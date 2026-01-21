BYD pisa fuerte en Argentina: Abre una concesionaria en ciudad clave

Con respecto a los precios, la gama arranca alrededor de los 22.900 dólares y se extiende hasta los 36.900 dólares dependiendo el modelo y la versión. A esto se suma un esquema de mantenimiento reducido, con servicios cada 20.000 kilómetros, y beneficios impositivos en Santa Fe, donde los autos eléctricos no pagan patente durante los primeros cinco años.

Por su parte, desde la compañía remarcaron que la respuesta del público fue inmediata: en apenas dos semanas se vendieron más de 50 unidades en la ciudad.

Con la apertura de la concesionaria oficial, BYD busca consolidar su presencia en la región y posicionarse como un actor relevante en el mercado de vehículos de nueva energía.

image Entre los modelos confirmados para el mercado local se encuentran el BYD Dolphin Mini, el BYD Yuan Pro y el BYD Song Pro en su versión híbrida enchufable.

Buque Changzhou

Llegó a la Terminal Zárate el buque BYD Changzhou, un barco de última generación especialmente diseñado para el transporte de autos, que descargó aproximadamente 5.800 autos híbridos y eléctricos provenientes de China.

Esto generó una intensa polémica en el país, luego de días de debates sobre la política de apertura del mercado automotor impulsada por el Gobierno. Tal es así que el diputado, Miguel Ángel Pichetto, apuntó contra la administración libertaria.

"Es una pérdida de dólares para financiar importaciones que destruyen el trabajo argentino; nadie puede competir contra una industria subvencionada por el Banco Central chino. Trump tiene razón: hay que frenar a China. El Gobierno habla de Occidente y de EE. UU., pero aplica una política comercial totalmente desfavorable para nuestra producción", publicó en sus redes sociales.

En respuesta a su comentario, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que "solo dos modelos de autos se producen en nuestro país (Peugeot 2008 y Fiat Cronos)" y que "Argentina produce esencialmente camionetas, y el 70 por ciento de esa producción, se exporta".

El funcionario agregó: "La importación de autos híbridos o eléctricos sin arancel fue acordada con la propia industria automotriz, y tiene un límite de 50.000 autos al año".

Solo 2 modelos de autos se producen en nuestro país (Peugeot 2008 y Fiat Cronos). Argentina produce esencialmente camionetas, y el 70 por ciento de esa producción, se exporta.

La importación de autos híbridos o… https://t.co/6WrifpYWdj — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 16, 2026

La nave tiene capacidad para transportar alrededor de 7.000 vehículos, que se descargan rodando gracias a su sistema tipo roll-on/roll-off.

