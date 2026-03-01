urgente24
TRAS LA DERROTA VS. ROSARIO CENTRAL

Balas de goma y piedrazos: hinchas de Newell's se enfrentan con la policía

Furiosos por el complejo presente del club, hinchas de Newell's se manifestaron en el Parque Independencia tras la derrota vs. Rosario Central.

01 de marzo de 2026 - 20:06
En el clásico ante Rosario Central, la hinchada de Newells colgó una bandera bajo la leyenda Lo único insustituible son los hinchas, una icónica frase de Marcelo Bielsa

Hinchas de Newell's se enfrentaron con la policía a la salida del Estadio Marcelo Bielsa, luego de la derrota ante Rosario Central en una nueva edición del clásico rosarino. La Lepra cayó 2-0 ante el Canalla por la jornada de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026.

Ángel Di María convirtió el primer gol en clásico rosarino entre Rosario Central y Newell's Old Boys, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 - FOTO @LigaAFA
Ángel Di María volvió a marcarle a Newell's

Newell´s está último en la Zona A y todavía no ganó en el Apertura. Eso, además, lo ubica en el último puesto de la Tabla Anual, y lo acerca cada vez más a los puestos de descenso en la tabla de los promedios.

Frank Kudelka dirigió su primer partido como técnico leproso luego del portazo de Favio Orsi y Sergio Gómez; la dupla se marchó tras solo 6 encuentros, en donde perdió 4 y empató 2, y no pudo revertir el flojo presente. Tampoco pudieron sus antecesores: el Ogro Fabbiani, Mariano Soso, Sebastián Méndez o Mauricio Larriera.

Frank Darío Kudelka tomó el fierro caliente en Newell's

No se puede decir que la derrota de Newell's ante Rosario Central esta tarde colmó la paciencia porque la paciencia ya estaba colmada, pero sí que elevó la temperatura de un termómetro que ha llegado al límite.

La policía montada dispersó a los hinchas de Newell's con balas de goma

En las inmediaciones de la cancha, hinchas leprosos que se manifestaban por el magro momento del club arrojaron proyectiles en un enfrentamiento con la policía montada, que los dispersó tirando balas de goma. Según indicaron las fuentes desde el lugar, se trató de hinchas autoconvocados y no de facciones de la barrabrava. No obstante, muchos fanáticos de Newell's se quejaron de que las fuerzas de seguridad reaccionaron contra hinchas que no estaban haciendo nada.

La respuesta de la policía también afectó a la prensa. El periodista Rodrigo Mendoza le relató a TyC Sports: "Tuvimos que quedarnos (dentro del estadio), la mejor opción era salir de la zona (de conflicto). En lugar de reprender a aquellos que agredían, la policía eligió ir despoblando la zona donde estábamos muchísimos colegas. Estuvimos por lo menos 20 minutos esperando".

Además, Mendoza dijo que en ese lapso de tiempo se escucharon "grandes detonaciones", y contó que se escucharon disparos y hubo vallas caídas. Hasta el momento no se registran heridos.

