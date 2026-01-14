Cuenta DNI explota el verano 2026 con estas promociones irresistibles

Entre las marcas adheridas aparecen nombres conocidos por cualquier veraneante: Atalaya, Havanna, Luccianos, Manolo, Freddo, La Fonte de Oro, Chichilo, El Topo, entre muchas otras. A eso se suman balnearios y paradores como Torreón del Monje, Mute, Marbella y Parque Mogotes.

Cuenta DNI promociones y verano: ¿Alcanza para cubrir gastos reales?

Si bien el porcentaje de descuento seduce, los topes semanales limitan el impacto en familias numerosas o estadías largas. El ahorro existe, pero no hace magia. En redes sociales, muchos usuarios celebran los reintegros, mientras otros cuestionan que los montos quedan chicos frente a los precios turísticos.

Todas las promociones de Cuenta DNI en enero 2026: ¿Qué descuentos siguen vigentes?

Más allá del verano, la app mantiene beneficios clásicos que siguen siendo de los más usados:

Full YPF : 25% de ahorro sábados y domingos en tiendas Full adheridas, con tope de $8.000 por semana. No incluye combustibles.

: 25% de ahorro sábados y domingos en tiendas Full adheridas, con tope de $8.000 por semana. No incluye combustibles. Comercios de cercanía y carnicerías : 20% de descuento todos los viernes, con un nuevo tope de $5.000 por día.

: 20% de descuento todos los viernes, con un nuevo tope de $5.000 por día. Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000.

: 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000. Supermercados : descuentos variables en cadenas adheridas durante toda la semana.

: descuentos variables en cadenas adheridas durante toda la semana. Universidades : 40% de descuento diario en comercios dentro de universidades bonaerenses.

: 40% de descuento diario en comercios dentro de universidades bonaerenses. Librerías : 10% de descuento lunes y martes, sin tope.

: 10% de descuento lunes y martes, sin tope. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento miércoles y jueves, también sin tope.

Cómo descargar Cuenta DNI y acceder a las promociones paso a paso

Para quienes todavía no usan la app, el proceso es 100% digital. Cuenta DNI se descarga desde Google Play o App Store y requiere validación de identidad con DNI y reconocimiento facial, a través del RENAPER.

Luego de completar los datos personales y elegir un método de seguridad, la cuenta queda activa. Un dato importante, la app solo puede configurarse en un celular a la vez, un punto que suele generar quejas cuando se cambia de dispositivo.

