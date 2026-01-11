La miniserie de 6 capítulos que la crítica ovaciona y el público devora

Por su parte, Judy Berman de Time destacó dos aspectos clave al describirla como "un apasionante thriller psicológico y un estupendo escaparate para Jude Law". Efectivamente, el actor británico despliega todo su arsenal interpretativo en una actuación que por sí sola justifica darle una oportunidad a la serie.

Karina Adelgaard, crítica de Heaven of Horror, también le asignó cuatro estrellas sobre cinco y agregó una advertencia valiosa: "Merece mucho la pena, pero tendrás que tener paciencia para ver cómo la historia se desarrolla". Y ahí está una de las claves.

Esta no es una serie para consumir con el piloto automático activado. Requiere atención, dedicación y, sobre todo, disposición para adentrarse en territorios narrativos poco convencionales.

image "The Third Day", disponible en HBO Max.

Ahora la pregunta es ¿Estás listo para dejarte llevar por esta propuesta inquietante?

----------------------------------

Más contenido en Urgente24

Le sacaron la ficha a Luciano Castro: Quién es la nueva mujer con la que se lo vincula

Escándalo Mercado Pago: Miles de usuarios se quedan sin este beneficio

La miniserie de 6 capítulos que todos buscan en Netflix

Desmienten a Romina Gaetani: La grave acusación que podría cambiarlo todo