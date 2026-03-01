Ángel Di María, el hombre de la serie, sumó esta tarde domingo un nuevo capítulo. En el clásico ante Newell's, en el Estadio Marcelo Bielsa, el Canalla ganó por 2-0 con un gol del Fideo al inicio del segundo tiempo (el otro lo hizo Enzo Copetti sobre el final del partido).
GOL Y CAMBIO OBLIGADO EN EL CLÁSICO
Almirón confirmó el dolor de Di María y los hinchas lo pusieron en un pedestal
Ángel Di María marcó un golazo en el triunfo de Rosario Central ante Newell's. Sin embargo, debió salir reemplazado. ¿Qué tenía?
El triunfo ante el histórico rival no puede puede ser opacado por nada. Aun así, en el cuerpo médico de Rosario Central actúan con cautela por la salud física de Ángel Di María. Es que el ídolo Canalla y de la Selección Argentina no estuvo al 100%.
En el primer tramo del partido se lo vio elongando el aductor mientras se detenía el juego. Además, no se hizo cargo de patear los córners y dejó que otro compañero lo hiciera. Parecía que se avecinaba un cambio tempranero y que Di María quedaría rápidamente desafectado del cotejo.
Pero aguantó. Y tuvo recompensa. Transcurrió todo el primer tiempo y, al inicio del segundo, le llegó la oportunidad. Apareció solo por el segundo palo y, de volea, la mandó a la red.
Con la tarea ya cumplida, Fideo fue reemplazado. Diez minutos después de su gol se retiró del campo caminando con dificultad (en su lugar ingresó Jaminton Campaz).
"Yo no lo veía como siempre": Almirón confesó que Di María no llegó al 100%
Di María estaba evidentemente dolido físicamente. Tras las elucubraciones, el entrenador Jorge Almirón confirmó que, efectivamente, no llegó en perfectas condiciones. Pero que no se quería perder el clásico. Quería estar. Según declaró el DT tras el partido, el ex Benfica acarreaba un dolor desde hace dos partidos, más precisamente en el encuentro contra Talleres el 20/02. Luego vino el cotejo ante Gimnasia de La Plata (también salió en el segundo tiempo), hasta llegar a hoy.
"Ya tenía una molestia con Talleres de Córdoba. Terminó el partido, lo terminó bien. No se le notó nada ahí. El partido con Gimnasia estaba mejor. Estaba atento a hacer el cambio, por eso jugó 65 minutos", dijo Almirón.
Y luego explicó: "Ayer, tirando un tiro de esquina le molestó de vuelta y creo que cualquier otro jugador no hubiese jugado. Le preguntábamos cómo estaba y siempre dijo que estaba bien, pero yo no lo veía como siempre. Por suerte, el tiempo que estuvo en cancha fue super productivo. Hizo un golazo".
Si Di María ya no necesitaba hacer nada más para ganarse el corazón del pueblo Canalla, el esfuerzo que hizo para poder estar en el clásico conmovió a toda la zona norte.