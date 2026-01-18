Europa condena el "chantaje" arancelario de Trump y prepara represalias

El "conflicto" es Donald Trump

El fondo del conflicto es la soberanía de la enorme isla ártica perteneciente a Dinamarca. Para los países europeos, la integridad territorial de Groenlandia es "no negociable", según palabras de la secretaria de Cultura británica, Lisa Nandy.

La disputa no solo amenaza la estabilidad económica, sino también eventos internacionales de gran magnitud. El diputado alemán Jürgen Hardt ha llegado a sugerir, como último recurso, un boicot a la Copa Mundial de Fútbol que USA organizará este año, con el fin de forzar a la Casa Blanca a reconsiderar su postura.

¿Qué sucederá ahora?

Reunión de emergencia: Chipre, en la presidencia de la UE, ha convocado a los embajadores en Bruselas para coordinar una respuesta conjunta.

Suspensión comercial: Se espera que el Parlamento Europeo detenga oficialmente la eliminación de aranceles de importación prevista para finales de enero.

Vía diplomática: Dinamarca y Noruega mantienen la esperanza en el grupo de trabajo establecido con EE. UU. para desescalar la crisis sin ceder en la soberanía de la isla.

