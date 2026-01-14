Ali Khamenei y el espejo donde Javier Milei no quiere mirarse

El panperonismo sigue sin entenderlo: Javier Milei es una consecuencia de la borrachera inflacionaria de los Kirchner, que Mauricio Macri no supo / no pudo / no quiso frenar, y Sergio Massa exacerbó. El impacto de la inflación, a menudo subestimado por el populismo criollo, puede explicar el respaldo que sigue obteniendo Milei en la opinión pública argentina, pese a

el bajo nivel de actividad,

la caída del consumo,

el desempleo creciente y

la ausencia del crédito a personas, familias y pymes.

En Irán los manifestantes -en gran parte jóvenes, comerciantes y estudiantes-, han salido a las calles no solo por su situación material sino también con consignas que abogan por cambios políticos más profundos, llegando a exigir el final de la República Islámica.

La Argentina se encuentra lejos geográficamente de Irán, pero la historia entre ambos países se ha acercado en más de una ocasión -todas muy lamentables- y la génesis de las protestas en Medio Oriente están vinculadas al factor económico como disparador.

El gobierno de Javier Milei sabe que el único indicador que no se le puede escapar es el aumento de los precios. Por eso festejó un sólo aspecto del último dato del INdEC: la inflación en 2025 fue la más baja en los recientes 8 años.

Pero existen otras luces amarillas que requieren de una atención inmediata.

mujer iraní Imágen viral de una mujer iraní quemando una fotografía del ayatollah Ali Khamenei, líder de la teocracia en caída. FOTO: REDES SOCIALES

Donald Trump

En Irán, la respuesta de las autoridades ha sido una represión severa: corte de internet y comunicaciones, despliegue de fuerzas de seguridad, detenciones masivas y uso de fuerza letal, con cifras de muertos que varían según distintas fuentes, desde cientos hasta varios miles.

Organizaciones internacionales de derechos humanos y agencias de noticias han documentado centenares de víctimas y miles de arrestos, mientras que el gobierno iraní culpa a “elementos extranjeros” de intentar desestabilizar el país y advierte sobre posibles represalias hacia Estados Unidos e Israel ante injerencias externas.

Esta crisis interna se da en un contexto de tensiones geopolíticas, sanciones económicas y frustración social acumulada, lo que convierte a Irán en un escenario de alta inestabilidad y creciente presión sobre su régimen.

No hay, al momento, ningún punto de comparación de esa situación con lo que sucede en Argentina. De todas maneras, nunca deben subestimarse los movimientos subterráneos que se puedan incubar en el descontento social cuando las expectativas no son alcanzadas.

El mundo está observando una serie de sucesos que le imprimen un nuevo diseño a la geopolítica desde la decisión del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner en marcha la nueva Doctrina de Seguridad Nacional y sus consecuencias hemisféricas.

Pero, así como la macro economía no debe desatender a la micro, sucede exactamente lo mismo con la micro política hacia los puntos más relevantes del movimiento global.

La inflación es el síntoma que se hace visible como resultado de desajustes de años y años. De allí que se entienda que el énfasis que le ha puesto el gobierno de Javier Milei para intentar 'domarla'.

El resultado electoral de octubre obedeció en gran parte a esos guarismos, más allá que se encuentren cuestionamientos en la metodología de medición. Una historia que se repite en Argentina.

Pero sí es un activo para La Libertad Avanza haber ordenado aunque sea la escasez. La previsión de saber hasta qué momento del mes se llega o no estar sufriendo para ver cuánto cambia la cuota del crédito hipotecario en UVAs de un mes a otro. ¿Suficiente? No, para nada. De ahora en adelante, allí radican los desafíos más importantes del oficialismo.

Además, en el gobierno no pierden de vista episodios que se han ido dando a lo largo de 2025 en el mundo que son para prestarle atención.

ancap y el chapulin colorado Javier Milei vestido del General ANCAP, y el Chapulín Colorado.

