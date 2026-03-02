Si no hay pan, que haya circo: Javier Milei, en llamas, rumbo al 2027

Exaltado, violento, insultante, aunque esta vez un poco más; Javier Milei abrió las sesiones ordinarias con promesas de profundizar las reformas que ya empezaron fuerte en el verano, y con posterioridad a la reconfiguración del Congreso, luego del triunfo electoral de octubre del año pasado.
Economía frágil
En un contexto de fuerte retracción productiva y preocupación por el empleo, la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) protagonizarán este lunes en Rosario una reunión conjunta sin precedentes para evaluar el impacto del plan económico nacional sobre la industria y el comercio provincial.
Días atrás, el Consejo Directivo de FISFE difundió un duro diagnóstico sobre la situación manufacturera en Santa Fe. Según la entidad, en diciembre de 2025 la actividad industrial registró una caída interanual del 9,8%, con retrocesos en el 68% de las ramas productivas.
Además, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 cerraron 292 industrias en la provincia y se perdieron más de 7.700 puestos de trabajo, lo que implica una reducción del 4,9% en la cantidad de empresas y del 5,6% en el empleo sectorial. Para la federación, estos números evidencian un proceso de desindustrialización que pone en riesgo el entramado productivo santafesino.
Entre las causas señaladas figuran las altas tasas de interés que dificultan el acceso al crédito, la apreciación cambiaria que favorece la importación y la caída del consumo interno producto de la pérdida de poder adquisitivo.
