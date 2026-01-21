Los autos de China vienen marchando y nadie puede detenerlos

En USA, los aranceles y las restricciones al software chino han impedido la importación de vehículos eléctricos, lo que refleja el temor a la pérdida de empleos y la seguridad nacional.

Sin embargo, Geely, el mayor fabricante de automóviles de China N°2, después de BYD, insinuó este mes que podría expandir la producción de sus marcas chinas a USA, posiblemente en la fábrica de Carolina del Sur de su filial Volvo Cars.

En un discurso en el Club Económico de Detroit (Michigan), el presidente Donald Trump afirmó que los fabricantes de automóviles chinos eran bienvenidos siempre que utilizaran fábricas y trabajadores estadounidenses.

Canadá anunció el viernes 16/01 que reduciría los aranceles a los vehículos eléctricos chinos, tras una reunión entre el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el líder chino, Xi Jinping.

49.000 unidades se beneficiarán de la tasa del 6,1% por 'nación más favorecida' de Canadá, una nueva alianza estratégica que también prevé la inversión china en la producción automotriz canadiense.

El arancel actual de Canadá es del 100%.

México ha tomado la dirección contraria, aumentando los aranceles al 50% para los vehículos fabricados en China y otros países que no comparten acuerdos de libre comercio.

Solo las empresas que operan plantas automotrices en México, incluidas las estadounidenses, pueden importar sus modelos fabricados en China sin aranceles.

Entonces, los fabricantes de automóviles chinos aumentaron sus exportaciones a México a finales de 2025, haciendo un stock antes del aumento arancelario.

Los vehículos chinos también enfrentan aranceles elevados en la Unión Europea, incluido un 27% para los vehículos eléctricos BYD.

China tiene fábricas capaces de producir más de 46 millones de vehículos al año, pero es probable que las ventas anuales no lleguen a los 30 millones, según S&P Global.

“Necesitas internacionalizarte. Toyota lo hizo. Ford lo hizo. GM lo hizo”, dijo Klaus Zyciora, exdiseñador de Volkswagen y actual jefe de diseño de la automotriz estatal Changan. “Si no eres un fabricante capaz de comercializar 5 millones de unidades al año, lo tendrás difícil”.

BYD espera tener 2.000 concesionarios en Europa a finales de 2026, cuando en 2024 tenía 284. En marzo 2025 recaudó US$ 5.600 millones de los accionistas para financiar la expansión.

El caso de BYD

BYD, originalmente fabricante de baterías, llegó a Europa hace más de 25 años, con 3 empleados, US$ 30.000 y un contenedor de baterías, según su fundador, Wang Chuanfu. Los vehículos eléctricos no aparecieron hasta 2021.

Con la llegada de los vehículos, BYD sorprendió a sus competidores. Algunos vehículos eléctricos tenían precios de venta superiores a los US$ 80.000, y las ventas iniciales fueron decepcionantes.

Stella Li, directora internacional de BYD, destituyó al director de Europa y reclutó a Alfredo Altavilla, quien había dirigido las operaciones europeas de lo que entonces se llamaba Fiat Chrysler.

Altavilla estimó que 90% del personal europeo de BYD ahora era europeo. Al menos una docena de altos ejecutivos de ventas y marketing se incorporaron a la empresa china procedentes de Stellantis, la sucesora de Fiat Chrysler, según registros de LinkedIn.

La gama de BYD incorporó coches más pequeños, habituales en Europa, así como híbridos enchufables para los consumidores recelosos de optar por la electricidad pura. Los híbridos, con tarifas más bajas, representan casi la mitad de las ventas de BYD en Europa Occidental.

“Si centramos nuestra estrategia solo en los vehículos eléctricos, nos convertiremos en otro Tesla, con todos sus baches, subidas y bajadas”, dijo Altavilla, “vendiendo mucho en Noruega, Dinamarca y Suecia y nada en el sur de Europa”.

En lugar de perjudicar a BYD, los aranceles de la UE dieron un empujón a la empresa y a sus distribuidores, dijo la analista de Bernstein, Eunice Lee.

Casi 3 millones de personas han visto videos de YouTube que muestran una camioneta híbrida enchufable BYD Shark durante pruebas de carretera en Texas.

"Hay un gran interés", dijo André Smirnov, de TFL Studios, que gestiona canales en redes sociales donde reseñan SUV y camionetas, y ha destacado la "fruta prohibida" de BYD en videos con títulos como "La camioneta que el gobierno de USA NO quiere que compres".

El precio inicial del BYD Shark en México es de US$ 51.000. Cuenta con un sistema híbrido enchufable que combina un motor turboalimentado con 2 motores eléctricos para una autonomía de más de 800 kilómetros. Cuenta con modos de conducción específicos para lodo, arena y nieve, así como un sistema de cámara de 360° para ayudar a los conductores a navegar en espacios todoterreno estrechos.

BYD Dolphin Mini BYD Dolphin Mini.

México

Para sortear las medidas proteccionistas, BYD ha abierto fábricas en Tailandia y Brasil. En 2026, la compañía comenzará a fabricar automóviles en Hungría, Turkiye e Indonesia.

Una 3ra. planta europea está en construcción, probablemente en Europa Occidental.

El rápido crecimiento en el extranjero, donde los márgenes son mayores, ha ayudado a amortiguar el impacto de la intensa competencia en China.

BYD vendió 4,6 millones de unidades a nivel mundial en 2025, una cifra inferior a los 5,5 millones previstos. La compañía reportó 2 trimestres consecutivos de caída de beneficios.

El mercado chino, altamente competitivo, probablemente fue una de las razones por las que Warren Buffett, presidente de Berkshire Hathaway y uno de los primeros inversores de BYD, vendió su participación, según analistas.

México es uno de los principales mercados extranjeros de China, 1/4 parte del 1,6 millón de unidades que se estima que se vendieron en México en 2025, según ejecutivos de la industria.

BYD vendió su primer auto en México hace casi 3 años y ahora ocupa el 8vo. lugar en ventas, con casi 100 concesionarios en todo el país.

Los compradores mexicanos afirman que los vehículos de la compañía son asequibles y tienen un diseño atractivo. Uno de los más vendidos es el BYD Dolphin Mini, de US$ 22.000, que cuenta con butacas estilo carreras, cargador inalámbrico para teléfono y una gran pantalla en el tablero.

BYD no revela datos de ventas de vehículos en México, pero ejecutivos de la industria estiman que la compañía vendió entre 75.000 y 80.000 unidades en 2025, más que Ford o que Honda, y casi como Stellantis, que vende modelos populares de Chrysler, Dodge, Jeep y Ram.

México frustró los planes de BYD de abrir una fábrica local, por temor a que una planta automotriz china enfadara a Donald Trump antes de una revisión este año del acuerdo de libre comercio entre USA, México y Canadá.

