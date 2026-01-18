Este domingo 18 de enero de 2026, el Gobierno de Santa Cruz confirmó la acreditación de US$ 136 millones provenientes de un crédito internacional con la República Popular China, destinados exclusivamente a reactivar la represa Jorge Cepernic (La Barrancosa), según NA.
Reactivación de las represas en Santa Cruz: Ingresaron US$ 136 millones de China para la obra Jorge Cepernic
Santa Cruz confirmó el desembolso que pone fin a dos años de parálisis. Buscan generar 4.000 empleos y retomar los trabajos antes del invierno
El ingreso de estas divisas marca el fin de una parálisis absoluta que afectaba al complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz desde diciembre de 2023, permitiendo el reinicio de una de las obras de infraestructura energética más importantes de Argentina.
China para reactivación
El desembolso total gestionado ante los bancos ICBC y Bank of China asciende a US$ 150 millones. De esa cifra, US$ 136 millones ya se encuentran acreditados en el país tras la solicitud formal del Poder Ejecutivo Nacional realizada a finales del mes pasado. Los US$ 14 millones restantes permanecen en el país asiático para el pago directo de maquinaria crítica y usinas que serán importadas para el montaje electromecánico.
El ministro de Energía y Minería provincial, Jaime Álvarez, calificó este hito como el paso final para la puesta en marcha definitiva. Con el financiamiento asegurado, el objetivo del gobernador Claudio Vidal es aprovechar la ventana climática previa al invierno para avanzar en las etapas de hormigonado, buscando recuperar el tiempo perdido durante el bienio de inactividad.
Represa Jorge Cepernic en el SADI: ¿Cuánta energía aportará al país?
La reactivación de la represa Jorge Cepernic (La Barrancosa) no solo es un alivio para la economía de Santa Cruz, sino un movimiento estratégico para el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). En un contexto de emergencia energética, la incorporación de esta fuente renovable es clave para reducir la dependencia de combustibles importados.
Santa Cruz: Potencia y generación
Una vez finalizada, la central Jorge Cepernic aportará una potencia instalada de 360 MW al sistema nacional, operando mediante tres turbinas tipo Kaplan de 120 MW cada una. En términos de volumen, se estima que generará aproximadamente 2.000 GWh al año, funcionando como una central "de base" dentro de la matriz energética.
Si sumamos este aporte al proyecto completo (incluyendo la represa Cóndor Cliff), el complejo del río Santa Cruz inyectará un total de 1.310 MW, lo que representa:
- Un incremento del 5% en la potencia instalada total de Argentina.
- Un aumento del 15% en la generación hidroeléctrica nacional.
- Abastecimiento para 1.100.000 hogares argentinos con energía limpia.
- Beneficios estratégicos para la matriz energética
La inyección de energía desde el sur del país ofrece tres ventajas fundamentales para el sistema nacional:
- Sustitución de importaciones: La generación hidroeléctrica permitirá al Estado ahorrar más de US$ 1.000 millones anuales al reducir la compra de combustibles fósiles (gasoil y fuel oil) para centrales térmicas.
- Estabilidad en picos de demanda: Al estar conectada al SADI mediante una línea de extra alta tensión de 172 km, la energía de Santa Cruz servirá de respaldo durante los meses de mayor consumo, evitando la necesidad de importar electricidad de países vecinos como Brasil o Paraguay.
- Reducción de huella de carbono: Al ser una fuente de energía renovable y no contaminante, contribuye directamente a los compromisos internacionales de descarbonización de la matriz energética argentina para 2030.
- Impacto en el empleo y prioridad para la mano de obra local
Tras la confirmación de los fondos, las autoridades mantuvieron reuniones con la UOCRA y la UTE (integrada por China Gezhouba, Eling Energía e Hidrocuyo) para coordinar el proceso de contratación. Los datos clave de la reactivación laboral son:
- Empleos directos: Se espera la incorporación de 1.800 operarios.
- Empleos indirectos: La obra generará otros 2.200 puestos de trabajo.
- Ley de mano de obra local: En Santa Cruz rige la obligatoriedad del 90% de personal residente; tendrán prioridad absoluta quienes ya hayan trabajado en el proyecto y posean domicilio en la provincia.
Estado actual de las represas en Santa Cruz
A pesar de la pausa de dos años, el complejo presenta niveles de avance diferenciados que el Gobierno busca acelerar en esta nueva etapa de ejecución:
- Represa Jorge Cepernic (La Barrancosa): 42% de avance. Es la prioridad actual por su estado más avanzado.
- Represa Cóndor Cliff (Néstor Kirchner): 20% de avance.
"Se confirmó que los recursos económicos están disponibles en el país. Estamos cerrando los acuerdos de ingreso de personal para garantizar previsibilidad y resguardo de los derechos laborales", indicaron desde el Gobierno provincial.
