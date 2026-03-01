Con el festejo de extraordinarias 2025, Javier Milei llama "ladrones" y "chorros" a opositores

Javier Milei inaugura el período ordinario de sesiones 2026 del Legislativo. Hasta ahora se deconoce el contenido del discurso presidencial. Hasta el inicio de la sesión la senadora nacional (LLA / CABA), Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, es quien lideró la ofensiva anticipando una polémica con la oposición. Y provocó reacciones a partir del siguiente posteo:
Del lado opositor también hay 'juego sucio', y el Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, tuvo que realizar una aclaración preventiva: “Estimados, en virtud de algunas publicaciones que se están realizando sobre el contenido del discurso que ofrecerá el Presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias del día de hoy, aclaro que son de base falsa ya que el mismo está bajo custodia y no ha sido filtrado ni se ha divulgado con nadie. FIN”.
De paso, la AFA 'arruinó' en parte el arribo, y Juan Grabois lo explicó así: "La diplomacia de Milei es tan servil que ni sus amos del norte lo respetan. Se arrastró para lamer botas yankees y no consiguió que liberen al compatriota. Nada de lo que hace en política exterior es en beneficio de los argentinos. Nada. Finalmente, la liberación de Nahuel Gallo la logró la AFA. Realismo mágico latinoamericano."
Vamos al VIVO:
01-03-2026 21:26
01-03-2026 21:21
Milei sigue intercambiando insultos con el bloque PJ y LLA grita "Tobillera"
La situación es de intercambio poermanente entre el bloque peronista y Milei, quien los acusa de mentir con el aumento del desempleo.
Sus simpatizantes gritan sobre Cristina Fernández de Kirchner: "Tobillera".
Milei promete un nuevo capítulo de la historia argentina porque tienen la fuerza legislativa necesaria.
Él dice que "la moral como política de Estado" será el eje de su discurso.
Lo llaman "fascista" y él los llama "ignorantes" y dice que el peronismo estaba inspirado por un fascista.
Acusa a los opositores de "sumar con dificultad" porque le recuerdan el aumento del desempleo.
Los acusa de emitir 28 puntos del PBI "3 en el último año para ganar una elección".
21:10 inicia su discurso de Estado de la Nación, introduce Victoria Villarruel.
"Saludo muy especial en esta casa nos honra el máximo exponente del liberalismo argentino, Alberto Benegas Lynch. Gracias profe, gracias".
Milei afirma que será un año muy importante para el Congreso.
El Presidente afirma que la Argentina dejó de ser "perdedora" y que fue "el período más productivo de las sesiones extraordinarias y cumplimos con todas las promesas de campaña".
Presupuesto 2026 sin déficit fiscal. "Lo hicimos sin subir impuestos sino que los bajamos en 2,5 puntos del PBI." (La bancada propia una y otra vez grita "Presidente / Presidente" y Milei se dirige a los opositores recordándoles que también es Presidente de ellos, le responden y él dice no pueden aplaudir porque "se les escapa el dinero de los bolsillos. Le recuerdan ANDIS y $LIBRA y él dice "Sigan con las operaciones que luego los veré ante la Justicia").
Inocencia Fiscal.
Reforma de la Ley Penal Juvenil. (Agradece a Patricia Bullrich y ella sube y lo abraza). Milei llama "manga de ladrones" y "ladrones" y "por eso tienen a su jefa presa". Él llama "chorra" y que seguirá presa por Cuadernos y Memorando por Irán).
Modernización Laboral.
Acuerdo Mercosur - UE.
01-03-2026 20:55
El Presidente rumbo al Congreso
Javier Milei rumbo al Congreso por Plaza de Mayo, ya llega al Congreso totalmente iluminado para la ocasión.
A las 20;56 Milei baja del vehículo presidencial. Es recibido por las autoridades de protocolo del Senado.
Una lástima el persistente conflicto entre el Presidente y la Vice que limita acciones tan simbólicas para las instituciones.
La Comisión de Recepción Exterior quedó integrada por los senadores Nadia Márquez, Carlos Espinola, Eduardo Vischi, Juan Cruz Godoy y Sonia Rojas, y por los diputados Romina Diez, Gabriel Bornoroni, Sebastián Pareja y Lilia Lemoine.
La Comisión de Recepción Interior, responsable de acompañar al presidente desde el Salón de los Pasos Perdidos hasta el recinto, la integran los senadores Ezequiel Atauche, Vilma Vedia, Romina Almeida, Flavia Royón, Enrique Martín Goerling Lara, Natalia Gadano, y por Diputados Juliana Santillán, Cristian Ritondo, Ignacio García Aresca, Lisandro Nieru Nieri, Álvaro Fernando Martínez y Daniel Vancsik.
Hay un pasillo de honor de la Policía Federal Argentina.
