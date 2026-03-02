Rosario se sigue renovando para ocultar una realidad que no deja de hacer ruido

Posterior a ello, insistió que "Todo esto es consecuencia de las políticas que está llevando adelante el gobierno de Maximiliano Pullaro".

Volvió Rosario

Costa Nueva incluye Puerto Joven; el Centro de Expresiones Contemporáneas; los galpones 11, 13, 15 y 17 y una cubierta reflectante, El Aura del Tricentenario, espacio novedoso y único en el país, ubicado entre los galpones 13 y 15, para múltiples usos, que se complementa con un extenso mural sobre el suelo, que se refleja en el techo espejado. El proyecto integral incluyó la construcción de senderos peatonales y canteros, trabajos de parquización, nueva iluminación LED y mobiliario urbano.

En la actividad desarrollada este viernes 27 por la noche, el flamante corredor convocó a miles de personas. Con DJ’s pasando música en vivo frente a cada uno de los 4 galpones; poco después de las 19 comenzaron las sorpresas con el salto de 4 paracaidistas que portaron la bandera argentina y un flashmob con 5 cantantes líricos y 15 integrantes del coro del Teatro El Círculo, que interpretaron Aurora, la Canción de la Bandera, Oración del Remanso y el Himno a Rosario en el centro del Aura del Tricentenario.

Luego, se encendieron las luces en las columnas del Aura del Tricentenario y el DJ Edgardo Mancinelli hizo bailar a los presentes, convirtiendo el lugar en una verdadera fiesta.

image Una fiesta a la vera del río.

Además, el público disfrutó de diferentes propuestas en los 4 galpones. En el Galpón 11 se presentó La Canción del Barrio - Volumen 2, un homenaje al rock rosarino de los años ‘80 y ’90, con un espacio dedicado a Fito Páez. En Tecnoteca (Galpón 13) hubo propuestas vinculadas a la innovación; en el Galpón 15 (Escuela Municipal de Artes Urbanas - EMAU) se pudieron ver muestras abiertas y una función de circo contemporáneo, mientras que en el Galpón 17, el Mercado de Frutos Culturales estuvo abierto para que más de 50 emprendedores santafesinos ofrecieran sus propuestos y también estuvo abierta la experiencia inmersiva Estación Rosario 300.

El Aura del Tricentenario

El espacio protagonista de la noche del viernes, El Aura del Tricentenario, es una cubierta refractaria que refleja un gigantesco mural y propone una experiencia activa donde la ciudad se revela al ser mirada, un espacio para caminar, descansar y encontrarse. La dirección artística estuvo a cargo de Martín Ron, junto a un equipo integrado de muralistas por: China del Río, Anne Gabilot, Luchia, Lia Vites, Dimas, Juan Grandi, Betina Rian, Estefanía Moreno, Victoria Maspero y Federico Calabia, Lía Merello, Gastón Reimers, Yamila Trujillo y MC2, quienes trabajaron de manera colectiva en el desarrollo de la propuesta.

El mural propone una experiencia distinta a todo lo conocido, ya que para verla completa hay que levantar la mirada, y observar en el techo espejado la obra que está en el piso de más de 2 mil metros cuadrados, que reúne stickers con fragmentos de la cultura rosarina: lugares, escenas, símbolos, gestos y detalles cotidianos.

image El impactante paseo que estrenó Rosario.

Descontento

Pese a esta innovación, los rosarinos no perdonan por lo que las redes sociales hicieron eco de este nuevo paseo.

Veamos algunas réplicas:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CiudadRosa63976/status/2027966874819186799&partner=&hide_thread=false Bien rosario.cada día mas linda pic.twitter.com/4ELVtFxjEw — Rosario Ciudad (@CiudadRosa63976) March 1, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cerebrus2018/status/2027810013025099841&partner=&hide_thread=false La costa nueva la del CENTRO, mientras tanto la rambla parece una villa miseria, en total estado de ABANDONO, se cagan en los barrios que están llenos de mugre, con calles y veredas destruidas pic.twitter.com/01umK0dz6G — Cristian (@Cerebrus2018) February 28, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/irenegiselaquir/status/2027189623277990255&partner=&hide_thread=false En mi casa, cuando llueve de más, se forma una laguna, capáz hasta se puede venir a pescar algo @pablojavkin pic.twitter.com/XmGqDrbQpY — La negrita (@irenegiselaquir) February 27, 2026

Más contenidos en Urgente24

Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí

La miniserie de 7 capítulos que todos eligen para ver el finde

LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe

De Real Madrid a River: la bomba que deja helados a Coudet y Gallardo

¡Chau, Argentina condenada al éxito; hola, Argentina inexorablemente próspera!