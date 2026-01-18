Reactivación de las represas en Santa Cruz: Ingresaron US$ 136 millones de China para la obra Jorge Cepernic

Santa Cruz: Potencia y generación

Una vez finalizada, la central Jorge Cepernic aportará una potencia instalada de 360 MW al sistema nacional, operando mediante tres turbinas tipo Kaplan de 120 MW cada una. En términos de volumen, se estima que generará aproximadamente 2.000 GWh al año, funcionando como una central "de base" dentro de la matriz energética.

Si sumamos este aporte al proyecto completo (incluyendo la represa Cóndor Cliff), el complejo del río Santa Cruz inyectará un total de 1.310 MW, lo que representa:

Un incremento del 5% en la potencia instalada total de Argentina.

Un aumento del 15% en la generación hidroeléctrica nacional.

Abastecimiento para 1.100.000 hogares argentinos con energía limpia.

Beneficios estratégicos para la matriz energética

La inyección de energía desde el sur del país ofrece tres ventajas fundamentales para el sistema nacional:

Sustitución de importaciones: La generación hidroeléctrica permitirá al Estado ahorrar más de US$ 1.000 millones anuales al reducir la compra de combustibles fósiles (gasoil y fuel oil) para centrales térmicas.

Estabilidad en picos de demanda: Al estar conectada al SADI mediante una línea de extra alta tensión de 172 km, la energía de Santa Cruz servirá de respaldo durante los meses de mayor consumo, evitando la necesidad de importar electricidad de países vecinos como Brasil o Paraguay.

Reducción de huella de carbono: Al ser una fuente de energía renovable y no contaminante, contribuye directamente a los compromisos internacionales de descarbonización de la matriz energética argentina para 2030.

Impacto en el empleo y prioridad para la mano de obra local

Tras la confirmación de los fondos, las autoridades mantuvieron reuniones con la UOCRA y la UTE (integrada por China Gezhouba, Eling Energía e Hidrocuyo) para coordinar el proceso de contratación. Los datos clave de la reactivación laboral son:

Empleos directos: Se espera la incorporación de 1.800 operarios.

Empleos indirectos: La obra generará otros 2.200 puestos de trabajo.

Ley de mano de obra local: En Santa Cruz rige la obligatoriedad del 90% de personal residente; tendrán prioridad absoluta quienes ya hayan trabajado en el proyecto y posean domicilio en la provincia.

Estado actual de las represas en Santa Cruz

A pesar de la pausa de dos años, el complejo presenta niveles de avance diferenciados que el Gobierno busca acelerar en esta nueva etapa de ejecución:

Represa Jorge Cepernic (La Barrancosa): 42% de avance. Es la prioridad actual por su estado más avanzado.

Represa Cóndor Cliff (Néstor Kirchner): 20% de avance.

"Se confirmó que los recursos económicos están disponibles en el país. Estamos cerrando los acuerdos de ingreso de personal para garantizar previsibilidad y resguardo de los derechos laborales", indicaron desde el Gobierno provincial.

Más noticias en Urgente24

AFA convoca a su Comité Ejecutivo y TyC Sports cree que le renovarán el contrato

Luego de negociar por Villa, River cerró un sorpresivo acuerdo con Independiente Rivadavia

Miércoles 21/01 en AFA: Claudio Tapia anuncia la distribución de dinero 2026 a los clubes

Milei se mudó a "la casita de herramientas" en Olivos y revelaron cómo es por dentro

China hace aparecer islas nuevas en el mar que rodea a Taiwán