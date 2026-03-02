Si no hay pan, que haya circo: Javier Milei, en llamas, rumbo al 2027

Exaltado, violento, insultante, aunque esta vez un poco más; Javier Milei abrió las sesiones ordinarias con promesas de profundizar las reformas que ya empezaron fuerte en el verano, y con posterioridad a la reconfiguración del Congreso, luego del triunfo electoral de octubre del año pasado.

No, no pareció un discurso de apertura de sesiones ordinarias. Lo de Milei fue más bien una especie de stand up donde lanzó, sin parar, insultos, descalificaciones y chicanas con las que delimitó quiénes son sus enemigos de hoy: el kirchnerismo primero; los empresarios que cuestionan la apertura económica, después; y, de manera más marginal, la izquierda

El Presidente prometió "10 paquetes de reformas por mes" que irían al Congreso. "Tenemos la fuerza necesaria para cambiar a la Argentina para siempre", sentenció, pero la ausencia de propuestas para apaciguar la crisis fue el denominador común del discurso de hora y media que desarrolló.

En medio de los éxitos legislativos, Milei celebró la Reforma Laboral en el Congreso y los presuntos buenos datos de empleo que tendría la Argentina en 2026. Para el titular de la Casa Rosada, en la Argentina, "la miseria decadente se terminó".

El diagnóstico fue el de siempre. En medio de una economía frágil, buscó dar mensajes esperanzadores: según el mandatario, su gestión salvó a la Argentina de convertirse en Venezuela. Como réplica, la diputada por Santa Fe, Caren Tepp (UxP), acusó a Milei de una "enorme desconexión con la realidad". No estuvo errada. Los últimos datos oficiales relevan que, desde que comenzó la actual gestión, ya se perdieron más de 62.000 empleos públicos, en un proceso de reducción que impacta tanto en organismos centralizados como descentralizados y empresas estatales.

Por su parte, continúa la guerra en Medio Oriente: El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán informó este lunes mediante un comunicado que en su décima oleada de ataques con misiles tuvo como objetivo el complejo gubernamental de Israel, incluidos la Oficina del Primer Ministro y los cuarteles generales de la fuerza aérea.

Live Blog Post Economía frágil En un contexto de fuerte retracción productiva y preocupación por el empleo, la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) protagonizarán este lunes en Rosario una reunión conjunta sin precedentes para evaluar el impacto del plan económico nacional sobre la industria y el comercio provincial. Días atrás, el Consejo Directivo de FISFE difundió un duro diagnóstico sobre la situación manufacturera en Santa Fe. Según la entidad, en diciembre de 2025 la actividad industrial registró una caída interanual del 9,8%, con retrocesos en el 68% de las ramas productivas. Además, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 cerraron 292 industrias en la provincia y se perdieron más de 7.700 puestos de trabajo, lo que implica una reducción del 4,9% en la cantidad de empresas y del 5,6% en el empleo sectorial. Para la federación, estos números evidencian un proceso de desindustrialización que pone en riesgo el entramado productivo santafesino. Entre las causas señaladas figuran las altas tasas de interés que dificultan el acceso al crédito, la apreciación cambiaria que favorece la importación y la caída del consumo interno producto de la pérdida de poder adquisitivo. VER +

Live Blog Post La Fórmula 1 en alerta por lo que sucede en el mundo El estallido del conflicto en Medio Oriente generó una alerta en la Fórmula 1, que el próximo 8 de marzo debe disputar el Gran Premio de Australia en Melbourne, en el marco del debut de la temporada 2026 con un calendario que podría sufrir cambios al igual que en otras competencias. El cierre del espacio aéreo en países del Golfo Pérsico obligó a los equipos y organizadores a reconfigurar la logística para trasladar a más de 2.200 personas y toneladas de equipamiento. Los principales hubs afectados fueron Qatar, Bahréin -donde se correría la cuarta fecha- y Emiratos Árabes Unidos -quinta jornada-. Ante esa situación, varias escuderías optaron por rutas alternativas para llegar a Melbourne, vía Singapur u Hong Kong, lo que extendió los viajes hasta 30 horas de vuelo y elevó el costo de los pasajes a entre USD 5.000 y USD 9.000. Algunos equipos también evaluaron trayectos por Estados Unidos, con escalas en ciudades como Los Ángeles o Dallas antes de cruzar el Pacífico. En paralelo, la logística de carga operada fue redireccionada hacia aeropuertos asiáticos y europeos para garantizar la llegada del material a tiempo, ante el vilo generado por el conflicto geopolítico. VER +