Los Z y la narcocultura

Mientras las noticias se consumen entre la realidad de Venezuela, las tensiones es Irán o la apetencia de Trump por capturar Groenlandia, vale la pena recordar la irrupción de la Generación Z, lo que provoca algo más profundo que un estallido local.

Ellos son el síntoma visible de una nueva forma de conflicto social que emerge desde la desesperanza. La Generación Z, sin carreras ni trabajos que les permitan cierto ascenso social, hiperconectada y desilusionada, empezó a reemplazar la ideología por la ira.

Las experiencias en Nepal y Marruecos fueron su presentación en sociedad. Por eso se entiende, además, que el régimen iraní haya decidido llevar adelante un “apagón de internet”.

En América Latina, si las condiciones se mantienen, podría ser el siguiente escenario. En la región hay ingredientes del estallido:

desempleo juvenil estructural,

deterioro educativo,

inflación,

corrupción y

una narrativa política agotada.

Pero hay un elemento adicional, propio y corrosivo: la narcocultura.

En las sociedades latinoamericanas, donde existe una pérdida total de símbolos de autoridad moral, el narco se convierte en modelo del éxito, en símbolo de poder inmediato.

La cultura del dinero rápido reemplaza a la del esfuerzo. La estética de las redes sociales, del lujo y la ostentación, convierte al crimen en ambición y al riesgo en mérito.

Todos son elementos que están ahí, a la vuelta de la esquina. Ese mismo vacío existencial recorre a las juventudes de la región.

Las instituciones fallan en ofrecer horizonte, y el discurso político ya no seduce.

En ese terreno baldío, la frustración se vuelve combustible. Los jóvenes no marchan detrás de un partido político, sino detrás de un hashtag.

La violencia deja de ser ideológica y pasa a ser performática, se incendia un edificio para que lo vean, no para tomarlo.

generacion-z-el-voto-clave-en-el-2026 Generacion Z en las calles de Nepal, Marruecos, Túnez, Israel, USA...

El peronismo

Enero no es el mes donde la atención está puesta en este escenario del que nadie puede decir estar ausente o lejano. Tan sólo una chispa es combustible suficiente para desatar lo desconocido.

Aquello que asoma como imposible se torna posible de un minuto a otro. ¿Hay algún sector de la política hablándole? No está muy claro quién.

El peronismo es quien podría instrumentar un esquema que le ponga resistencia a lo que ellos mismos denominan un 'modelo de ajuste y deshumanizado'. Pero ¿cuál peronismo?

Al momento, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, sus preocupaciones pasan por otro lado.

En el calendario asoma la elección de las autoridades del PJ bonaerense que, al momento, se plantean como una nueva batalla entre Axel Kicillof y La Cámpora.

El gobernador se apoya en un grupo de intendentes entre quienes tiene cada vez más preponderancia la voz del alcalde de La Plata, Julio Alak.

Por otro lado, las huestes de Máximo Kirchner lo desafían con ir hasta el final en la confrontación. En el 'mientras tanto', en voz baja son cada vez más los intendentes que entienden conveniente -tal como ocurrió en 2025, con resultado agridulce- que 'la sangre no llegue al río' y se pueda sintetizar en una lista de unidad.

De todas maneras, eso será al final del camino cuando se acerque el momento de las presentación de las candidaturas (03/01 es entrega de avales y 08/01 es cierre de listas).

Ha comenzado a crecer la lógica de un acuerdo que contemple nuevos nombres para encabezar la lista. Ni Máximo Kirchner ni Verónica Magario.

A propósito de Alak, ¿él se anota como prenda de unidad? Por ahora, sólo versiones. La presidencia de la junta electoral está a cargo de Leonardo Nardini, por estas horas un orfebre para lograr la mejor síntesis posible.

Abusos sexuales 007

Los intendentes peronistas suelen reunirse y coincidir en que es tiempo de abrirse y no cerrar el espacio. La discusión partidaria achica pero es necesaria para este tiempo que viene en la interna del oficialismo bonaerense.

El sueño de una confrontación que no deje dudas que el tiempo de la conducción ha cambiado no está exenta en la mirada de los alcaldes, quienes miran de reojo la evolución de otros conflictos o negociaciones.

