El crecimiento sostenido de la morosidad en el uso de tarjetas de crédito volvió a encender luces de alarma en el Congreso. Frente a un escenario en el que cada vez más familias destinan buena parte de sus ingresos a pagar intereses, un grupo de diputados de la oposición presentó un proyecto de ley orientado a ofrecer una salida ordenada al sobreendeudamiento de los hogares.
Créditos vía ANSES: La propuesta de la oposición para cancelar deudas con tarjetas de crédito
La oposición presentó un proyecto para que se otorguen créditos ANSES para las personas que están endeudadas con sus tarjetas de crédito.
ANSES como salvavidas
La iniciativa, que comenzaría a discutirse a partir del inicio del período ordinario de sesiones, plantea la creación de un “Programa de desendeudamiento de las familias argentinas”. El eje central es habilitar créditos directos a través de la ANSES para cancelar deudas con tarjetas y con entidades de crédito no bancarias, reemplazándolas por préstamos con condiciones más previsibles.
El esquema está dirigido a un amplio universo de personas: jubilados y pensionados, trabajadores formales, monotributistas y beneficiarios de programas sociales.
El monto máximo de los préstamos sería de hasta $1.500.000, con una tasa de interés atada a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más un adicional de 10 puntos porcentuales.
Endeudamiento con tarjetas de crédito
Uno de los puntos clave del proyecto es el límite al esfuerzo financiero: la cuota mensual no podrá superar el 30% de los ingresos del solicitante. Los plazos de devolución se ajustarían según la capacidad de pago de cada beneficiario, con el objetivo de evitar nuevos ciclos de endeudamiento.
El mecanismo de implementación prevé una operatoria directa, sin intermediarios. El solicitante gestionaría el crédito mediante una plataforma digital de ANSES e informaría a qué entidad le adeuda. A partir de allí, el organismo previsional cancelaría la deuda de forma directa con la tarjeta o la fintech correspondiente y luego cobraría las cuotas al beneficiario.
Desde la oposición sostienen que el programa permitiría sustituir deudas contraídas a tasas muy elevadas por financiamiento en condiciones más estables. Además, remarcan que el esquema no tendría impacto fiscal negativo, ya que los préstamos se otorgarían a tasas de mercado que superarían el costo de fondeo del sistema financiero.
El proyecto de la oposición
El proyecto fue presentado por diputados de distintos bloques, entre ellos Unión por la Patria, Encuentro Federal y Defendamos Córdoba, lo que le otorga un perfil transversal. Según los autores, el universo potencial de alcanzados ronda los 15 millones de personas, incluyendo titulares de la AUH, trabajadores con ingresos de hasta seis salarios mínimos, jubilados con haberes de hasta seis mínimas, personal de casas particulares y monotributistas de las categorías más bajas.
En los fundamentos, los legisladores describen un contexto marcado por ingresos que no logran acompañar el costo de vida, lo que empujó a muchos hogares a recurrir al crédito para cubrir gastos básicos. Ese proceso derivó en un fuerte crecimiento de la deuda con tarjetas y, especialmente, con operadores no financieros como fintech, cooperativas y cadenas comerciales.
Los datos que acompañan el proyecto reflejan la magnitud del problema. La cartera de crédito de las fintech se multiplicó en el último año, mientras que las tasas de interés que aplican superan ampliamente a las del sistema bancario tradicional. En paralelo, los niveles de mora alcanzaron máximos históricos, tanto en el crédito no regulado como en el sistema financiero formal.
Para los impulsores de la iniciativa, el actual esquema de financiamiento al consumo resulta insostenible. “El endeudamiento dejó de ser una herramienta de acceso y se convirtió en una trampa”, advierten, y plantean que el Estado debe intervenir para ordenar un mercado que hoy expone a millones de familias a condiciones crediticias extremas.