Live Blog Post Los negocios del Ayatolá Irán vive momentos de máxima tensión luego de que un ataque aéreo conjunto entre Estados Unidos e Israel diera sobre la residencia del ayatolá Alí Khamenei, produciendo su muerte. El hombre que fue el máximo clérigo del país por casi 37 años (desde 1989) era conocido por su simpleza. Sin embargo, escondía una gran fortuna. Una investigación de Whale Hunting, que es parte del proyecto editorial Brazen, realizado por dos exreporteros del Wall Street Journal, estimó en julio del 2025 que Khamenei manejaba una fortuna de entre US$100.000 millones y US$200.000 millones, acumulada en cuarenta años de actividad política. VER NOTA VER +

Live Blog Post Escala la tensión en Medio Oriente: Confirman la muerte de la esposa de Ali Khamenei Mansoureh Khojasteh, esposa del líder iraní Ali Khamenei, falleció en las últimas horas luego de permanecer en coma durante más de 48 horas a raíz de las heridas sufridas en los ataques estadounidenses e israelíes del sábado. Tenía 78 años. Según informó el medio Iran International, Khojasteh había resultado gravemente herida durante el mismo ataque en el que murió Khamenei. VER +

Live Blog Post El "stand up" de Javier Milei que molestó a Pichetto: "No es digno de un presidente" Miguel Pichetto, titular del bloque Encuentro Federal en la Cámara de Diputados de la Nación, cuestionó la conducta de Javier Milei en su discurso en la Asamblea Legislativa del 1ro de marzo: “No es digno de un presidente”, sentenció en relación también a las menciones contra empresarios como Madanes Quintanilla y Rocca. En referencia al contenido del discurso presidencial este domingo 1/3, Pichetto hizo hincapié en el planteo de reconversión de la industria argentina y la relación con el empleo en un marco de pérdida de puestos de trabajo en zonas urbanas: “Dónde va a trabajar la gente de los sectores urbanos (…) esta apertura irrestricta es un error y hay un esquema de depredación de china que el presidente no abordó”. VER NOTA VER +

Live Blog Post Primeras reacciones de la esposa de Nahuel Gallo: "Tengo tantas cosas por decir" Nahuel Gallo llegó este lunes a la Argentina y fue recibido por su esposa, María Alexandra Gómez; su pequeño hijo, Víctor, y su mamá, Griselda Heredia. Sobre ese marco, su esposa publicó las primeras repercusiones a través de sus redes sociales agradeciendo "este milagro, este regalo que vuelve a darnos vida". "Nahuel está con nosotros. Fueron 448 días de una lucha sin horarios, sin descanso, sin tregua. Fueron 445 días de Desaparición Forzada para Nahuel Agustín Gallo. Fueron 14 meses viviendo con el corazón partido… pero nunca vencido", recordó. En ese sentido, remarcó que "Nahu necesita sanar su cuerpo, y de eso ya se está ocupando un equipo médico. Nahu necesita sanar su corazón y su mente… y de eso nos vamos a encargar nosotros, con amor, con paciencia, con abrazos que reparen cada herida invisible". VER POSTEO EN X VER +

Live Blog Post "La miseria decadente terminó", dice Javier Milei mientras el consumo se desploma Los últimos datos de consumo masivo reflejan el mal trago que están pasando los supermercados y otros canales de comercialización. Un nuevo informe de la consultora Scentia advierte sobre la caída de ventas de 1,1% interanual en enero, y una baja de 7% mensual. Mientras tanto, las empresas productoras de alimentos buscan nuevos rumbos. A nivel interanual la peor parte se la llevaron los autoservicios independientes, con una caída en las ventas de 4,2%, seguido por los supermercados, que facturaron 3,3% menos que en enero de 2025. Las comercializaciones en farmacias cayeron 2% interanual y, en menor medida, los mayoristas sufrieron una merma de 0,8% interanual. VER NOTA VER +

