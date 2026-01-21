Javier Milei habló este miércoles en el Foro Económico de Davos donde insistió con las advertencias sobre "el socialismo" y la defensa del capitalismo, lo que es un punto recurrente en sus discursos en el evento suizo. También defendió su gestión.
Milei en Davos: Discurso sin chispa y repetido (y dale con el "socialismo"...)
Javier Milei inició su discurso en el Foro Económico de Davos e insistió sobre las advertencias sobre "el socialismo", lo que es un punto recurrente en sus discursos en el evento suizo.
Por otro lado, la exposición tuvo un cariz mucho más teórico en la que planteó un "falso dilema" la opción entre la "eficiencia" y los "valores morales de Occidente". Este característica volvió al discurso muy denso por momentos, sin chispa.
Por el contrario, en su paso de este año por Davos, Milei ningún comentario explosivo, como, por ejemplo, en 2025 cuando hizo asociación entre homosexualidad y pedofilia, que generó una gran polémica dentro y fuera del país.
Milei ocupó el estrado con demora luego de que se extendiera el discurso de Donald Trump, que habló justamente antes. Si bien, el Presidente viene realizando una política de seguidismo respecto del republicano, no lo mencionó en su discurso.
"Estoy aquí para decir de modo categórico que Maquiavello ha muerto", dijo para abrir.
Y luego presentó como un "falso dilema" la opción entre la "eficiencia" y los "valores morales de Occidente".
"Justicia y eficiencia son caras de la misma moneda", dijo.
"Sólo los principios de Occidente son criterios de eficiencia a la hora de decidir políticas públicas", dijo leyendo un texto que le ofrecía alguna resistencia.
Dijo que es "inadmisible sacrificar la justicia sobre la eficiencia" y que ese camino "lleva al colapso".
Recordó que en su participación de 2024 advirtió sobre "los peligros" que acechaban a "Occidente" mientras que en la de 2025 criticó la agenda de los foros internacionales que, según su visión, no eran otra cosa que "políticas socialistas para engañar a almas bellas".
Tomó el caso de Venezuela, del que aseguró esa versión del "socialismo" generó "daños aberrantes" y calificó al régimen de chavismo como una "narcodictadura".
Dijo que hay "una degradación ética de occidente" contra lo que se debe "impulsar la s ideas de la libertad".
"Demostraré que el capitalismo de libre empresa es el más productivo, además del único sistema justo", dijo.
Postuló retomar "la filosofía griega" y "abrazar el derecho romando y los valores judeo-cristianos" para "salir de nuestro oscuro presente".
A continuación, el discurso tomó un tono más academicista, en el que citó autores, algunos conocidos de él, como el español Huerta de Soto y el argentino Alberto Benegas Lynch.
"Regular mata el crecimiento", dijo al citar un trabajo que hizo en conjunto con Demian Reidel. Antes sostuvos que "los políticos deben dejar de fastidiar a los que quieren un mundo mejor", para recordar su aversión por el Estado.
Hacia el final, y a contramano del espíritu de sus discursos anteriores, Milei dijo que en 2026 traía "buenas noticias", al sostener que el mundo "ha comenzado a despertar" y que América está "abrazando los valores de la libertad".
"Tenemos por delante un futuro mejor, que existe si volvemos a las raíces de Occidente”, dijo.
"América será el faro de luz que vuelva a encender Occidente", concluyó.
