El primer éxito arrollador de Netflix en este 2026 es nada más ni nada menos que una película que se estrenó hace apenas tres días. Un thriller espectacular con dos actores impresionantes que cosechó más de 40 millones de visualizaciones en la plataforma en tiempo récord.
EN SOLO TRES DÍAS
Netflix estrenó la mejor película de 2026 que arrasa en el ranking
Una nueva película de Netflix ya es un éxito total de la plataforma y arrasa con más de 40 millones de visualizaciones.
Netflix lo volvió a hacer y ya tiene bajo el ala a la mejor película de 2026, al menos por ahora. La plataforma estrenó este grandísimo éxito hace tres días y ya está arrasando en el ranking global. La misma está protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck.
La película que arrasa como ninguna en Netflix
Este thriller de acción y mucho drama se llama El botín y fue estrenada hace muy pocos días, con lo cual su éxito es arrollador en la plataforma. En apenas 72 horas cosechó más de 40 millones de visualizaciones y sigue subiendo. Es una película ideal para ver este fin de semana.
Una buena película de acción policial y drama nunca está de más y siempre puede reinventarse. Este thriller consiguió poner a Netflix una vez más en lo alto del ranking de plataformas y hoy en día no hay ninguna producción que la supere en el mundo.
"El descubrimiento de varios millones de dólares en efectivo en un zulo abandonado de Miami quiebra la confianza de un grupo de policías. Ahora, todo y todos están bajo sospecha”, dice la sinopsis oficial que entrega Netflix. Una producción que sin duda tiene a dos actores de la talla y que está arrasando como ninguna otra.