Live Blog Post Jorge Macri, entre guiños y apuntes al Gobierno En el marco de la inauguración del 29° período de sesiones ordinarias en la Legislatura porteña, Jorge Macri criticó este lunes al kirchnerismo y aseguró el acompañamiento a Javier Milei, aunque le reclamó por la coparticipación. En ese sentido, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) destacó que su administración "baja impuestos y mantiene servicios", pero advirtió que para seguir por ese camino se debe saldar "la deuda que dejó Alberto Fernández", quien redujo el porcentaje de fondos destinados a la Capital Federal de 3,5% a 2,32% y luego a 1,4%. "Este esfuerzo que la Ciudad está haciendo no alcanza si no se cumple con el pago de la coparticipación de una deuda generada por el Gobierno kirchnerista y que la Nación aún mantiene con los porteños", subrayó sobre la transferencia que actualmente es de 2,95%. Pese a ello, Macri destacó que su gestión "apoyó y apoya al Gobierno nacional en su objetivo de ordenar la macroeconomía y las cuentas públicas" y aclaró: "Ese acompañamiento nunca nos hizo retroceder en nuestro planteo por los fondos que pertenecen a los porteños". VER +

Live Blog Post Redes de U24: El momento incómodo entre los Milei y Victoria Villarruel Durante el ingreso del presidente Javier Milei al Congreso de la Nación Argentina para inaugurar las sesiones ordinarias, mientras saludaba a legisladores y era escoltado por su entorno más cercano, se produjo una escena que explotó en redes. En el video se observa a la vicepresidenta Victoria Villarruel realizar un movimiento brusco con el brazo que impacta sobre Karina Milei, en medio del tumulto protocolar. Las imágenes generaron una ola de interpretaciones. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/2028468666954551666&partner=&hide_thread=false El momento fue breve. Pero las cámaras lo captaron todo.Durante el ingreso del presidente Javier Milei al Congreso de la Nación Argentina para inaugurar las sesiones ordinarias, mientras saludaba a legisladores y era escoltado por su entorno más cercano, se produjo una… pic.twitter.com/2yt3Q0nYdw — Urgente24.com (@U24noticias) March 2, 2026 VER +

Live Blog Post CTA Autónoma: "Milei quiere negar y esconder la realidad" Hugo Godoy, titular CTA Autónoma, se expresó desde la movilización donde aseguró que "Hay una política de saqueo y robo del Gobierno". "Los bolsillos de los estatales están saqueados", remarcó. En ese sentido, sostuvo que "No hay insumos y medicamentos en los hospitales" y agregó que "El Gobierno debe dejar de robar a las provincias" Consultado sobre el discurso de Javier Milei en el Congreso, retrucó: "Todos los días cierran 30 empresas". VER +

Live Blog Post "La arquitectura institucional de la nueva Argentina" que propone Milei Durante su discurso de casi dos horas en la inauguración de las sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei anunció este domingo su plan de Gobierno para el 2026. El Presidente informó que "cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales", por lo que "todos los meses" el Ejecutivo presentará uno de ellos para que sea tratado por el Congreso. Según precisó, esos 90 paquetes de modificaciones de la infraestructura del Estado corresponden "a las verticales de cambio" dadas a conocer durante su alocución. "Esto constituirá el año calendario de las reformas, 9 meses de reformas que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina", subrayó el mandatario libertario. Entre los principales ejes destacó desde un novedoso "Código Aduanero" hasta la "reforma de la educación inicial, primaria y secundaria". "Tenemos la fuerzas y las ideas para cambiar el país de forma definitiva", afirmó, aunque alertó que el "adversario" es "deshonesto" y buscará "frenarlo". VER +

Live Blog Post Atención Luis Caputo: Menos dólares en febrero El Gobierno junta dólares para pagar los US$4.500 millones del vencimiento de julio. El ministro Luis Caputo decidió emitir deuda en el país por US$2.000 millones. Se suman a los US$2.507 millones ya comprados, pero las liquidaciones de exportaciones son cruciales y en febrero hubo una señal de alarma. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que durante febrero de 2026 las empresas del complejo agroexportador liquidaron divisas por US$ 1.289 millones, fue un 30% menos que en enero. VER NOTA VER +

Live Blog Post Expectativas por la Finalissima La Finalissima, que se jugará en Qatar, quedó en suspenso tras la escalada militar que se ha librado en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán. Así, el partido que debían jugar la Selección Argentina y la selección de España se puso en stand by. Sin embargo, todavía no fue oficialmente suspendido. ¿Por qué? Mientras el mundo observa atónito el conflicto bélico que, para la gente 'de a pie', comenzó de un momento a otro y sin previo aviso, los efectos colaterales se hacen sentir en distintos ámbitos. El fútbol, aunque no el más importante en circunstancias así, es uno de ellos. Y, con él, también la Finalissima. VER NOTA VER +

