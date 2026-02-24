El Banco Central y un nuevo tope al interés de las tarjetas no bancarias

Más preocupante aún fue el nivel de mora que derivó de esa tendencia, que en muchos casos fue destinada al pago de bienes de consumo. A diciembre de 2025, la morosidad alcanzó un 9,5%, una cifra que multiplicó casi por cuatro a la de un año antes (2,5% en 2024).

Respecto a las entidades no bancarias, que otorgan préstamos personales menores pero con menos exigencias crediticias, la situación es peor. En ese segmento, los problemas de pago alcanzaron el 18%, con uno de cada cuatro deudores admitiendo dificultades para hacer frente a las obligaciones.

A mediados de 2025, el registro de deudores con tarjetas de crédito (bancarias y no bancarias) del BCRA ascendió a los 14,6 millones.

Esos datos surgen bajo un contexto de alta presión en las tasas de interés y una oferta creciente de préstamos personales por fuera del sistema bancario. Ello, sumado a la financiación de gastos corrientes y la poca movilidad salarial en relación al índice de inflación, resultan en un combo explosivo para las familias argentinas.

Mercado no financiero

La expansión del mercado de emisores no financieros creció considerablemente en los últimos años. Con especial impulso de las empresas fintech y el sector digital, el registro que el BCRA lleva sobre esos actores abarca un recuento aproximado de 115 emisores a fines de 2025.

Dentro de las más destacadas están Naranja X (la de mayor tradición), Cencosud, Coto, Falabella CMR, Mercado Pago, Ualá y Ripley, entre otras. A mediados de 2025, estas empresas emitieron crédito por una cifra cercana a los 5.7 billones de pesos.

