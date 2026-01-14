Impacto en River por lo que dijo César Luis Merlo sobre Gianluca Prestianni

River Plate de Marcelo Gallardo incorporó tres futbolistas, pero da la impresión de que todavía falta el jugador capaz de dar el golpe en la zona ofensiva. En este contexto, el periodista César Luis Merlo dio precisiones sobre el futuro de Gianluca Prestianni.
César Luis Merlo dio precisiones sobre la posibilidad de que Gianluca Prestianni juegue en River Plate.
El futbolista del Benfica volvió a tomar fuerza en las últimas horas, luego de no haber sido mencionado desde 2025. En el Millonario crece la expectativa por su posible llegada.
Cerca del mediodía del martes 13 de enero, tanto los periodistas partidarios de River como aquellos especializados en el mercado de pases aseguraron que el club volvió a mostrar interés en Gianluca Prestianni.
El futbolista de Benfica ya había sonado con fuerza en diciembre de 2025, pero su llegada fue descartada debido a la imposibilidad de concretar un préstamo. En aquel entonces, la propuesta había sido por un año con opción de compra y River contaba con la firme intención del jugador de regresar al fútbol argentino.
En esta oportunidad, la idea del Millonario es adquirir el 50% de su pase por un monto a establecer. En este contexto, el periodista César Luis Merlo brindó información clave sobre el estado de la negociación.
“River volvió a la carga por Gianluca Prestianni. Pidió un precio referencial para ofertar por la compra y la respuesta de Benfica fue clarísima: ‘no queremos vender al jugador’. Ni siquiera lo tasaron. Salvo que incorporen a un jugador, difícilmente cambien esa postura”, aseguró en Picado TV.
El conjunto portugués tiene la intención de quedarse con Thiago Almada, quien a priori se desempeña en una posición similar. Por el momento, en River Plate dan por caída cualquier posibilidad de avanzar por Gianluca Prestianni.
Fueron horas complejas para Marcelo Gallardo, ya que el Millonario se mantuvo en la búsqueda de futbolistas que puedan desempeñarse en los metros finales y, por el momento, todas las gestiones recibieron respuestas negativas.
Más allá de lo fugaz del interés por Gianluca Prestianni, Tadeo Allende continuará su carrera en Inter Miami CF, Santino Andino emigrará a Grecia y Maher Carrizo tiene como prioridad dar el salto al fútbol europeo.
El único nombre que sigue generando revuelo en el mundo River es el de Sebastián Villa, aunque desde la dirigencia se mantienen firmes en que es imposible que el delantero se ponga la camiseta del club.
Un dato a tener en cuenta es que, según informó el periodista Renzo Pantich, este martes 14 de enero Rodrigo Riep, representante de Sebastián Villa y Juan Fernando Quintero, arribará a Punta del Este para festejar el cumpleaños del entrenador del club de Núñez junto a su representado.
Por el momento, los refuerzos confirmados de River son Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña.
De cara al Torneo Apertura de la Liga Profesional, el Millonario ya tiene confirmadas sus primeras presentaciones. Las tres iniciales serán:
- Fecha 1: vs. Barracas Central (V) – sábado 24 de enero, 17.00
- Fecha 2: vs. Gimnasia y Esgrima La Plata (L) – miércoles 28 de enero, 20.00
- Fecha 3: vs. Rosario Central (V) – domingo 1 de febrero, 21.30
