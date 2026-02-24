El Banco Central y un nuevo tope al interés de las tarjetas no bancarias

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer la tasa de interés de referencia para créditos personales sin garantía real para entidades no bancarizadas para el ciclo de facturación de marzo. Se trata de un “tope” que impacta de lleno en tarjetas de crédito o débito emitidas por organizaciones no financieras, tales como Naranja X, Mercado Pago y muchas otras que rondan el mercado.
En la Comunicación “B” 13124/2026, el BCRA estableció una tasa de referencia en 70,24% nominal anual en un promedio mensual ponderado por monto. Sobre ese interés, podrán basarse las entidades emisoras de crédito en pesos para exigir el cumplimiento de obligaciones a los usuarios en gastos ejecutados a partir del mes que viene.
Cabe destacar que la tasa de referencia no compone completamente el interés que puede exigir la entidad emisora de crédito. Además, se le deben sumar costos como planes de pago, saldos, TNA implícita y otros.
Respecto a la evolución de ese “tope”, el BCRA concretó una baja real del 2,32% respecto a la aplicada en febrero, lo que implica una buena noticia para los consumidores en un mercado de interés que se mantiene alto. Se trata del segundo mes consecutivo de merma, tras un máximo en diciembre del 72,53% TNA.
Interés alto, más deudas y dificultades
El nivel del endeudamiento vía tarjetas de crédito creció en Argentina en los últimos años. Según datos del BCRA, durante el 2025 el nivel de endeudamiento alcanzó al 60% de los adultos dentro del sistema financiero, un pico que resguardó pocos registros en la historia.
Más preocupante aún fue el nivel de mora que derivó de esa tendencia, que en muchos casos fue destinada al pago de bienes de consumo. A diciembre de 2025, la morosidad alcanzó un 9,5%, una cifra que multiplicó casi por cuatro a la de un año antes (2,5% en 2024).
Respecto a las entidades no bancarias, que otorgan préstamos personales menores pero con menos exigencias crediticias, la situación es peor. En ese segmento, los problemas de pago alcanzaron el 18%, con uno de cada cuatro deudores admitiendo dificultades para hacer frente a las obligaciones.
A mediados de 2025, el registro de deudores con tarjetas de crédito (bancarias y no bancarias) del BCRA ascendió a los 14,6 millones.
Esos datos surgen bajo un contexto de alta presión en las tasas de interés y una oferta creciente de préstamos personales por fuera del sistema bancario. Ello, sumado a la financiación de gastos corrientes y la poca movilidad salarial en relación al índice de inflación, resultan en un combo explosivo para las familias argentinas.
Mercado no financiero
La expansión del mercado de emisores no financieros creció considerablemente en los últimos años. Con especial impulso de las empresas fintech y el sector digital, el registro que el BCRA lleva sobre esos actores abarca un recuento aproximado de 115 emisores a fines de 2025.
Dentro de las más destacadas están Naranja X (la de mayor tradición), Cencosud, Coto, Falabella CMR, Mercado Pago, Ualá y Ripley, entre otras. A mediados de 2025, estas empresas emitieron crédito por una cifra cercana a los 5.7 billones de pesos.
Más noticias en Urgente24:
Marcelo Gallardo se va de River: "Me invade la emoción y el dolor en el alma"
Inédito: Los clubes paran en defensa de AFA y no habrá partidos por 4 días
¿Qué se sabe de Juliana Awada y el Rey Felipe?
El increíble descuentazo de Mercado Pago que casi nadie conoce