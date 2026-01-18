La tensión transatlántica alcanzó un punto crítico hoy, domingo 18/1. Los líderes de la Unión Europea, con el respaldo de potencias como Alemania, Francia y Gran Bretaña, han calificado como un "chantaje" la última amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, quien pretende imponer aranceles a ocho naciones europeas hasta que se concrete la venta de Groenlandia.
BOICOT AL MUNDIAL DE FÚTBOL
Europa condena el "chantaje" arancelario de Trump y prepara represalias
Europa, liderada por Francia y Alemania, rechazan las amenazas de Washington y evalúan activar el Instrumento "Anticoerción" para frenar la escalada comercial
Europa se planta: "No seremos chantajeados"
La respuesta desde Bruselas y las principales capitales no se ha hecho esperar. Tras la promesa de Trump de castigar comercialmente a Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia, Gran Bretaña y Noruega, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, fue contundente: "Europa no será chantajeada", según Reuters.
Esta postura fue secundada por el ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, David van Weel, y el primer ministro sueco, quienes ven en la táctica de Washington una violación de los principios de soberanía. Los ocho países afectados, que ya soportan aranceles del 10% y 15%, defienden su presencia militar en la isla ártica como un ejercicio de seguridad regional que no supone una amenaza para EE. UU.
Alemania y Francia lideran la respuesta económica: El Instrumento Anticoerción
Mientras la diplomacia intenta abrir vías de diálogo, París propone pasar a la ofensiva. Según fuentes cercanas al Elíseo, Emmanuel Macron está presionando para activar el Instrumento Anticoerción de la UE. Esta herramienta económica permitiría al bloque:
- Limitar el acceso a licitaciones públicas e inversiones a empresas estadounidenses.
- Restringir la actividad bancaria y el comercio de servicios, donde USA mantiene un superávit (especialmente en el sector digital).
- Suspender acuerdos comerciales, como el pacto alcanzado en julio, cuya votación en el Parlamento Europeo ya se da por suspendida.
Aunque el primer ministro irlandés, Michael Martin, considera "prematuro" activar este mecanismo, la presión crece. Incluso Giorgia Meloni, tradicionalmente cercana a Trump, calificó la amenaza arancelaria como un "error" tras una conversación directa con el mandatario.
El "conflicto" es Donald Trump
El fondo del conflicto es la soberanía de la enorme isla ártica perteneciente a Dinamarca. Para los países europeos, la integridad territorial de Groenlandia es "no negociable", según palabras de la secretaria de Cultura británica, Lisa Nandy.
La disputa no solo amenaza la estabilidad económica, sino también eventos internacionales de gran magnitud. El diputado alemán Jürgen Hardt ha llegado a sugerir, como último recurso, un boicot a la Copa Mundial de Fútbol que USA organizará este año, con el fin de forzar a la Casa Blanca a reconsiderar su postura.
¿Qué sucederá ahora?
Reunión de emergencia: Chipre, en la presidencia de la UE, ha convocado a los embajadores en Bruselas para coordinar una respuesta conjunta.
Suspensión comercial: Se espera que el Parlamento Europeo detenga oficialmente la eliminación de aranceles de importación prevista para finales de enero.
Vía diplomática: Dinamarca y Noruega mantienen la esperanza en el grupo de trabajo establecido con EE. UU. para desescalar la crisis sin ceder en la soberanía de la isla.
