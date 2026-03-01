Almirón confirmó el dolor de Di María y los hinchas lo pusieron en un pedestal

"Yo no lo veía como siempre": Almirón confesó que Di María no llegó al 100%

Di María estaba evidentemente dolido físicamente. Tras las elucubraciones, el entrenador Jorge Almirón confirmó que, efectivamente, no llegó en perfectas condiciones. Pero que no se quería perder el clásico. Quería estar. Según declaró el DT tras el partido, el ex Benfica acarreaba un dolor desde hace dos partidos, más precisamente en el encuentro contra Talleres el 20/02. Luego vino el cotejo ante Gimnasia de La Plata (también salió en el segundo tiempo), hasta llegar a hoy.

image El Canalla no pierde en la cancha de la Lepra desde 2008 @RosarioCentral

"Ya tenía una molestia con Talleres de Córdoba. Terminó el partido, lo terminó bien. No se le notó nada ahí. El partido con Gimnasia estaba mejor. Estaba atento a hacer el cambio, por eso jugó 65 minutos", dijo Almirón.

Y luego explicó: "Ayer, tirando un tiro de esquina le molestó de vuelta y creo que cualquier otro jugador no hubiese jugado. Le preguntábamos cómo estaba y siempre dijo que estaba bien, pero yo no lo veía como siempre. Por suerte, el tiempo que estuvo en cancha fue super productivo. Hizo un golazo".

Si Di María ya no necesitaba hacer nada más para ganarse el corazón del pueblo Canalla, el esfuerzo que hizo para poder estar en el clásico conmovió a toda la zona norte.

