecutada por la constructora alcanza los 45.000 metros cuadrados.
Versión Cosud
“Ante lo sucedido, la empresa activó de inmediato los protocolos de emergencia correspondientes e inició una investigación para establecer las causas del derrumbe. Ni bien se cuente con claridad respecto al estado de la estructura y las causas que lo provocaron, se dará a conocer dicha información”, comunicó la empresa constructora.
Con actividad desde 1970, la compañía participó en algunos de los desarrollos más emblemáticos del país. Entre ellos figuran las torres Fórum, centros comerciales como Unicenter y Portal de Rosario, además de supermercados en todo el país y establecimientos de salud como el Hospital Italiano de Buenos Aires y el Sanatorio La Trinidad de Palermo, intervenciones en el Hotel Llao Llao y el Alvear Palace Hotel, entre tantos otros proyectos residenciales, comerciales e instituciones. Detalla el medio La Nación
“La empresa está a total disposición de las autoridades competentes -incluyendo Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil, etc.- y presta su colaboración absoluta en todas las investigaciones y peritajes requeridos", afirmó Cosud a través de un comunicado oficial.
Ahora, mientras avanzan las pericias técnicas para determinar las causas del colapso, el foco está puesto en establecer si el episodio responde a una falla estructural, a problemas vinculados con las obras por filtraciones o a una combinación de factores.
