Impacto en River por lo que dijo César Luis Merlo sobre Gianluca Prestianni

“River volvió a la carga por Gianluca Prestianni. Pidió un precio referencial para ofertar por la compra y la respuesta de Benfica fue clarísima: ‘no queremos vender al jugador’. Ni siquiera lo tasaron. Salvo que incorporen a un jugador, difícilmente cambien esa postura”, aseguró en Picado TV.

El conjunto portugués tiene la intención de quedarse con Thiago Almada, quien a priori se desempeña en una posición similar. Por el momento, en River Plate dan por caída cualquier posibilidad de avanzar por Gianluca Prestianni.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/picadotv_/status/2011266109027332479&partner=&hide_thread=false RIVER QUISO AVANZAR DE NUEVO POR PRESTIANNI, PERO BENFICA RESPONDIÓ: "EL JUGADOR NO SE VENDE" pic.twitter.com/aTlIiKxko6 — Picado TV (@picadotv_) January 14, 2026

Fueron horas complejas para Marcelo Gallardo, ya que el Millonario se mantuvo en la búsqueda de futbolistas que puedan desempeñarse en los metros finales y, por el momento, todas las gestiones recibieron respuestas negativas.

Más allá de lo fugaz del interés por Gianluca Prestianni, Tadeo Allende continuará su carrera en Inter Miami CF, Santino Andino emigrará a Grecia y Maher Carrizo tiene como prioridad dar el salto al fútbol europeo.

El único nombre que sigue generando revuelo en el mundo River es el de Sebastián Villa, aunque desde la dirigencia se mantienen firmes en que es imposible que el delantero se ponga la camiseta del club.

Un dato a tener en cuenta es que, según informó el periodista Renzo Pantich, este martes 14 de enero Rodrigo Riep, representante de Sebastián Villa y Juan Fernando Quintero, arribará a Punta del Este para festejar el cumpleaños del entrenador del club de Núñez junto a su representado.

Por el momento, los refuerzos confirmados de River son Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña.

De cara al Torneo Apertura de la Liga Profesional, el Millonario ya tiene confirmadas sus primeras presentaciones. Las tres iniciales serán:

Fecha 1: vs. Barracas Central (V) – sábado 24 de enero, 17.00

vs. Barracas Central (V) – sábado 24 de enero, 17.00 Fecha 2: vs. Gimnasia y Esgrima La Plata (L) – miércoles 28 de enero, 20.00

vs. Gimnasia y Esgrima La Plata (L) – miércoles 28 de enero, 20.00 Fecha 3: vs. Rosario Central (V) – domingo 1 de febrero, 21.30

