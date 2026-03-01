Balas de goma y piedrazos: hinchas de Newell's se enfrentan con la policía

La policía montada dispersó a los hinchas de Newell's con balas de goma

En las inmediaciones de la cancha, hinchas leprosos que se manifestaban por el magro momento del club arrojaron proyectiles en un enfrentamiento con la policía montada, que los dispersó tirando balas de goma. Según indicaron las fuentes desde el lugar, se trató de hinchas autoconvocados y no de facciones de la barrabrava. No obstante, muchos fanáticos de Newell's se quejaron de que las fuerzas de seguridad reaccionaron contra hinchas que no estaban haciendo nada.

INCIDENTES ENTRE HINCHAS DE NEWELL´S Y LA POLICÍA

Tras la derrota 2-0 como local ante Rosario Central, los fanáticos se expresaron a las afueras del Estadio Marcelo Bielsa y fueron reprimidos por la caballería.



Tras la derrota 2-0 como local ante Rosario Central, los fanáticos se expresaron a las afueras del Estadio Marcelo Bielsa y fueron reprimidos por la caballería. pic.twitter.com/zfQk4mcpZ1 — TyC Sports (@TyCSports) March 1, 2026

La respuesta de la policía también afectó a la prensa. El periodista Rodrigo Mendoza le relató a TyC Sports: "Tuvimos que quedarnos (dentro del estadio), la mejor opción era salir de la zona (de conflicto). En lugar de reprender a aquellos que agredían, la policía eligió ir despoblando la zona donde estábamos muchísimos colegas. Estuvimos por lo menos 20 minutos esperando".

Además, Mendoza dijo que en ese lapso de tiempo se escucharon "grandes detonaciones", y contó que se escucharon disparos y hubo vallas caídas. Hasta el momento no se registran heridos.

