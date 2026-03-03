Buscan las razones que provocaron el derrumbe en Parque Patricios

“La empresa está a total disposición de las autoridades competentes -incluyendo Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil, etc.- y presta su colaboración absoluta en todas las investigaciones y peritajes requeridos", afirmó Cosud a través de un comunicado oficial.

Ahora, mientras avanzan las pericias técnicas para determinar las causas del colapso, el foco está puesto en establecer si el episodio responde a una falla estructural, a problemas vinculados con las obras por filtraciones o a una combinación de factores.

