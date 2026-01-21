Milei en Davos: Discurso sin chispa y repetido (y dale con el "socialismo"...)

Y luego presentó como un "falso dilema" la opción entre la "eficiencia" y los "valores morales de Occidente".

"Justicia y eficiencia son caras de la misma moneda", dijo.

"Sólo los principios de Occidente son criterios de eficiencia a la hora de decidir políticas públicas", dijo leyendo un texto que le ofrecía alguna resistencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2014011553486364858&partner=&hide_thread=false VERSIÓN COMPLETA DISCURSO DAVOS 2026: EL RENACER DE OCCIDENTE



1. INTRODUCCIÓN



Buenas tardes a todos. Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto.



Durante años se nos deformó el pensamiento presentándonos un falso dilema al diseñar… — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 21, 2026

Dijo que es "inadmisible sacrificar la justicia sobre la eficiencia" y que ese camino "lleva al colapso".

Recordó que en su participación de 2024 advirtió sobre "los peligros" que acechaban a "Occidente" mientras que en la de 2025 criticó la agenda de los foros internacionales que, según su visión, no eran otra cosa que "políticas socialistas para engañar a almas bellas".

Tomó el caso de Venezuela, del que aseguró esa versión del "socialismo" generó "daños aberrantes" y calificó al régimen de chavismo como una "narcodictadura".

Dijo que hay "una degradación ética de occidente" contra lo que se debe "impulsar la s ideas de la libertad".

"Demostraré que el capitalismo de libre empresa es el más productivo, además del único sistema justo", dijo.

Postuló retomar "la filosofía griega" y "abrazar el derecho romando y los valores judeo-cristianos" para "salir de nuestro oscuro presente".

A continuación, el discurso tomó un tono más academicista, en el que citó autores, algunos conocidos de él, como el español Huerta de Soto y el argentino Alberto Benegas Lynch.

"Regular mata el crecimiento", dijo al citar un trabajo que hizo en conjunto con Demian Reidel. Antes sostuvos que "los políticos deben dejar de fastidiar a los que quieren un mundo mejor", para recordar su aversión por el Estado.

Hacia el final, y a contramano del espíritu de sus discursos anteriores, Milei dijo que en 2026 traía "buenas noticias", al sostener que el mundo "ha comenzado a despertar" y que América está "abrazando los valores de la libertad".

"Tenemos por delante un futuro mejor, que existe si volvemos a las raíces de Occidente”, dijo.

"América será el faro de luz que vuelva a encender Occidente", concluyó.

