Luciano Castro protagonizó una gran polémica y estuvo en boca de todos cuando salieron a la luz los audios que le envió a una chica danesa en España. Tras la viralización de esos mensajes, Griselda Siciliani rompió el silencio y finalmente se separaron. Ahora el actor confirmó la peor noticia.
ESCÁNDALO
Luciano Castro lanzó la peor noticia tras su separación de Griselda Siciliani
Luciano Castro está en el ojo público por su infidelidad a Griselda Siciliani. Ella tomó una decisión y ahora se confirmó la noticia que sacude a todos.
Si bien Griselda Siciliani declaró que Luciano Castro “es así” refiriéndose a sus infidelidades, todo parece indicar que este episodio no cayó nada bien en la actriz y movió mucho los cimientos de su relación. Tras esto el actor soltó un mensaje dando a entender que está arrepentido.
Luciano Castro arruinado tras la separación
La periodista Pía Shaw sacó a la luz un mensaje que le envió el propio Luciano Castro tras confirmarse la separación de ambos. Fueron semanas muy agitadas para los dos y finalmente Siciliani no soportó ser el centro de atención por una infidelidad que se viralizó de gran manera.
“Me dijo ‘perdí al amor de su vida’, que se mandó una gran cag... Esas fueron las frases”, le dijo Luciano Castro a Pía Shaw, periodista de A la Barbarossa. El actor parece estar sumamente angustiado por lo que hizo y no es la primera vez que tiene una actitud como esta en una relación.
“Hablé bastante y estaba súper arrepentidísimo de lo que viene pasando dentro de esta situación”, agregó Shaw. El vínculo entre ambos está prácticamente roto y si bien ninguno de los dos confirmó la separación, las palabras de Castro indican que las cosas no se encuentran bien.
———————————-
Otras lecturas de Urgente24:
Matías Martin liquidó a Eduardo Feinmann: "Es un comentario filonazi"
Marcelo Tinelli confirmó la noticia que sacudió a todos: “Prometo”
Griselda Siciliani tomó una decisión final tras lo que hizo Luciano Castro
Qué dijo Julieta Ortega del 'romance' con Juan Román Riquelme: "Una persona que..."