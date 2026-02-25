Estalla la teoría: ¿Trump usará a los extraterrestres para tapar su escándalo más oscuro?

En comunicación política, la maniobra se llama "estrategia del gato muerto": tirás algo escandaloso sobre la mesa y todos dejan de hablar de tu problema.

La teoría se potenció todavía más cuando se conoció que Steven Spielberg estrena este año una nueva película sobre extraterrestres. Los foros explotaron con acusaciones de "programación predictiva" y coordinación entre Hollywood y Washington.

Embed - Disclosure Day | Official Teaser

¿Conspiración o casualidad? Los datos son fríos: el film de Spielberg lleva gestándose desde 2024 y los tiempos del cine no se improvisan. Pero el timing es tan perfecto que cuesta ignorarlo.

