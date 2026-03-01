Con el festejo de extraordinarias 2025, Javier Milei llama "ladrones" y "chorros" a opositores

Live Blog Post

Milei sigue intercambiando insultos con el bloque PJ y LLA grita "Tobillera"

La situación es de intercambio poermanente entre el bloque peronista y Milei, quien los acusa de mentir con el aumento del desempleo.

Sus simpatizantes gritan sobre Cristina Fernández de Kirchner: "Tobillera".

Milei promete un nuevo capítulo de la historia argentina porque tienen la fuerza legislativa necesaria.

Él dice que "la moral como política de Estado" será el eje de su discurso.

Lo llaman "fascista" y él los llama "ignorantes" y dice que el peronismo estaba inspirado por un fascista.

Acusa a los opositores de "sumar con dificultad" porque le recuerdan el aumento del desempleo.

Los acusa de emitir 28 puntos del PBI "3 en el último año para ganar una elección".

Embed Milei trajo todos sus aplaudidores. pic.twitter.com/qFu1tgJGdd — Myriam Bregman (@myriambregman) March 1, 2026