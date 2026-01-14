urgente24
ALARMA EN LA FRONTERA ARGENTINA

El Gobierno de Bolivia declaró la emergencia energética y social por la aceleración inflacionaria

Por el aumento interno de los precios, la escasez de dólares y la desaparición de combustibles, el gobierno de Rodrigo Paz tomó drásticas medidas en Bolivia.

14 de enero de 2026 - 19:38
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia

El gobierno nacional de Bolivia reconoció que el país “enfrenta una crisis económica, financiera y social de carácter estructural, reflejada en el desabastecimiento de combustibles, el incremento de costos logísticos y la paralización de actividades productivas en distintos sectores”.

“Este escenario ha tenido un impacto directo en el costo de vida de la población y en el normal funcionamiento de la economía nacional” agregó la administración que encabeza Rodrigo Paz.

La administración con sede en la ciudad de La Paz autorizó de manera excepcional y temporal la importación, venta y comercialización de nafta y gasoil por parte de personas naturales o jurídicas a precio de importación con el objetivo de garantizar el abastecimiento tanto en áreas urbanas como rurales.

Esto ocurrirá siempre y cuando el importador cuente con capacidad de almacenaje propia o alquilada.

También, se dispuso la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas por un periodo de un año.

Se buscó con esa decisión facilitar el suministro para el transporte, la producción, la agroindustria y otros sectores estratégicos del país.

Bolivia declaró la emergencia energética y social

Las extremas medidas son de carácter excepcional y transitorio.

La idea es reactivar el aparato productivo nacional, reducir los efectos de la crisis energética y devolver certidumbre a la población boliviana.

Crecimiento del contrabando: ante la escasez de tan vitales productos, se multiplicó la compra ilegal de combustibles.

Las estaciones de servicio del altiplano llegan a pagar hasta el 40% más caro cada litro con tal de poder brindar servicio a sus clientes. Pero, desde hace varias semanas, los turistas extranjeros que ingresan al país la pasan aún peor: deben abonar un "precio internacional" en los centros de abastecimiento. El mismo supera en un 140 % a los valores regulados.

El departamento de Cochabamba, que en buena medida responde al Movimiento al Socialismo de Evo Morales, ha desplegado piquetes y cortes de rutas en numerosas carreteras y autopistas locales.

Repercusión en Argentina

Hasta mediados del mes de enero, no se ha registrado una diáspora de ciudadanos de Bolivia en busca de llegar a países como Perú, Chile, Brasil o Argentina.

Sin embargo, si las condiciones internas se agudizaran no se descarta un nueva oleada de exiliados hacia esas naciones vecinas.

Los sectores más chauvinistas y xenófobos de nuestro país ya han encendido las alarmas en las redes sociales y medios digitales. Los sectores más chauvinistas y xenófobos de nuestro país ya han encendido las alarmas en las redes sociales y medios digitales.

