Estalla la teoría: ¿Trump usará a los extraterrestres para tapar su escándalo más oscuro?

La jugada más delirante de Trump: ordenó revelar los secretos sobre extraterrestres justo cuando el escándalo Epstein lo tenía contra las cuerdas.

25 de febrero de 2026 - 22:57
Donald Trump contra las cuerdas marcianas.

Donald Trump ordenó desclasificar archivos secretos sobre los extraterrestres justo cuando los documentos más explosivos del caso Epstein volvieron a salpicarlo. La coincidencia encendió todas las alarmas. Lee de qué se trata todo esto.

La bomba que nadie quería ver, salvo Donald Trump

A fines de enero, el Departamento de Justicia liberó más de 3,5 millones de páginas vinculadas al difunto financista Jeffrey Epstein. El nombre de Trump aparece referenciado miles de veces. Aunque el mandatario se apuró a declarar que los archivos lo "absuelven", el daño mediático ya estaba hecho.

El escándalo monopolizó el ciclo de noticias global y generó un desgaste político innegable para la Casa Blanca. Lo que sí queda claro es que Trump logró exactamente lo que buscaba: que todos hablen de marcianos y no de Epstein.

Cada vez salen más fotos que lo comprometen.

El "gato muerto" que cambió la agenda

Entonces Trump tiró su carta más inesperada: ordenó al Pentágono desclasificar todos los archivos secretos sobre extraterrestres y fenómenos anómalos. En horas, los titulares del mundo abandonaron a Epstein y se lanzaron de lleno al misterio del Área 51.

En comunicación política, la maniobra se llama "estrategia del gato muerto": tirás algo escandaloso sobre la mesa y todos dejan de hablar de tu problema.

La teoría se potenció todavía más cuando se conoció que Steven Spielberg estrena este año una nueva película sobre extraterrestres. Los foros explotaron con acusaciones de "programación predictiva" y coordinación entre Hollywood y Washington.

¿Conspiración o casualidad? Los datos son fríos: el film de Spielberg lleva gestándose desde 2024 y los tiempos del cine no se improvisan. Pero el timing es tan perfecto que cuesta ignorarlo.

