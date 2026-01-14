Arne Slot vuelve a intentar gastar fuerte. El Liverpool analiza un nuevo golpe de mercado y apunta directamente a una de las grandes figuras del Real Madrid. La pregunta empieza a circular con fuerza en Inglaterra: ¿es posible una ofensiva por Jude Bellingham para reforzar el mediocampo?
180 MILLONES
A por Jude Bellingham: Liverpool estudia un golpe y abre un dilema en el Real Madrid
Desde Inglaterra aseguran que los Reds evalúan una oferta millonaria por Jude Bellingham para 2026, en un contexto deportivo complejo del Real Madrid.
Los antecedentes recientes invitan a no descartar nada. El Liverpool ya invirtió cifras altísimas: fichó a Ekitiké, cerró la llegada de Florian Wirtz y se permitió sumar a Alexander Isak desde el Newcastle. Solo esas operaciones, combinadas, rozan los 390 millones de euros en un mismo período de traspasos, a lo que se suma la incorporación de Jeremie Frimpong por unos 35 millones. Una política agresiva que refleja el músculo financiero de la Premier League, un terreno donde el gasto récord dejó de ser excepción.
En ese contexto, el nombre de Bellingham aparece como el próximo gran objetivo. El mediocampista inglés fue fichado por el Real Madrid en 2023 en una operación cercana a los 110 millones de euros, y su irrupción inicial fue impactante. Con el paso del tiempo, su rendimiento se volvió más irregular, aunque sigue siendo una de las piezas más valiosas del plantel.
En España ya es noticia
La versión que circula en el entorno mediático es clara: el Liverpool estaría dispuesto a estudiar una oferta cercana a los 180 millones de euros por Jude Bellingham, aunque no como un movimiento inmediato, sino con la mira puesta en el verano de 2026. Para el Real Madrid, el escenario abre un dilema incómodo: sostener a una de sus estrellas en pleno proceso de transición deportiva o aprovechar una cifra difícil de rechazar incluso para un club acostumbrado a marcar el pulso del mercado.
El ruido aparece, además, en pleno mercado de invierno, una ventana históricamente más cautelosa. En la Premier League, el libro de pases suele cerrarse a fines de enero, mientras que LaLiga lo hace en los primeros días de febrero, un margen que muchas veces alimenta especulaciones, presiones cruzadas y operaciones de último momento. Aunque no hay gestiones formales, el contexto invita a leer el rumor con atención.
Todo ocurre en pleno inicio del ciclo de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid. El técnico debutará oficialmente en la Copa del Rey ante el Albacete, en un escenario donde cada decisión deportiva y cada nombre propio empieza a ser observado con lupa. En ese marco, cualquier versión de mercado (y más aún una cifra de 180 millones) resuena con fuerza en Valdebebas.
Además, el contexto deportivo del Liverpool también empuja la especulación. El equipo de Arne Slot atraviesa un tramo irregular, con dificultades para generar juego y llegar al área rival. La relación con Mohamed Salah tampoco pasa por su mejor momento y su presencia en el once dejó de ser constante, un síntoma de un ataque desbalanceado y con exceso de nueves, pero poco peso creativo en el mediocampo. En ese escenario, la búsqueda de un futbolista como Bellingham aparece menos como un capricho y más como una necesidad estructural.
El caso Mastantuono, otra señal del nuevo rumbo
Tras la salida de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa, el Real Madrid también despejó dudas sobre el futuro de Franco Mastantuono. Pese a los rumores iniciales, la dirigencia decidió sostener al ex River como parte del proyecto a largo plazo y descartó cualquier salida en este mercado de invierno.
Lejos de perder terreno con el cambio de entrenador, Mastantuono aparece bien considerado por Arbeloa, quien lo incluyó en la convocatoria y lo perfila como titular en su debut oficial por Copa del Rey ante el Albacete. Un respaldo claro en medio de un contexto convulsionado, que confirma que, aun en plena transición, el Real Madrid sigue tomando decisiones estratégicas pensando en el futuro.
