Tarjetas: El sistema de las fintechs que deja atrás a los bancos y emite plásticos en minutos

tarjetas virtuales

Las tarjetas, fintech atacaron esos dos puntos críticos de frente: digitalizaron la tarjeta y automatizaron la validación.

De la espera interminable al clic: ¿qué cambió con las tarjetas, fintech?

El corazón de esta revolución está en la tecnología. Las fintech rediseñaron el proceso de emisión apoyándose en APIs, inteligencia artificial y validaciones en tiempo real. En lugar de que una solicitud quede “en revisión”, hoy se transforma en un flujo automático que conecta múltiples sistemas al mismo tiempo.

Mastercard explica que las plataformas modernas de emisión ya no trabajan en silos: el frontend del usuario, el emisor de la tarjeta y los proveedores de verificación de identidad se comunican de forma simultánea, reduciendo drásticamente los tiempos de aprobación (Mastercard, “Digital First Banking”, 2024).

En la práctica, cuando un usuario o una empresa hace clic en “emitir tarjeta”, el sistema valida identidad, analiza riesgo y genera los datos del medio de pago casi en el acto.

¿Qué rol cumplen las tarjetas virtuales en el boom fintech?

Uno de los grandes quiebres conceptuales fue separar la tarjeta de su formato físico. Las tarjetas virtuales permiten operar sin esperar el plástico. El número, la fecha de vencimiento y el CVV se generan al instante, habilitando compras online o la integración con billeteras digitales como Apple Pay o Google Pay.

Este enfoque “digital first” es clave. Según un informe de McKinsey sobre pagos digitales, más del 60% de las transacciones corporativas online pueden realizarse sin necesidad de una tarjeta física, algo impensado hace apenas diez años (McKinsey, “Global Payments Report”, 2023).

En este esquema, el plástico pasó a ser opcional. Un complemento, no un requisito.

Wallester Business y las tarjetas, fintech corporativas: ¿Por qué son un caso testigo?

Dentro de este nuevo escenario, plataformas como Wallester Business es un ejemplo concreto de cómo funciona la emisión moderna. La fintech permite a empresas generar tarjetas virtuales Visa en cuestión de minutos, una vez completado el proceso de verificación, y ofrece hasta 300 tarjetas virtuales gratuitas para clientes corporativos, según detalla la propia compañía en su web oficial (Wallester, “Business Cards Solution”, sitio oficial).

La tarjeta física, si se necesita, se solicita después. El negocio ya está en marcha mucho antes de que llegue el sobre por correo.

Este modelo elimina la fricción histórica que enfrentaban pymes y startups cuando necesitaban operar rápido.

tarjetas virtuales 2

¿Cómo impactan las tarjetas en la gestión diaria de las empresas?

La velocidad no es el único cambio. La emisión instantánea habilita una forma completamente distinta de administrar gastos. Hoy, una empresa puede incorporar a un empleado nuevo y asignarle una tarjeta el mismo día, definir límites personalizados, bloquearla en segundos o emitir decenas de tarjetas para un proyecto puntual sin pasar por el banco.

Wallester Business, por ejemplo, centraliza estas funciones en un único panel digital, permitiendo control en tiempo real y trazabilidad de cada gasto, algo que antes requería múltiples áreas administrativas (Wallester, documentación comercial).

Según Deloitte, esta capacidad de control inmediato reduce fraudes internos y mejora la eficiencia financiera en empresas medianas y grandes (Deloitte, “Fintech and the Future of Finance”, 2024).

Compliance sin papeles: ¿Cómo las tarjetas aceleraron el KYC y KYB?

Otro punto clave es la automatización del compliance. El famoso KYC (Know Your Customer) y su versión corporativa, KYB (Know Your Business), solían ser el mayor freno. Hoy, algoritmos e inteligencia artificial cruzan datos en bases públicas y privadas en segundos.

La consultora Accenture destaca que los sistemas automatizados de verificación reducen hasta un 70% los tiempos de validación y disminuyen errores humanos, sin relajar los estándares regulatorios (Accenture, “AI in Financial Compliance”, 2023).

En el caso de Wallester Business, la cuenta corporativa puede quedar habilitada en un plazo máximo de 48 horas, incluso contemplando controles regulatorios, según informa la propia fintech.

¿Qué futuro proyectan las tarjetas para el sistema financiero?

La emisión es el nuevo piso del mercado. La banca tradicional, presionada por estas soluciones, empezó a copiar el modelo, aunque con estructuras más rígidas y tiempos aún más largos.

El Banco Central Europeo reconoció en un informe reciente que la competencia fintech obligó a redefinir procesos internos y acelerar la digitalización de los medios de pago (BCE, “Digital Payments in Europe”, 2024).

En ese contexto, las fintech no reinventaron la tarjeta, sino la experiencia alrededor de ella.

Más noticias en Urgente24

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo

Daniel Vila confirmó el futuro de Sebastián Villa tras negociar con River

Otro sector, en alerta: Denuncian una crisis que pone en riesgo 1.500 empleos