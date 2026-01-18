¿El mercado se equivoca al leer la inflación de diciembre?

La tercera etapa, que explica la aceleración observada hacia fin de año, estuvo marcada por el calendario electoral. En ese tramo, el BCRA endureció la política monetaria con el objetivo de contener el pass-through y evitar desanclajes, lo que implicó, de manera deliberada, trasladar inflación presente hacia el futuro.

Así, la inflación promedió 1,95% mensual entre julio y septiembre, pero saltó a 2,66% promedio en noviembre-diciembre, incluso luego de despejada la incertidumbre electoral y normalizada la demanda de dinero.

A esta dinámica se sumó un factor estacional relevante. La carne, históricamente, ejerce presión sobre los precios al inicio del verano y en esta ocasión exacerbó el movimiento, elevando el IPC general sin alterar la tendencia de fondo del proceso desinflacionario.

Inflación núcleo y señales de corto plazo

El comportamiento de la inflación núcleo, tanto en bienes como en servicios, refuerza esta interpretación. La aceleración registrada en la recta final de 2025 no responde a un quiebre del programa, sino a una combinación de factores transitorios y decisiones de política monetaria orientadas a preservar la estabilidad cambiaria.

La media móvil anualizada muestra un repunte, pero dentro de un sendero compatible con una desaceleración más pausada y controlada.

Qué está descontando el mercado

Tras el anuncio del programa de acumulación de reservas y la modificación en el ritmo de ajuste de la banda cambiaria, la inflación break-even a 12 meses entre Boncer y Boncap subió 5,9 puntos porcentuales, desde 21,2% hasta 27,1%. La break-even a 6 meses avanzó 3,6 puntos, hasta 30,0% anualizada, mientras que la forward 6M6M trepó 8,1 puntos, desde 16,2% a 24,3%.

La estructura de ese movimiento es reveladora. Si el mercado hubiese interpretado una aceleración inflacionaria transitoria, el ajuste habría sido mayor en los tramos cortos que en los forwards. Ocurrió lo contrario.

La lectura implícita fue un cambio de prioridades, aceptando una desinflación más gradual a cambio de acelerar la recomposición de reservas.

Esa visión, sin embargo, no coincide con el escenario base de Facimex, que proyecta una inflación del 21% a 12 meses, ni con las estimaciones del REM, donde la mediana bajó de 21,0% a 20,1% tras los anuncios oficiales.

El ancla sigue siendo la desinflación

Desde Facimex remarcan que consolidar la desinflación continúa siendo el objetivo central y no negociable del equipo económico. La estrategia de acumulación de reservas está condicionada a que se verifique un aumento genuino de la demanda de dinero, ajustada por estacionalidad. El BCRA, sostienen, no avanzará en ese frente si ello implica desanclar expectativas, generar excesos monetarios o comprometer la consistencia del esquema cambiario.

En ese marco, el 2,85% de diciembre aparece menos como una señal de alarma y más como el resultado de una etapa específica del programa.

La clave para 2026 no pasa por interpretar la inflación de fin de año como un punto de inflexión, sino por entender que el proceso continúa, aunque a un ritmo más gradual, condicionado por decisiones de política monetaria, factores estacionales y la necesidad de fortalecer el frente externo sin sacrificar credibilidad.