Live Blog Post Guerra en Medio Oriente: Tercer día de bombardeos La escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán arrastra al mundo al borde de una guerra nuclear que podría hacer desaparecer a Medio Oriente de la faz de la tierra, pero también, implicar a varios otros países en la contienda, en un contexto en el que se encienden las alarmas de los servicios de Inteligencia por temor a atentados terroristas a nivel global. Mientras tanto, el régimen iraní iza la “Bandera Roja de la Venganza” tras el asesinato del ayatolá Alí Jamenei en un bombardeo estadounidense israelí y ataca con misiles a Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak, además de a Tel Aviv. Este lunes, las fuerzas estadounidenses continúan bombardeando Irán (Operación Furia Épica), al igual que Tel Aviv (Operación Rugido de León), bajo el argumento de evitar este patrocinador del terrorismo desarrolle una bomba atómica que pueda caer en manos de sus milicias proxies, como los hutíes de Yemen, Hezbolá y Hamás. VER NOTA VER +

Live Blog Post ATE también moviliza: "El repudio es en la calle" La columna de ATE marcha al Puente Pueyrredón reclamando por paritarias, salarios y pago de presentismo, sin dejar de lado la Modernización Laboral pero despegándose de la CGT. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodoaguiar/status/2028455110381101328&partner=&hide_thread=false AHORA!!ATE INTIMÓ AL GOBIERNO PARA QUE PAGUE EL PRESENTISMO Y CONVOQUE A PARITARIAS!!NOS DECLARAMOS EN ESTADO DE ALERTA, ASAMBLEA PERMANENTE Y MOVILIZACIÓN!!Si el Gobierno no paga el presentismo, estaremos frente a un GRAVE RECORTE SALARIAL que afectará sobre todo a los… pic.twitter.com/VaKQ9xZwN5 — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) March 2, 2026 Sobre ese marco, hay fuerte operativo policial en Avellaneda. VER +

Live Blog Post Mientras el Gobierno se relame, la industria continúa en caída libre Infogremiales: "(...) La industria de la construcción en Argentina atraviesa una «crisis profunda» que ya se cobró 120.000 puestos de trabajo directos, producto de una caída del 25% en la actividad entre mediados de 2023 y 2024. Así lo confirmó Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción, quien describió un panorama de estancamiento severo derivado de la «casi total ausencia de la inversión pública nacional». Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción, aseguró que aunque existe cierto dinamismo en provincias centrales como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, este “no alcanza para compensar la parálisis de los proyectos nacionales”. A este escenario se suma un mercado inmobiliario privado que definió como «tranquilo», debido a que los créditos hipotecarios actuales no cuentan con el volumen necesario para traccionar el sector de manera significativa. En diálogo con Splendid AM 990, Weiss vinculó la problemática del empleo no solo con el ajuste fiscal, sino también con los riesgos de una apertura económica irrestricta y el avance de la inteligencia artificial (...)". VER +

Live Blog Post La CGT busca frenar la Reforma Laboral Los sindicatos congregados en la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmaron que buscarán bloquear en los tribunales la reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Tras la aprobación del proyecto en el Congreso, la central obrera iniciará una fuerte embestida legal a partir de este lunes. La defensa legal de los gremios se basará principalmente en que la reforma va en contra del principio de progresividad (o de no regresividad) estipulado en la Constitución Nacional. Este precepto fundamental impide que los derechos laborales que ya fueron sancionados y adquiridos por los trabajadores sean recortados o reducidos a través de una nueva legislación. VER +

Live Blog Post "El Congreso más reformista de la historia argentina", celebró Romina Diez La diputada nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza (LLA), Romina Diez, respaldó el discurso del presidente Javier Milei en la apertura del nuevo periodo de Sesiones Ordinarias en el Congreso. "Fue un mensaje claro, vamos a dejar atrás cien años de decadencia y seguir en el camino de la libertad", manifestó la presidenta del partido en Santa Fe. La referente de la Libertad Avanza en la provincia santafesina, sostuvo que se acompañarán los proyectos del gobierno con el Congreso más reformista de la historia argentina. "Seguiremos votando las reformas necesarias para hacer grande a la Argentina nuevamente", expresó. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/romidiezok/status/2028261864564486271&partner=&hide_thread=false EL MEJOR presidente de la historia, @JMilei, llegó para dar apertura a las sesiones ordinarias del Congreso MÁS reformista de la historia.VLLC!!! pic.twitter.com/C7I60u1J0F — Romina Diez (@romidiezok) March 2, 2026 VER +