Aún resta saber cómo quedará conformada la línea de sucesión en el Senado bonaerense.

Es decir, quien será el vicepresidente 1ro., que se disputan Mario Ishii, Sergio Berni y Ayelén Durán (propuesta del gobernador). Hay versiones cruzadas sobre las razones siempre delicadas que podrían oficiar para el veto de alguno de ellos o de todos.

Los clásicos comentarios de pasillo que, en algunas ocasiones suelen convertirse en realidad. Por estas horas, crece el estupor por la existencia de un esquema que reveló abusos sexuales en oficinas de la Cámara Alta.

Las investigaciones apuntan a la oficina 007. Una de espías, sin dudas. Ya hay 2 detenidos. La habitual opacidad con la que se mueve desde hace años la Legislatura, alejada de los grandes títulos mediáticos, ha comenzado a caer desde el 'caso Chocolate'.

Chiqui-Tapia Claudio Tapia y Lionel Scaloni, el de la Scaloneta.

La AFA, Ceamse y PRO

También la evolución del caso AFA y sus derivados es seguido de cerca por los alcaldes.

El gobernador Axel Kicillof ordenó respaldar a Claudio Tapia al frente del estratégico Ceamse que lo vincula, fuertemente, con los intendentes del conurbano.

Con ellos, Tapia suele reunirse con frecuencia donde no sólo los vincula la problemática de la disposición de los residuos sino también el fútbol.

Es muy común que los clubes del ascenso que están ubicados en el Gran Buenos Aires tengan directa relación con la política local. Para muchos, sin ese recurso, les sería muy complejo subsistir.

Tampoco podrían hacerlo sin la asistencia periódica de AFA, vía Tapia.

En esas mesas analizan el desligue mediático y judicial que genera la investigación sobre los dirigentes de la casa madre del fútbol. Y no se sorprenden por la ¿deliberada? omisión de algunos casos muy particulares.

Un ejemplo: nadie suele hablar de clubes novatos como Barrancas UMET FC, que se fundó en 2023 y participa en el torneo promocional amateur, la 5ta. división de la AFA.

Entre quienes lo gestionan, están

Enrique Sacco, esposo de María Eugenia Vidal; y

Alex Campbell, dirigente del PRO.

Ellos no pudieron negarse a caer en la tentación del sponsoreo de Sur Finanzas, hoy un nombre maldito.

Suprema Corte

La calma de enero no es un impedimento para otra negociación en curso clave. Se trata de la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que funciona con 3 integrantes y requiere cubrir 4 vacantes.

kogan Hilda Kogan, Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Algunos de los sectores en pugna aseguran que habrá un lugar que logrará un representante de Sergio Massa, otro se lo llevaría la UCR, el gobernador Kicillof propondrá un candidato y La Libertad Avanza también.

Consultados al menos 2 senadores provinciales afirman que, hasta ahora, sólo hay especulaciones, en parte relacionadas con la rencilla doméstica e interminable en el panperonismo bonaerense.

El ejemplo de la grieta es sencillo: Carlos Kikuchi, senador por Unión y Libertad, es el vicepresidente 1ro. de la Cámara Alta provincial porque los diversos peronismos no logran consensuar a quién designarán.

En el caso de los libertarios, comenzó a crecer con fuerza la idea que le atribuyen a Sebastián Pareja para que el candidato de LLA sea Sergio Pilarche, actual Juez de Cámara en San Martín y de buena relación también con el peronismo bonaerense.

“Lo de Sergio cierra por todos lados”, se le escuchó decir a un importante operador judicial. Es verano, pero la rosca jamás se toma vacaciones.

-----------------------------

Más contenido de Urgente24

Inevitable: Luis Caputo, antes que Karina Milei, definirá el futuro de CABA

Textil N°1 cerró por tiempo indefinido su planta de Tucumán y hay casi 200 despidos

3ra rueda al hilo en rojo para los bonos: Riesgo País roza los 600 puntos

Javier Milei recibió a 2 argentinos que fueron rehenes de Hamas