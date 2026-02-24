urgente24
Gran Hermano arrancó hace rato: La AFA busca placa contra Javier Milei

El pleito entre la AFA y el Gobierno se lleva las pantallas, con paro programado y la Justicia avanzando. Arrancó una nueva edición de Gran Hermano.

24 de febrero de 2026 - 13:51

MARTES 24 DE FEBRERO DE 2026. Gran Hermano arrancó para la TV en Argentina, aunque conflictos sobran. Por fuera de la "casa más famosa", la tensión pasa ahora por la guerra declarada entre la AFA y el Gobierno nacional, en medio de una investigación judicial que comprometió seriamente a Claudio Chiqui Tapia y su mano derecha Pablo Toviggino.

Con el paro decretado para la fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional, los dirigentes del Fútbol Argentino pretenden llevar a "placa" al Gobierno de Javier Milei justo después de la reforma laboral y ante la creciente tensión en el sector industrial. Una compulsa que no está excenta de las contradicciones en nombres de la defensa de las Asociaciones Civiles por sobre las SAD.

Mientras tanto, en el plano internacional se aviva el debate por los aranceles que la Casa Blanca de Donald Trump plantea mantener como moneda de negociaciones en nuevas relaciones comerciales. Algo que afecta directamente a Argentina y su flamante acuerdo, que podría quedar trunco por las decisiones de la Corte Suprema estadounidense.

Todo esto y más en el vivo de Urgente24:

El oficialismo avanza sobre el control del Senado

El Senado abrió el año parlamentario con un cambio profundo en su esquema de poder. El oficialismo y sus aliados aprobaron una nueva integración de autoridades que desplazó al bloque peronista de todos los cargos de conducción de la Cámara alta, pese a que sigue siendo la primera minoría.

La decisión se tomó durante la sesión preparatoria en la que se renovaron las autoridades para el período 2026 y marcó un giro respecto de la práctica histórica, que otorgaba espacios institucionales a la bancada más numerosa de la oposición.

Alimentos presionan las aspiracione sinflacionarias del Gobierno

La consultora EcoGO ya estima que la inflación de febrero volvería a ubicarse en torno del 3% en línea con la medición del Indec para enero (2,9%) y en marzo la suba de precios total podría contabilizar un 10% para el primer trimestre de 2026.

Según la medición de EcoGo de la tercera semana de febrero, los precios de los alimentos tuvieron una nueva suba que presiona al índice general al alza.

