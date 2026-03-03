Cómo se construyó Javier Milei Presidente (Carlos Kikuchi con Edgar Mainhard): Miralo aquí

En este episodio del Podcast de Urgente24, Carlos Kikuchi revela cómo se construyó la estrategia política que llevó a Javier Milei a la Presidencia. Ex jefe de campaña del actual Presidente y actual senador bonaerense, Kikuchi cuenta por primera vez detalles clave del armado político de La Libertad Avanza, las negociaciones previas al balotaje y el rol de Karina Milei en la toma de decisiones. En diálogo con Edgar Mainhard, analiza el fenómeno político que transformó el mapa electoral argentino. El acuerdo con el PRO y la decisión previa al balotaje. Qué falta en el modelo económico actual. Miralo aquí:
COMO EN CASA, PODCAST DE URGENTE24
03 de marzo de 2026 - 22:34