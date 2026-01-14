El Gobierno de Bolivia declaró la emergencia energética y social por la aceleración inflacionaria

Se buscó con esa decisión facilitar el suministro para el transporte, la producción, la agroindustria y otros sectores estratégicos del país.

image Bolivia declaró la emergencia energética y social

Las extremas medidas son de carácter excepcional y transitorio.

La idea es reactivar el aparato productivo nacional, reducir los efectos de la crisis energética y devolver certidumbre a la población boliviana.

Crecimiento del contrabando: ante la escasez de tan vitales productos, se multiplicó la compra ilegal de combustibles.

Crecimiento del contrabando: ante la escasez de tan vitales productos, se multiplicó la compra ilegal de combustibles.

Las estaciones de servicio del altiplano llegan a pagar hasta el 40% más caro cada litro con tal de poder brindar servicio a sus clientes. Pero, desde hace varias semanas, los turistas extranjeros que ingresan al país la pasan aún peor: deben abonar un "precio internacional" en los centros de abastecimiento. El mismo supera en un 140 % a los valores regulados.

El departamento de Cochabamba, que en buena medida responde al Movimiento al Socialismo de Evo Morales, ha desplegado piquetes y cortes de rutas en numerosas carreteras y autopistas locales.

Repercusión en Argentina

Hasta mediados del mes de enero, no se ha registrado una diáspora de ciudadanos de Bolivia en busca de llegar a países como Perú, Chile, Brasil o Argentina.

Sin embargo, si las condiciones internas se agudizaran no se descarta un nueva oleada de exiliados hacia esas naciones vecinas.

Los sectores más chauvinistas y xenófobos de nuestro país ya han encendido las alarmas en las redes sociales y medios digitales.