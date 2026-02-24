Gran Hermano arrancó hace rato: La AFA busca placa contra Javier Milei

MARTES 24 DE FEBRERO DE 2026. Gran Hermano arrancó para la TV en Argentina, aunque conflictos sobran. Por fuera de la "casa más famosa", la tensión pasa ahora por la guerra declarada entre la AFA y el Gobierno nacional, en medio de una investigación judicial que comprometió seriamente a Claudio Chiqui Tapia y su mano derecha Pablo Toviggino.
El oficialismo avanza sobre el control del Senado
El Senado abrió el año parlamentario con un cambio profundo en su esquema de poder. El oficialismo y sus aliados aprobaron una nueva integración de autoridades que desplazó al bloque peronista de todos los cargos de conducción de la Cámara alta, pese a que sigue siendo la primera minoría.
La decisión se tomó durante la sesión preparatoria en la que se renovaron las autoridades para el período 2026 y marcó un giro respecto de la práctica histórica, que otorgaba espacios institucionales a la bancada más numerosa de la oposición.