Live Blog Post Después de Javier Milei, el turno de Axel Kicillof Un día después de que el presidente Javier Milei inaugurara el año en el Congreso de la Nación con un discurso encendido de casi dos horas en el que abundaron las chicanas y dardos al kirchnerismo, y en medio de la interna peronista por la sucesión, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llevará adelante este lunes la apertura del 154° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Bonaerense. La Asamblea Legislativa de la Provincia tendrá lugar a las 20 en la ciudad de La Plata y se espera que en el discurso del mandatario peronista haya alusiones a lo dicho por el Jefe de Estado nacional en la víspera, donde los cruces con la oposición -sobre todo kirchnerista y de izquierda- fue el plato fuerte de la noche del domingo. VER +

Live Blog Post Jornada complicada: Entre el paro docente y el inicio de clases Con un "paro nacional y movilización" llevado adelante por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) de por medio, este lunes se inician las clases en 16 jurisdicciones del país. La medida afecta a más de ocho millones de alumnos y tiene especial impacto en el puntapié del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires y otros 15 distritos. El gremio docente reiteró su rechazo a la reforma laboral sancionada el viernes en el Senado y sostuvo que la norma forma parte de un plan de ajuste del Gobierno nacional. En un comunicado, afirmó: "Más que nunca este 2 de marzo paramos y movilizamos contra la política de ajuste y destrucción del gobierno nacional". La medida de fuerza incluye en varias provincias el dictado de clases en la vía pública para visibilizar el conflicto. Asimismo, la convocatoria cuenta con la adhesión de otros sindicatos docentes nacionales enrolados en la CGT, y afectará a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro y San Juan. También coincide con la vuelta a las aulas en las escuelas secundarias de la Ciudad. VER +

Live Blog Post Nahuel Gallo ya está en Argentina Horas después de su liberación en Venezuela tras pasar 448 días detenido en Caracas, el gendarme Nahuel Gallo llegó este lunes a la Argentina y fue recibido por su esposa, María Alexandra Gómez, y su pequeño hijo, Víctor. El cabo primero, que fue trasladado por un avión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aterrizó durante la madrugada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en donde también lo esperaban la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich; la actual titular de la cartera, Alejandra Monteoliva, y el canciller, Pablo Quirno. image Vuelta a casa. Estos últimos le dieron la bienvenida en la red social X con un mensaje compartido en las cuentas de ambos, en el que destacaron que el joven "vuelve a pisar suelo argentino junto a quienes nunca dejaron de luchar por su libertad". "Argentina seguirá trabajando por la pronta liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani y de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas", aseguraron en alusión a quienes permanecen detenidos en el país caribeño. VER +

Live Blog Post Desconectado de la realidad En medio de su discurso en el Congreso, Javier Milei buscó, en medio del barullo, resaltar mensajes de esperanza en momentos en que la situación económica muestra fragilidades. Pero los números siguen mostrando otra realidad. Argentina enfrentó en febrero una inflación mensual alta que sigue marcando el ritmo de precios en un contexto de incertidumbre económica, con miradas puestas en marzo. Según datos y proyecciones del sector privado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) continúa en niveles elevados que reflejan una persistente presión inflacionaria. Los últimos datos oficiales disponibles muestran que la inflación de enero fue de 2,9%, acumulando 32,4% en los últimos 12 meses, un nivel ya alto que marcó una aceleración respecto de diciembre pasado. Esta cifra fue informada por el INDEC en medio de una polémica por cambios en la metodología de medición que llevó a la renuncia de Marco Lavagna como titular de la institución. VER NOTA VER +

Live Blog Post Javier Milei, rumbo al 2027, en llamas Exaltado, violento, insultante, aunque esta vez un poco más; Javier Milei habló en el Congreso durante una hora y cuarenta minutos en la inauguración de la 144 Asamblea Legislativa, en un recinto copado completamente por LLA, el partido del presidente. Todo empezó con un frío saludo entre el Presidente y Victoria Villarruel que fue omitido por la transmisión oficial de la televisión: además, existió un choque físico de la vicepresidenta con la secretaria general Karina Milei. El Presidente se mostró en llamas con 20 insultos en la Asamblea Legislativa. VER NOTA VER +

