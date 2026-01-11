La miniserie de 6 capítulos que la crítica ovaciona y el público devora

"The Third Day" es una miniserie que propone una historia intensa y diferente, pero sin recurrir a explicaciones constantes ni a caminos previsibles. Estrenada en 2020 y disponible en HBO Max, la producción se desarrolla a lo largo de seis episodios de una hora y se mueve con naturalidad entre la fantasía y la realidad, obligando al espectador a prestar atención y a involucrarse con lo que ve desde el comienzo.
"La línea entre la realidad y la fantasía comienza a desdibujarse para un hombre que visita una misteriosa isla frente a la costa británica", relata la sinopsis de la plataforma.
Ahora bien, la inquietud que atraviesa la historia no es casual. Detrás de "The Third Day" están Felix Barrett y Dennis Kelly, responsables de una creación que apuesta a generar tensión desde el clima y la ambigüedad antes que desde el impacto inmediato. Ambos diseñaron una narrativa que evita los caminos obvios y que se apoya en decisiones formales claras. A ese trabajo se sumó Marc Munden desde la dirección, quien, sin haber participado en la concepción original, cumplió un rol clave al darle una identidad visual marcada a la miniserie.
Por otro lado, el elenco reunido para esta aventura audiovisual tampoco tiene desperdicio. Jude Law encabeza el reparto acompañado por Naomie Harris, Katherine Waterston, Emily Watson, Paddy Considine, Amer Chadha-Patel y Greg Draven, entre otros tantos talentos que construyen un universo de personajes complejos y perturbadores.
Fantasía y realidad se cruzan en esta miniserie
Pero, ¿Qué dicen quienes ya se sumergieron en esta experiencia? Louisa Mellor, de Den of Geek, fue contundente al otorgarle cuatro estrellas sobre cinco y al escribir: "Considerando a dónde te quiere llevar, desconecta tu mente, relájate y déjate llevar por la corriente y, pase lo que pase, será un viaje diferente y memorable".
Por su parte, Judy Berman de Time destacó dos aspectos clave al describirla como "un apasionante thriller psicológico y un estupendo escaparate para Jude Law". Efectivamente, el actor británico despliega todo su arsenal interpretativo en una actuación que por sí sola justifica darle una oportunidad a la serie.
Karina Adelgaard, crítica de Heaven of Horror, también le asignó cuatro estrellas sobre cinco y agregó una advertencia valiosa: "Merece mucho la pena, pero tendrás que tener paciencia para ver cómo la historia se desarrolla". Y ahí está una de las claves.
Esta no es una serie para consumir con el piloto automático activado. Requiere atención, dedicación y, sobre todo, disposición para adentrarse en territorios narrativos poco convencionales.
Ahora la pregunta es ¿Estás listo para dejarte llevar por esta propuesta inquietante?
