Bombazo: Otro histórico periodista de TyC Sports ahora trabaja en ESPN

En el último tiempo, varios periodistas que históricamente trabajaron en TyC Sports pasaron al canal rival, ESPN. En las últimas horas, se generó revuelo en las redes sociales a raíz de uno de los panelistas del programa que conduce Martín Souto.
Otro de los periodistas históricos de TyC Sports ahora está trabajando en la pantalla de ESPN y genera revuelo.
A esta altura, ya son varios los que cambiaron de señal y, si bien en este caso no se trata de un “pase directo”, el nombre en cuestión resulta rimbombante.
Histórico de TyC Sports ahora trabaja en ESPN
En las últimas horas hubo repercusión en las redes sociales a raíz de uno de los panelistas de ESPN F10, programa que comenzó el 2026 con Martín Souto como conductor.
Si bien no es la primera vez que ocurre un cambio de pantalla, en este caso se trata de uno de los periodistas históricos de TyC Sports, lo que generó un mayor impacto.
“DE TYC A LA CONTRA: Leo Farinella se cambió de vereda y el periodista ahora está en la pantalla de ESPN”, publicó el medio Derechazo, desatando opiniones divididas en las redes sociales.
Si bien el periodista, identificado en el último tiempo con el mundo River, no venía teniendo presencia en la pantalla de TyC Sports, llamó la atención verlo en el canal que históricamente es considerado la competencia directa.
Las noches de Picado TV fueron el espacio donde se vio recientemente a Farinella, quien ahora trabaja junto a Martín Souto, otro de los periodistas que también dejó TyC Sports para cambiar de señal.
Otros que pasaron de TyC Sports a ESPN
Así como Leonardo Farinella y Martín Souto, quienes anteriormente trabajaban en TyC Sports y hoy lo hacen en ESPN, no son los únicos casos de periodistas que cambiaron de señal.
Uno de los traspasos más rimbombantes de los últimos tiempos es el de Pablo González, quien dejó el canal deportivo en medio de una profunda crisis interna. “A la gran mayoría les propusieron un retiro voluntario y, si no aceptaban, eran despedidos: el canal echó a 80 personas”, había señalado Diego Díaz al referirse al caótico cierre de 2024.
Otros periodistas que continúan su carrera en ESPN son Juan Pablo Marrón y Esteban Edul, quienes también pasaron por la pantalla de Torneos antes de recalar en su principal competidor mediático.
Farinella, por su parte, siempre se caracterizó por sus opiniones fuertes y controversiales, y el pasado 19 de enero generó sorpresa al confirmarse que ESPN será ahora la pantalla desde la cual las expresará.
