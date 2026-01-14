A por Jude Bellingham: Liverpool estudia un golpe y abre un dilema en el Real Madrid

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mercado_Ingles/status/2011457584910492010?s=20&partner=&hide_thread=false NOTICIA. Liverpool se prepara para presentar una oferta de £180M por el mediocampista Inglés, jugador del Real Madrid, Jude Bellingham (22). [Siro Lopez] pic.twitter.com/4pcuY0ZFIq — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) January 14, 2026

Todo ocurre en pleno inicio del ciclo de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid. El técnico debutará oficialmente en la Copa del Rey ante el Albacete, en un escenario donde cada decisión deportiva y cada nombre propio empieza a ser observado con lupa. En ese marco, cualquier versión de mercado (y más aún una cifra de 180 millones) resuena con fuerza en Valdebebas.

Además, el contexto deportivo del Liverpool también empuja la especulación. El equipo de Arne Slot atraviesa un tramo irregular, con dificultades para generar juego y llegar al área rival. La relación con Mohamed Salah tampoco pasa por su mejor momento y su presencia en el once dejó de ser constante, un síntoma de un ataque desbalanceado y con exceso de nueves, pero poco peso creativo en el mediocampo. En ese escenario, la búsqueda de un futbolista como Bellingham aparece menos como un capricho y más como una necesidad estructural.

El caso Mastantuono, otra señal del nuevo rumbo

Tras la salida de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa, el Real Madrid también despejó dudas sobre el futuro de Franco Mastantuono. Pese a los rumores iniciales, la dirigencia decidió sostener al ex River como parte del proyecto a largo plazo y descartó cualquier salida en este mercado de invierno.

Mastantuono Real Madrid Napoli River Franco Mastantuono, el joven talento que el Real Madrid decidió sostener como parte de su proyecto a largo plazo pese al cambio de entrenador.

Lejos de perder terreno con el cambio de entrenador, Mastantuono aparece bien considerado por Arbeloa, quien lo incluyó en la convocatoria y lo perfila como titular en su debut oficial por Copa del Rey ante el Albacete. Un respaldo claro en medio de un contexto convulsionado, que confirma que, aun en plena transición, el Real Madrid sigue tomando decisiones estratégicas pensando en el futuro.

